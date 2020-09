Richard de Mos wil landelijke ambities waarmaken als leider van Code Oranje

Richard de Mos is maandag gepresenteerd als lijsttrekker van Code Oranje. Samen met zijn advocaat Peter Plasman gaat hij proberen de partij bij de komende verkiezingen de Tweede Kamer in te krijgen. Code Oranje is de partij van Bert Blase, met wie De Mos nog streed om het burgemeesterschap in Den Haag.

De Mos liet eerder dit jaar al weten landelijke ambities te hebben. Dit weekend werd al bekend dat hij deze wil waarmaken samen met Peter Plasman, de advocaat die hem ook vertegenwoordigt in de corruptiezaak waarin De Mos verdachte is. De Mos en Plasman starten geen nieuwe partij: Code Oranje deed eerder al mee aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten, maar wist geen zetel te bemachtigen. De Mos wordt alleen de lijsttrekker.

Code Oranje is opgericht door Bert Blase, die net als De Mos openlijk naar het burgemeesterschap in Den Haag solliciteerde. Blase benaderde De Mos ook al voor de provinciale verkiezingen, maar die bedankte toen voor de eer omdat hij het op dat moment als locoburgemeester van Den Haag 'te druk' had.

Piepende banden

Nadat De Mos door het corruptieonderzoek af moest treden probeerde Blase het opnieuw. 'Toen in oktober de hele wereld een beetje instortte na de invallen van de rijksrecherche en een hoop mensen met piepende banden wegreden, kwam Blase uit Heerhugowaard deze kant op gereden', vertelt De Mos in zijn fractiekamer in Den Haag.

In de zaak leerde hij ook Plasman kennen. De strafrechtadvocaat staat De Mos bij. Plasman wil zich voor Code Oranje focussen op de rechtsstaat. Hij wordt een van de specialisten die voor Code Oranje op de lijst komen. Deze specialisten hebben ieder een onderwerp onder zich dat op de ‘agenda’ van Code Oranje komt, waarover de partij liever spreekt dan een verkiezingsprogramma. Je moet flexibeler zijn dan dat, stelt De Mos. 'Corona zag ook niemand aankomen.'

Startpeiling

Hoewel het kabinet tijdens de coronaciris vooral leunt op deskundigen en Code Oranje juist meer directe democratie en burgerinspraak wil, denkt De Mos wel dat mensen in deze crisistijd op zo’n beweging zitten te wachten. Uit een startpeiling die de partij heeft laten uitvoeren zou blijken dat 7 procent van de kiezers overweegt op de partij te stemmen.

Momenteel zijn de verhoren in de vermeende corruptiezaak tegen De Mos nog gaande. De inhoudelijke behandeling wordt pas in 2021 verwacht. Het zal ongetwijfeld een rol spelen in de campagne, verwacht hij. 'Er zullen mensen zijn die zeggen: waar rook is, is vuur. Maar wij geloven in 'onschuldig totdat het tegendeel bewezen is'. Ikzelf geloof heilig in mijn onschuld.'

Strikt gescheiden

Dat de zaak nog zal lopen terwijl De Mos al met zijn advocaat op één lijst staat, is volgens hem en Plasman geen probleem. 'Samen het parlement ingaan is natuurlijk een heel andere relatie onderling dan die van advocaat en cliënt, maar wij hebben dat strikt gescheiden', zegt Plasman.

LEES OOK: Richard de Mos geen burgemeester van Den Haag