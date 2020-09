Lees terug: ADO verliest op bezoek bij Feyenoord

Mis niets van Feyenoord - ADO Den Haag via dit liveblog of Radio West.

Scoreverloop Feyenoord - ADO Den Haag: 4-2

0-1 Arweiler

1-1 Geertruida

2-1 Senesi

2-2 Pinas (strafschop)

3-2 Narsingh

4-2 Berghuis

Opstelling Feyenoord: Bijlow: Nieuwkoop, Geertruida, Senesi, Haps; Fer, Toornstra, Kökcü (46. Narsingh); Berghuis, Boženík (85. Burger), Linssen (46. Texeira)

Opstelling ADO Den Haag: Koopmans; Van Ewijk, Bijen, Pinas, Faye; Bourard, Rigo (89. Pascu), De Boer (89. Goossens); Catic (59. Raitu), Arweiler (78. Kramer), Besuijen (78. Ould-Chikh)

Scheidsrechter:

Gele kaart: Haps, Fer (Feyenoord), Pinas (ADO Den Haag)

Rode kaart: -

90. Einde



ADO speelde bij tijd en wijle prima in De Kuip, maar Feyenoord was simpelweg een maatje te groot. De Rotterdammers winnen met 4-2.

89. Dubbele wissel ADO

Goossens en Pascu komen voor De Boer en Rigo

85. Wissel Feyenoord

Burger komt erin voor Boženík.

84. 4-2 Feyenoord.

Na hands van Pinas gaat de bal op de stip. Berghuis schiet binnen voor de Rotterdammers. #FeyADO

78. Dubbele wissel ADO

Arweiler en Besuijen eruit, Kramer en Ould-Chikh erin

70. 3-2...

Feyenoord staat binnen 2 minuten weer voor. Narsingh schiet binnen voor de Rotterdammers. Raitu zag er niet goed uit bij het doelpunt.

68. Gelijk 2-2!!!

De strafschop mag opnieuw worden genomen omdat Bijlow te vroeg uitkwam. Pinas schiet wel raak.

Luister hier hoe verslaggever Pim Markering het doelpunt beleefde in het stadion.

67. ADO mist een strafschop.

Arweiler schiet een strafschop ontzettend slecht in. Nog steeds 2-1 voor Feyenoord

64. Kansenparade

Pinas, Bijen en De Boer zijn alle drie dichtbij een treffer. Ze missen scherte voor het vijandelijke doel. ADO laat weer wat van zich zien de tweede helft.

59. Wissel ADO

Raitu vervangt Catic

57. Voorsprong Feyenoord

De verdediger scoort met een schitterende omhaal. Koopmans kansloos bij de inzet van de Argentijn.

51. Geel Fer

Bourard is Fer te slim af enwordt daarna neergelegd door de Feyenoorder. De international krijgt een gele prent.

49. Elleboog

Arweiler heeft last van zijn arm na een duel met Senesi.

46. Dubbele wissel Feyenoord

Bij het starten van de tweede helft zijn Kokcu en Linssen in de kleedkamer achtergebleven. Ze zijn gewisseld voor Texeira en Narsingh.

45. Rust in Rotterdam

Het staat 1-1. ADO kwam knap op voorsprong door Arweiler. Daarna was de Haagse ploeg een paar keer gevaarlijk op de helft van Feyenoord. Na een half uur kwam de thuisploeg via Geertruida langszij.

45. Senesi kopt naast

Arweiler kopt een corner ongelukig weg en geeft daarmee de Argentijnse Feyenoord-verdediger een kopkans. De bal gaat naast het doel van Koopmans..

42. Steeds slordiger

Waar het eerste half uur leuk was om te zien, is het laatste kwartier slecht. Beide ploegen laten weinig zien in De Kuip.

36. Geel Haps

Milan van Ewijk is ervandoor en wordt neergehaald. ADO krijgt op de rand van de zestien een vrije trap. De vrije trap is vervolgens een simpele prooi voor Bijlow.

28. 1-1...

Geertruida, de man die bij de treffer van ADO in de fout ging, maakt gelijk. De verdediger van Feyenoord kopt uit een corner raak.

27. Leuk feitje over de ploeg die op voorsprong staat

22. Weer een redding van Bijlow

ADO speelt leuk, is agressief en heeft Feyenoord bij tijd en wijle in de tang. Nu schiet Bourard op de vuisten van de Feyenoord-keeper.

20. Besuijen naast

Als ADO in de buurt van de vijandelijke 16 komt, dan is de ploeg meteen gevaarlijk. Nu ramt de vleugelaanvaller van ADO via de knuisten van Bijlow naast.

18. Laatste waarschuwing Pinas

Als de verdediger van ADO nog één keer een overtreding begaat, krijgt hij geel.

11. 0-1 ADO

Kees de Boer legt de bal knap klaar op Jonas Arweiler. De spits kan de bal aannemen omdat Lutsharel Geertruida mistast. De aanvaller van ADO ramt de bal vervolgens achter Feyenoord-keeper Justin Bijlow.

10. Feyenoord neemt het heft in handen

Dit leidt nog niet tot grote kansen. ADO bijt goed van zich af.

5. Kans ADO

Kees de Boer ramt de bal richting Feyenoord-keeper Bijlow. De Rotterdamse keeper stompt de bal weg.

4. Berghuis schiet op doel

De topscorer van Feyenoord ramt de bal naast het doel van Koopmans.

1. De bal rolt in De Kuip

Scheidsrechter Higler heeft gefloten. Kees de Boer heeft afgetrapt namens ADO Den Haag.

