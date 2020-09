Eerste middelbare montessorischool in Westland: 'Ik hoef geen twee uur meer te fietsen'

'Ik heb vandaag gekozen voor voetbal', roept Chris uit de eerste klas van het Montessori ISW in 's-Gravenzande dolenthousiast. 'Als montessori mag ik mijn tijd zelf indelen, eigenlijk alles zelf bepalen. Want je hebt niet altijd elke maandag zin in wiskunde, soms ook gewoon in Nederlands. En doordat ik mag kiezen, hoef ik dingen die ik stom vind niet te doen. Tekenen bijvoorbeeld.'

Hij is één van de leerlingen uit de eerste twee montessoribrugklassen van het ISW. 'Ik heb ook op een montessoribasisschool gezeten', vertelt hij. Westland heeft namelijk wel montessoribasisscholen. 'En ik ben heel blij dat er nu ook een middelbare montessorischool is', laat ook Sam uit Hoek van Holland weten. 'Anders had ik bijna twee uur moeten fietsen naar Den Haag of een lange reis met de metro moeten afleggen.'

Proefkonijnen

Ook de Westlandse ouders zijn blij. 'De middelbare school sluit nu goed aan bij wat mijn zoon kent van de basisschool, maar hij kan ook bij zijn Westlandse vriendjes blijven', aldus moeder Els van der Wel. Voor de docenten van het ISW – die regulier onderwijs gewend zijn – was het wel even schakelen. 'Maar het is spannend, maar ook leuk om weer wat nieuws te proberen', zegt docente beeldende vorming Nynke Verdoorn.

De ouders van de twee eerste montessoribrugklassen hebben in elk geval niet het idee dat ze proefkonijnen zijn. 'Ik heb alle vertrouwen in het ISW', zegt Diana de Bruijn, wiens zoon in de montessoribrugklas zit. De leerlingen zijn ook tevreden over de nieuwbakken montessoridocenten. Chris: 'Ik vind eigenlijk dat de docenten het allemaal heel goed doen en de weekplanningen zijn heel duidelijk.'

Voordelen

'De docenten hebben een intensief traject met elkaar gelopen', aldus teamleider Mijke Bolsius. 'Maar juist het samen doen als team, maakt het tot een succes. We zijn pas net begonnen, dus soms is het nog een beetje aanpassen, sommige dingen kunnen nog beter. Dat doen we in samenspraak met leerlingen en ouders.'

De docenten zien zelfs voordelen aan het montessorionderwijs voor de hele scholenkoepel. 'Je kijkt meer naar wat er bij de leerlingen past', laat docente Verdoorn weten. Teamleider Bolsius: 'Het element van kiezen waarbij de docent als coach fungeert, zal uiteindelijk breder de school ingaan.'

