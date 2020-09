Restaurant Samen langs A13 ontruimd vanwege drukte

Restaurant Samen in Den Haag is zaterdagavond ontruimd omdat er te veel gasten binnen zouden zitten. Het all-you-can-eat-restaurant langs de A13 voldeed hiermee niet aan de coronaregels.

'We hadden zo'n tweehonderd gasten binnen zitten toen de handhavers van de gemeente en de politie ineens binnenkwamen', zegt een medewerker van het restaurant. Volgens hem voldeed het restaurant aan de afspraken die ze met de gemeente hadden gemaakt. 'We hebben één keer eerder een gesprek gehad met de gemeente en toen hebben we afspraken gemaakt. Daar hebben we ons aan gehouden.'

De medewerker van Samen wil niet verder uitweiden over wat die afspraken precies zijn. Ook weet hij niet hoe lang het restaurant dicht moet blijven. 'We gaan morgen met de gemeente in gesprek en dan horen wat de consequenties zijn', aldus de medewerker. De gemeente Den Haag was zaterdagavond niet bereikbaar voor commentaar.

'Het was te druk'

Gasten die naar buiten zijn gestuurd beamen dat het te vol was in het restaurant. 'We moesten plotseling naar buiten en mochten niet verder eten', zegt een vrouw tegen Regio15. 'Het was overvol, er was geen corona. Het was te druk.'

'Waar wij zaten viel het wel mee', zegt een andere vrouw. 'Maar in het pad was het wel druk. Ook hielden mensen zich niet aan de 1,5 meter afstand, dus ik zag het eigenlijk wel aankomen. Ik sta er niet van te kijken.'

LEES OOK: Politie maakt einde aan illegaal feestje: 'Overlast door zestig feestvierders