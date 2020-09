Topper tussen Katwijk en Kozakken Boys eindigt gelijk, Quick Boys verslaat Jong Sparta

Rijnsburgse Boys - Scheveningen

Rijnsburg heeft een licht overwicht in de eerste helft, maar ziet dit niet resulteren in doelpunten. Max Hudepohl is wel dicht bij een treffer, maar zijn schot vliegt rakelings over de kruising.

Ook na rust laten beide ploegen weinig zien. Na 63 minuten spelen maakt Tim Peters de 0-1 voor de 'Schollekoppen'. Uit een voorzet van Tyrone Owusu tikt hij eenvoudig binnen. Barry Rog krijgt voor Scheveningen de kans om te zorgen voor een volgende domper voor de 'Uien'. Maar van dichtbij maait hij over de bal.

Dani van der Moot voorkomt een volgende tegenvaller voor de thuisploeg. Hij zorgt voor de gelijkmaker en maakt daarmee zijn vierde treffer van dit seizoen. Vlak voor tijd krijgt hij nog de kans om de winnende 2-1 te maken, maar zijn inzet eindigt in het zijnet.

Jong Sparta Rotterdam - Quick Boys

Onder begeleiding van ruim vierhonderd fans zoekt Quick Boys de aanval. Na 18 minuten spelen schiet Ricky van Haaren succesvol raak. Na een kort genomen corner schuift hij de bal eenvoudig in de hoek. Olaf van der Sande verdubbelt nog voor rust bijna de score, maar zijn inzet eindigt op de lat.

Zo leuk als de eerst helft was, zo tam is de tweede helft. Quick Boys geeft de Rotterdamse beloftenploeg de bal, maar de Kasteelheren weten niet meer te scoren. Door deze tweede overwinning op rij, komt de ploeg van Edwin Grünholz op negen punten. Volgende week staat een ontmoeting met IJsselmeervogels op het programma.

Katwijk - Kozakken Boys

De topper tussen VV Katwijk en Kozakken Boys is geëindigd in een 2-2 gelijkspel. Na een voortvarend begin kwamen de bezoekers uit Werkendam terug van een 2-0 achterstand.

Katwijk begint uitstekend aan de wedstrijd en ziet de eerste aanval al gelijk succesvol afgerond worden. Na nog geen minuut spelen kopt aanvoerder Robbert Susan de 1-0 binnen. Nog geen twee minuten later krijgt de ploeg uit Werkendam de volgende dreun te verwerken als Killian van Mil er 2-0 van maakt.

De oranjehemden gaan door met aanvallen, maar pogingen van Tim Freriks en Van Mil zijn niet succesvol. Juist in een fase dat Katwijk even wat gas terugneemt, komt Kozakken Boys terug in de wedstrijd. Gwaeron Stout doet wat terug namens de bezoekers. Direct na zijn treffer is Stout opnieuw dicht bij een doelpunt, maar zijn inzet wordt gekeerd door doelman Boy de Jong.

Ook in de tweede helft is de spanning om te snijden. Kozakken Boys zoekt de aanval en komt op gelijke hoogte met Katwijk. Kaj Tejan tikt na 63 minuten spelen de 2-2 binnen. De thuisploeg heeft het lastig en ziet hoe Kozakken Boys steeds meer aan voetballen toekomt. Er wordt niet meer gescoord, waardoor Katwijk voor de tweede week op rij punten morst. Door het gelijke spel hebben Katwijk en Kozakken Boys allebei acht punten uit vier wedstrijden.

Koninklijke HFC - Noordwijk: afgelast

De wedstrijd tussen Koninklijke HFC en VV Noordwijk is wegens een coronabesmetting bij HFC afgelast. De wedstrijd wordt op een nog nader te bepalen moment ingehaald.

Scoreverloop:

Rijnsburgse Boys - Scheveningen: 1-1 (0-0)

• 0-1 Peters

• 1-1 Van der Moot

Jong Sparta Rotterdam - Quick Boys: 0-1 (0-1)

• 0-1 Van Haaren

VV Katwijk - Kozakken Boys: 2-2 (2-1)

• 1-0 Susan

• 2-0 Van Mil

• 2-1 Stout

• 2-2 Tejan

Overige uitslagen:

GVVV - Spakenburg 0-3

HHC Hardenberg - AFC 0-2

ASWH - De Treffers 2-0

IJsselmeervogels - Jong FC Volendam 4-3

TEC - Excelsior Maassluis 3-1