Orgaandonor ja of nee? De keuzebrief ligt op de mat

Als je nog hebt aangegeven of je wel of niet orgaandonor wil zijn, krijg je één dezer dagen een brief waarin wordt gevraagd een keuze te maken. In juli is een wet aangenomen waarin vastgelegd wordt dat iedereen orgaandonor is, tenzij je anders aangeeft. De brief is bedoeld je te helpen herinneren aan die keuze. Je ontvangt hem twee keer, wanneer je dan nog niet reageert gaat men er van uit dat je geen bezwaar hebt.

In winkelcentrum Ypenburg zijn veel mensen op de hoogte van dit keuzemoment. De reacties wisselen van 'ik ben al jaren donor' tot 'oh ja, die moet ik inderdaad nog invullen'. De meeste mensen willen wel donor worden, een enkeling geeft aan dat de nabestaanden het moeten zeggen. Eén vrouw is heel fel: 'als iemand invult dat ie geen donor wil worden, vind ik dat diegene ook geen organen mag krijgen als ie ziek wordt.'

Er is keuze uit vier opties.

Ja, ik wil donor worden. U kiest zelf welke organen en weefsels u wilt doneren Nee, ik wil geen donor worden Ik wijs één persoon aan die beslist na mijn overlijden Mijn partner of familie beslist na mijn overlijden

Praat er over!

De Haagse Garip Ozcan is ambassadeur voor de donorregistratie. Hij vindt het belangrijk dat mensen erover nadenken. 'Het is belangrijk er met je naasten over te praten en een keuze te maken. Dat is veel makkelijker voor je nabestaanden. Die hoeven dan op het moment van je overlijden niet te tobben.' Het maakt Garip niet uit of mensen ja of nee invullen, áls ze maar iets invullen.

Zelf is Ozcan zeven jaar geleden donor geworden. 'Na een gesprek met mijn vrouw zijn we allebei donor geworden. Ik geloof in het leven nu, niet in het leven hierna. Ik denk daarom dat je niks meer aan je organen hebt als je overleden bent. Als je je organen doneert, kun je andere mensen helpen. Het leven is mooi, dat gun ik anderen ook.'

Geen huid

Garip en zijn vrouw hebben ervoor gekozen alles ter donatie aan te bieden, behalve hun huid. 'Ik wil dat mijn familie op een fijne manier afscheid kan nemen als ik overleden ben. Zij moeten zich op hun gemak voelen.' Zijn hele Koerdische familie is op de hoogte van zijn wensen. 'Ik merk dat het anderen helpt bij het maken van hun keuze.'