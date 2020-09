Meiden voetbalclub Alphense Boys balen van naam: 'Alphense Girls zou leuker zijn'

'Het lijkt nu alsof het een jongenssport is, maar het is ook gewoon voor meisjes', zegt Eva. 'Voor de jongens is het wel leuk, maar het zou leuker zijn als we Alphense Girls worden genoemd, want we zijn geen jongens', vult Senna aan. Bovendien zorgt het wel eens voor verwarring, zeker in competities waar jongens en meisjes door elkaar spelen. 'Soms denken jongens dat ze op het verkeerde veld staan, omdat ze denken dat ze tegen jongens moeten voetballen', zegt Jasmijn.

Binnen de club is er wel al het een en ander aan het veranderen. Onderling worden de meisjes wel al Alphense Girls genoemd en sinds kort hebben ze een eigen kleedkamer. 'We willen toch duidelijk maken dat er ook meidenvoetbal hier is', zegt Marloes Hoornweg van de commissie Alphense Girls. 'Ik kan me voorstellen dat als je Alphense Boys zegt, dat daar twijfel over is.'

