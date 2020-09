Monument voor overleden hond Batman onthuld: 'Staat voor alle dieren die mishandeld worden'

'Het is volgens mij het allereerste monument ooit dat voor een omgekomen dier is geplaatst', zegt Michel Mulder, initiatiefnemer van het monument. 'Ik ben er helemaal stil van, er zijn bijna geen woorden voor', vult Tweede Kamerlid Dion Graus (PVV) aan, die erom bekend staat zich in te zetten voor dierenwelzijn.

In juni vorig jaar werd Batman door twee wandelaars dood gevonden aan het Pieter Postmapad in het Wilhelminapark in Rijswijk. Zijn baasjes, een 24-jarige man en een 22-jarige vrouw, werden diezelfde dag opgepakt. In september vorig jaar oordeelde de rechter dat de man en vrouw uit Rijswijk de komende twee jaar geen dieren meer mogen houden. Daarnaast veroordeelde de rechter het stel tot werkstraffen van 100 en 80 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee weken.

Hogere straffen

De vondst van de vierjarige hond zorgde voor veel geschokte reacties. 'Het was zeer heftig, zeker', blikt Natasja Martens terug. Zij is het baasje van Smiley, de zoon van Batman. 'Er was een deuk in zijn hoofd geslagen en hij zat onder de maden. Dit monument staat voor alle dieren die mishandeld worden in Nederland. We willen dat er een straf komt voor mensen die dieren mishandelen.'

Want de straf die de baasjes van Batman kregen, is volgens de aanwezigen bij de onthulling van het monument niet hoog genoeg. 'Het kan niet zo zijn dat mensen, nou ja, mensen, psychopaten zoals de ex-eigenaren van Batman door rechters beloond worden met een taakstrafje en dat de politiek werkeloos blijft toekijken', aldus Mulder.

Levenslang verbod

Dion Graus is het daarmee eens: 'Die mensen moeten natuurlijk jarenlang de gevangenis in, het liefst op water en brood', zegt hij zaterdag. 'En ze moeten een levenslang verbod krijgen op het houden van dieren. We moeten proberen zoveel mogelijk hufters uit de maatschappij te halen en zwaar te straffen. Helaas is voor Batman de hulp te laat gekomen.'

Initiatiefnemer Mulder startte een crowdfundingsactie om geld op te halen voor het monument en begon een online petitie om dierenmishandeling strenger te straffen. De petitie is inmiddels 40.000 keer getekend en er werd 2750 euro opgehaald. Niet al het geld was nodig voor het monument en dus krijgt het dierenasiel 1500 euro.

Permanente plek

Het monument voor Batman is tijdelijk. Vanwege de regelgeving kan het monument niet in het Wilhelminapark blijven staan. Over een jaar wordt het monument verplaatst naar een dierenasiel waar het een permanente plek krijgt.