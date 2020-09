Gesloten all-you-can-eat-restaurant was al vaker gewaarschuwd

De woordvoerder van de gemeente zegt dat er een paar weken geleden al enkele keren is gecontroleerd. Er is toen ook met de eigenaar gepraat. 'Toen we bij de eerste controle constateerden dan het te druk was, hebben we de regels nog eens uitgelegd aan de eigenaar', vertelt de woordvoerder. 'Toen het bij een tweede controle weer niet op orde was, hebben we een officiële schriftelijke waarschuwing gestuurd. Daarin kondigden wij aan dat bij een derde overtreding maatregelen genomen zouden worden. Dat was begin september. Daarom zijn er zaterdagavond maatregelen genomen.'

Volgens sommige bezoekers was het binnen inderdaad veel te druk:

Controleurs van de gemeente hebben het kassasysteem bekeken en zagen dat er zaterdag vanaf 16.00 uur 407 gasten binnen waren geweest. Op basis van die aantallen schat de gemeente dat er zaterdagavond op het moment van de controle nog 200 tot 300 mensen aan het eten waren.

Regels van het RIVM

De woordvoerder van de gemeente zegt dat als er meer dan vijftig personen binnen zijn, dit gemeld moet worden. Dat is niet gebeurd. Ook werden klanten niet geregistreerd, wat volgens de RIVM-regels wel moet. Als laatste constateerden de controleurs dat de anderhalve meter-maatregel niet in acht werd genomen, zegt de woordvoerder van de gemeente.

Een medewerker van het restaurant zei na de sluiting: 'We hadden zo'n 200 gasten binnen zitten toen de handhavers van de gemeente en de politie ineens binnenkwamen.' Maar hij vertelde ook dat het het restaurant voldeed aan de afspraken die met de gemeente waren gemaakt. 'We hebben één keer eerder een gesprek gehad met de gemeente en toen hebben we afspraken gemaakt. Daar hebben we ons aan gehouden.'

Rapportage naar veiligheidsregio

Het is onduidelijk wat de consequenties zijn van de sluiting. 'De rapportage die we hebben opgemaakt na de controle en de sluiting gaat maandag naar de Haagse burgemeester Jan van Zanen in zijn rol als voorzitter van de veiligheidsregio', zegt de woordvoerder van de gemeente. Van Zanen moet dan beslissen wat er verder moet gebeuren. De burgemeester zei eerder dat als een horecabedrijf de fout in gaat, het twee weken moet sluiten. Bij herhaling volgt een sluiting van twee maanden en als het bedrijf zich daarna voor een derde keer niet aan regels houdt moet het drie maanden dicht.

Restaurant Samen was zondagochtend niet bereikbaar voor commentaar.

