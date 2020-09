Oud-Tourwinnaar Joop Zoetemelk mag ziekenhuis verlaten na aanrijding op de fiets

Oud-wielrenner Joop Zoetemelk mag maandag naar huis. Dat meldt de NOS. De voormalig Tour de France-winnaar uit Rijpwetering ligt al een week in een ziekenhuis in Parijs, nadat hij in de omgeving van de Franse hoofdstad op zijn fiets was aangereden door een auto.

De 73-jarige Zoetemelk werd na de aanrijding met meerdere botbreuken per helikopter afgevoerd naar het ziekenhuis in Parijs. Daar werd hij geopereerd aan breuken in zijn linkerarm en rechterhand. Er werd gedacht dat hij ook zijn rechterbeen had gebroken, maar dat bleek niet zo te zijn. Orgaanschade en hoofdtrauma werden al eerder uitgesloten.

Het ongeluk van Zoetemelk gebeurde vorige week zondag op de laatste dag van de Tour de France. De wielerlegende woont al jaren in de omgeving van Parijs.

Tourwinnaar in 1980

Joop Zoetemelk won in 1980 de Tour de France. Hij groeide op in Rijpwetering, waar hij een standbeeld heeft en een straat naar hem vernoemd is. In Leiden wordt ieder jaar nog de Joop Zoetemelk Classic gereden.

