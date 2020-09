ADO Den Haag laat ander gezicht zien, maar gaat wel onderuit tegen Feyenoord

Op bezoek bij Feyenoord is ADO Den Haag met 4-2 onderuit gegaan. De Haagse doelpunten werden gemaakt door Jonas Arweiler en Shaquille Pinas. Het spel van de ploeg van trainer Aleksandar Rankovic was bij tijd en wijle overtuigend, agressief en veel beter dan in de eerste twee competitiewedstrijden.

Feyenoord en ADO zijn allebei niet goed aan de competitie begonnen. ADO verloor kansloos van Heracles Almelo en zag ook FC Groningen door een eigen doelpunt van Pinas winnen. De Rotterdammers stonden in de titelrace na twee speelronden ook al achter op PSV en Ajax, door een gelijkspel in eigen huis tegen FC Twente.

Dat Feyenoord mee wil doen om de titel was niet te zien de eerste helft. De ploeg van Hagenaar Dick Advocaat speelde slordig en ADO was agressiever. Dit resulteerde in enkele goede afstandsschoten van onder andere Kees de Boer en Samy Bourard. Uiteindelijk schoot ADO zes keer op doel de eerste helft. Dat zijn vijf doelpogingen meer dan in de eerste twee wedstrijden bij elkaar.

Arweiler

Het was uiteindelijk Jonas Arweiler die de score opende. De spits - die in plaats van aanvoerder Michiel Kramer - begon, ramde de bal achter Justin Bijlow na mistasten van Lutsharel Geertruida.

Het was diezelfde Geertruida die de 1-1 maakte. Na een half uur kopte de verdediger raak uit een corner. Daarmee was de stand in evenwicht, wat een prima afspiegeling was van de spelverhouding. In het laatste kwartier was er vervolgens weinig te beleven in De Kuip.

Omhaal

De tweede helft kwam Feyenoord sterker uit de startblokken. Met name João Teixeira was een plaag voor de Haagse verdediging. Uiteindelijk was er een corner nodig om de Rotterdammers op voorsprong te brengen. Marcos Senesi zette met een schitterende omhaal de ploeg uit Rotterdam-Zuid op 2-1.

ADO kwam binnen tien minuten weer langszij. De Haagse equipe kreeg een strafschop omdat Bijlow, Arweiler onderuit haalde. De penalty werd vervolgens ontzettend slecht ingeschoten door diezelfde Arweiler. De VAR zag echter dat Bijlow te vroeg uitkwam en de strafschop mocht opnieuw worden genomen. Dit keer ging Shaquille Pinas achter de bal staan. Hij schoot de bal onberispelijk tegen de touwen.

Beste spel sinds anderhalf jaar

De gelijke stand was van korte duur. Door een doelpunt uit de scrimmage door Luciano Narsingh en een benutte penalty van Steven Berghuis na hands van Pinas stond Feyenoord snel weer voor. Die voorsprong kwam niet meer in gevaar.

In tegenstelling tot de vorige twee nederlagen, zal ADO-trainer Rankovic aanknopingspunten hebben gezien. ADO speelde niet slecht en het eerste half uur was het beste spel dat de Haagse ploeg de laatste anderhalf jaar op de mat heeft gelegd.

Scoreverloop Feyenoord - ADO Den Haag: 4-2

0-1 Arweiler

1-1 Geertruida

2-1 Senesi

2-2 Pinas (strafschop)

3-2 Narsingh

4-2 Berghuis

Opstelling Feyenoord: Bijlow: Nieuwkoop, Geertruida, Senesi, Haps; Fer, Toornstra, Kökcü (46. Narsingh); Berghuis, Boženík (85. Burger), Linssen (46. Texeira)

Opstelling ADO Den Haag: Koopmans; Van Ewijk, Bijen, Pinas, Faye; Bourard, Rigo (89. Pascu), De Boer (89. Goossens); Catic (59. Raitu), Arweiler (78. Kramer), Besuijen (78. Ould-Chikh)

Scheidsrechter: Higler

Gele kaart: Haps, Fer (Feyenoord), Pinas (ADO Den Haag)

Rode kaart: -