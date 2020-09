Leidens Ontzet dit jaar helemaal zonder publiek

De viering van Leidens Ontzet is dit jaar zonder publiek. Dat heeft de organisatie zaterdag bekendgemaakt. Het besluit is genomen vanwege de toename van het aantal coronabesmettingen. Verschillende evenementen rond 3 oktober zijn digitaal te volgen.

Al eerder had de 3 October Vereeniging verschillende onderdelen van het programma geschrapt. Maar er was nog de hoop dat een aantal evenementen toch met publiek kon doorgaan. Daar is nu definitief een streep doorheen gezet. Volgens de organisatie is deze maatregel nodig om de verspreiding van het coronavirus in te dammen.

De traditionele hutspotmaaltijd, het Kinderplein en het uitdelen van haring en wittebrood zijn afgelast. Alle andere evenementen, zoals het Minikoraal, de reveille en de herdenkingsdienst in de Pieterskerk, zullen te volgen zijn via een livestream. Publiek is hierbij niet welkom.

Haring voor zorginstellingen

De organisatie wil de de traditie van het uitdelen van haring en wittebrood wel in ere houden. Enkele zorginstellingen in Leiden zullen verrast worden met haring.

Op de website van de 3 October Vereeniging Leiden is het volledige programma van de aangepaste viering te vinden. Daar is op 3 oktober ook een livestream te vinden.