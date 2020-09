Talentvolle modeontwerpers ROC Mondriaan showen nieuwe collectie tijdens The Hague Fashion Week

Zwart, wit en grijs. Dat zijn de kleuren waar de studenten mee aan de slag gaan. Hoewel Lucia Boevé een voorkeur heeft voor felle kleuren, is ze toch blij met het eindresultaat: 'Mijn vorige collectie was fel geel, fel blauw en fel rood. Daar ben ik toch iets meer van. Maar het is toch wel weer een uitdaging om wat anders te gebruiken. Dus dat is ook wel heel leuk.'

Het heeft namelijk ook zijn voordelen: 'Doordat je allemaal verschillende stoffen en materialen gebruikt en verschillende methodes van stikken, blijft het toch een soort van rustig. En kan het tegelijkertijd ook nog wel laten zien wie je bent.' Zo staat de modestijl van Boevé voor vrouwelijkheid, maar tegelijkertijd ook stoer.'

'Ik hou van zwart'

Natanaël de Jesus' ontwerpen zijn volledig zwart. Zwart is zijn kleur: 'Ik hou van zwart. Daar voel ik me het veiligst bij. Daarmee kan ik creëren wat ik wil, zonder er over hoeven na te denken. Het staat altijd goed en het maakt slanker. En het is altijd netjes. Het maakt niet uit wat je aanhebt.'

Voorafgaand aan de modeshow is de spanning voelbaar. Ze zien het als een eer om mee te doen aan de eerste The Hague Fashion Week en willen goed voor de dag komen. De Jesus: 'Ja, beetje stressvol. Gisteren de laatste puntjes op de i gezet. En ja, het is natuurlijk spannend of alles goed gaat. Of alles mooi zit. Want ik heb nog niet het complete plaatje gezien. Dus we gaan het zien.'

'Mode is een uiting van emotie'

Tijdens de doorloop is het nog even wennen voor de modellen, die soms voor het eerst de catwalk betreden. Maar dankzij aanwijzingen gaat het tijdens de modeshow zelf goed. Boevé is dan ook meer dan tevreden: 'Echt geweldig. Mijn modellen zijn gewoon meiden van het platteland. Ze hebben geweldig gelopen. Je legt een keer uit hoe ze moeten staan. Ze lopen daar en weten waar ze moeten poseren. Het was perfect.'

Maar waar staat mode volgens Boevé nu eigenlijk voor? 'Mode is een uiting van emotie. Je draagt waar je zin in hebt. Daarmee kun je ook laten zien hoe je je voelt, wat je denkt. Zoals nu met mondkapjes. Sommigen dragen het niet, anderen weer wel. En daarmee kan je ook weer laten zien wat jouw mening is. Het is gewoon belangrijk dat je laat zien wat je voelt.'

