ADO staat voor op bezoek bij Feyenoord

Na de eerste twee wedstrijden van de competitie met verlies te hebben afgesloten, is een overwinning broodnodig voor ADO Den Haag. De drie punten binnenhalen wordt vandaag echter een lastig karwei voor de Haagse ploeg. Feyenoord is om 12.15 uur de tegenstander. Gaat ADO stunten in De Kuip?

Mis niets van Feyenoord - ADO Den Haag via dit liveblog of Radio West.

Scoreverloop Feyenoord - ADO Den Haag: 0-1

0-1 Arweiler

Opstelling Feyenoord: Bijlow: Nieuwkoop, Geertruida, Senesi, Haps; Fer, Toornstra, Kökcü; Berghuis, Boženík, Linssen

Opstelling ADO Den Haag: Koopmans; Van Ewijk, Bijen, Pinas, Faye; Bourard, Rigo, De Boer; Catic, Arweiler, Besuijen

Scheidsrechter:

Gele kaart:

Rode kaart:

22. Weer een redding van Bijlow

ADO speelt leuk, is agressief en heeft Feyenoord bij tijd en wijle in de tang. Nu schiet Bourard op de vuisten van de Feyenoord-keeper.

20. Besuijen naast

Als ADO in de buurt van de vijandelijke 16 komt, dan is de ploeg meteen gevaarlijk. Nu ramt de vleugelaanvaller van ADO via de knuisten van Bijlow naast.

18. Laatste waarschuwing Pinas

Als de verdediger van ADO nog één keer een overtreding begaat, krijgt hij geel.

11. 0-1 ADO

Kees de Boer legt de bal knap klaar op Jonas Arweiler. De spits kan de bal aannemen omdat Lutsharel Geertruida mistast. De aanvaller van ADO ramt de bal vervolgens achter Feyenoord-keeper Justin Bijlow.

Luister hier hoe verslaggever Pim Markering het doelpunt beleefde in het stadion.

10. Feyenoord neemt het heft in handen

Dit leidt nog niet tot grote kansen. ADO bijt goed van zich af.

5. Kans ADO

Kees de Boer ramt de bal richting Feyenoord-keeper Bijlow. De Rotterdamse keeper stompt de bal weg.

4. Berghuis schiet op doel

De topscorer van Feyenoord ramt de bal naast het doel van Koopmans.

1. De bal rolt in De Kuip

Scheidsrechter Higler heeft gefloten. Kees de Boer heeft afgetrapt namens ADO Den Haag.

Voorspelling van Joop Buyt

Verjaardag

Dick Advocaat is jarig. De Haagse coach van Feyenoord is 73 jaar geworden.

'Wonderkind'

‘Enfant terrible’ en ‘wonderkind’. Prachtige voetbaltermen die in het verleden allebei van toepassing zijn geweest op de nieuwste aanwinst van ADO Den Haag: Ravel Morrison. De Engelsman tekende deze week een contract in Den Haag en moet de Haagse ploeg een creativiteitsboost geven. 'Of hij start tegen Feyenoord? Hij heeft twee maanden niet gespeeld, maar zit wel bij de selectie', erkent trainer Aleksandar Rankovic.

De Haagse Markt

Het was een roerige week. Minister-President Mark Rutte sprak aan het begin van de week duidelijke taal over de voetbalsupporters die luidruchtig waren in het stadion: 'Gewoon je bek houden.' Later in de week presenteerde ADO Den Haag een voormalig wonderkind: Ravel Morrison. Voor Joop Buyt genoeg gesprekstof om de Haagse markt weer te bezoeken.