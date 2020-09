Tientallen boetes voor negeren rode kruizen op A4

De rode kruizen op de A4 maandagochtend blijken toch voor iedereen te hebben gegolden. Rijkswaterstaat had een aantal rijstroken afgesloten omdat de weg glad was door een onbekende vloeistof, maar tientallen automobilisten negeerden de aanwijzingen. Tussen de dertig en veertig overtreders kunnen binnenkort een boete in hun brievenbus verwachten.

De A4 was in de richting Rotterdam ter hoogte van de afrit Den Haag-Zuid spiegelglad. In opdracht van Rijkswaterstaat moest het wegdek worden gereinigd en werden de afrit en de rechterrijstrook afgesloten.

De politie weet niet hoe de vloeistof op het wegdek terecht is gekomen. 'We gaan hier ook geen onderzoek naar doen', legt een woordvoerder uit. 'Er is een gebrek aan capaciteit en dan kiezen we er voor om die niet te gebruiken op een plek waar geen ongeval is gebeurd.'

