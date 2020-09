'Leidens ontzet met publiek is dit jaar gewoon niet verantwoord'

'We waren perfect voorbereid, maar het zou niet verstandig zijn het door te laten gaan', voorzitter van de 3 October Vereeniging Rik Kamps zag door het toenemende aantal coronabesmettingen geen andere mogelijkheid dan de 2020 editie van het Leidens Ontzet grondig aan te passen. Publiek is niet welkom, feestvierders kunnen de activiteiten online volgen.

Lange tijd had de voorzitter van de 3 October Vereeniging er vertrouwen in dat het Leidens Ontzet ondanks de corona-epidemie toch door kon gaan. 'Een paar maanden geleden hadden we nog de hoop dat een groot deel van het programma gewoon kon blijven staan. We hadden alles tot in de puntjes voorbereid, we zouden op veel plekken werken met tijdsloten, waardoor de drukte overzichtelijk zou blijven.'

Maar nu de laatste weken de besmettingen weer toenemen zag de 3 October Vereeniging geen andere uitweg meer dan een groot deel van het programma drastisch aan te passen. Dit jaar zal Leiden op 2 en 3 oktober niet vollopen met feestvierders. Evenementen als het Minikoraal, de Reveille, de taptoe en de herdenkingsdienst in de Pieterskerk vinden plaats zonder publiek. De evenementen zijn thuis via een livestream te volgen. Onderdelen als de hutspotmaaltijd en het uitdelen van haring en wittebrood zijn geschrapt.

Iconisch onderdeel

Vooral het niet doorgaan van dat laatste onderdeel doet Kamps veel pijn. 'Haring en wittebrood is het meest traditionele en iconische onderdeel van het Leidens Ontzet. We hebben alle mogelijkheden bekeken om het toch door te laten gaan, maar onze vrijwilligers zouden dan duizenden mensen voorbij zien komen, dat is in deze tijd echt onverantwoord.'

Een uitgestorven binnenstad op 2 en 3 oktober is voor veel Leidenaren lastig voor te stellen, beseft Kamps. 'Aan buitenstaanders is het bijna niet uit te leggen wat 3 October voor de Leidenaren betekent. Je leeft hier het hele jaar naartoe.' Toch merkt de voorzitter dat veel stadsgenoten begrip hebben voor het besluit om de festiviteiten grotendeels in te perken. 'Ik liep net over de markt in het centrum en werd door veel mensen aangesproken, negen van tien hadden begrip voor de situatie en onze keuze.'

Begrip van horeca

Begrip voor het besluit is er volgens Kamps ook bij de horeca in de stad. 'Natuurlijk is er teleurstelling over het afblazen van een groot deel van het programma. Maar ook de horeca-ondernemers waren het er over eens dat een Leidens Ontzet dit jaar niet op een veilige manier valt te organiseren.'

Wat de voorzitter van de 3 October Vereeniging dit jaar het meest gaat missen? 'Als ik op 3 oktober wakker word, weet ik door de inval van het licht hoe laat het is en of ik al naar de Reveille moet. Als ik dan heel vroeg door de stad fiets en al die mensen in hun 3 October-outfit dezelfde kant op zie gaan, dat vind ik zo bijzonder. Dat gevoel blijft me dan de hele dag bij, dat ga ik dit jaar echt wel missen.'