ADO-trainer Rankovic: 'Ben superpositief, maar baal van het verlies'

ADO Den Haag speelde ondanks de 4-2 nederlaag tegen Feyenoord misschien wel het beste spel van de afgelopen anderhalf jaar. Dat zag ook trainer Aleksandar Rankovic. 'Ik ben superpositief', zei hij dan ook na afloop. 'Ik baal natuurlijk wel van het verlies, maar je moet in dit soort wedstrijden ook dat kleine beetje geluk hebben om punten te sprokkelen. Dat hadden we niet echt vandaag.'

Wat de coach niet zint, is dat veel van de Haagse tegendoelpunten uit standaardsituaties komen. Feyenoord scoorde uit twee corners en een strafschop. 'We gaan dat weer trainen. We maken als staf heel veel dingen duidelijk, maar blijkbaar moeten we het nog duidelijker maken', zei hij verbeten.

Maar lang negatief blijft de Serviër niet. 'Ik ben positief over het lef waarmee de ploeg heeft gespeeld. Als ik zie hoe ze voetballend dingen hebben opgelost, het middenveld, maar ook de laatste linie heeft het goed gedaan. Met name, als ik er een uit mag pikken; Milan van Ewijk. Ik vond hem supersterk spelen.'

Kramer

Opvallend was dat aanvoerder Michiel Kramer ontbrak in de basis. 'Een puur tactische keuze dat hij niet speelde', zegt Rankovic erover. 'Ik had wat meer snelheid nodig voorin. En dat had ik met deze drie aanvallers (Catic, Arweiler, Besuijen, red.). Arweiler is iets sneller dan Kramer en ook een ander type. Hij was betrokken bij allebei de goals. Ik vond hem heel goed spelen.'

Ook verdediger Shaquille Pinas is tevreden over het spel tegen Feyenoord. ‘We vertrekken hier met opgeheven hoofd. Als je het Feyenoord zo moeilijk kan maken, dan mag je trots zijn.'

Vertrek

Daarnaast ging Pinas in op een eventueel vertrek. 'Of ik weg ga weet ik nog niet. Je kunt de markt niet voorspellen, tot die tijd blijf ik lekker bij ADO. Maar als er zich een kans voordoet zal ik erover nadenken en hem ook pakken.

