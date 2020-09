VVSB speelt gelijk tegen DVS '33, SteDoCo te sterk voor Ter Leede

VVSB heeft een punt overgehouden aan de wedstrijd tegen DVS '33. In Ermelo stond na negentig minuten spelen een 2-2 eindstand op het scorebord. Ter Leede is in eigen huis onderuit gegaan tegen SteDoCo. De gedeeld koploper van de derde divisie was met 1-3 te sterk. De wedstrijd tussen FC Lisse en Sparta Nijkerk staat later vanavond op het programma.

DVS '33 – VVSB

Na een minuut stilte begint DVS ’33 sterk, maar doelman Lars Jansen weet meerdere pogingen succesvol te keren. Toch duurt het niet lang voor de openingstreffer tegen de touwen gaat. Olivier Pilon tikt van dichtbij de 1-0 binnen. Nog voor rust is het opnieuw raak voor de thuisploeg, maar het doelpunt van Benjamin Roemeon wordt afgekeurd. Tijdens het omspelen van de keeper maakt hij hands.

In de tweede helft is het wederom DVS ’33 dat op zoek is naar het gaatje in de paars-gele defensie. Toch is VVSB de ploeg die scoort. Felitciano Zschusschen schiet raak vanaf de elfmeterstip. Lang kunnen de Noordwijkerhouters niet van hun doelpunt genieten, omdat Pilon vier minuten later zijn tweede van de middag binnen schiet.

Uiteindelijk sleept VVSB alsnog een punt over de streep. Een schot van Danny Bakker wordt in eerste instantie nog over het doel getikt, maar uit de daaropvolgende hoekschop schiet Obi Onyeike raak. Hij bepaalt de eindstand op 2-2.

Ter Leede – SteDoCo

SteDoCo begint sterk aan de wedstrijd en heeft veelvuldig de bal. Ter Leede houdt knap stand en weet grote kansen voor de ploeg uit Hoornaar te voorkomen. Ter Leede komt zelfs op voorsprong. Vlak voor rust zorgt Lulinho Martins voor een 1-0 ruststand.

Na rust doet Ibi Touré datgene wat op voorhand van SteDoCo verwacht werd. Hij verschalkt doelman Michael Bekkers tweemaal. Ook Benjamin van Wanrooij is twee keer trefzeker namens de bezoekers. Door deze 1-3 nederlaag staan de Sassenheimers na vier speelronden nog altijd op één punt.

FC Lisse – Sparta Nijkerk

De confrontatie tussen FC Lisse en Sparta Nijkerk staat later vandaag op het programma. De wedstrijd begint om 18.00 uur.

Scoreverloop

DVS '33 – VVSB: 2-2 (1-0)

• 1-0 Pilon

• 1-1 Zschussen (strafschop)

• 2-1 Pilon

• 2-2 Onyeike

Ter Leede – SteDoCo:

• 1-0 Martins

• 1-1 Touré

• 1-2 Van Wanrooij

FC Lisse – Sparta Nijkerk:

• -