Kiki Bertens na stroeve start naar tweede ronde Roland Garros

Na een stroeve start is het tennisster Kiki Bertens gelukt om de tweede ronde van Roland Garros te bereiken. De Wateringse nummer acht van de wereld won in drie sets van de Oekraïense Katarina Zavatska; 2-6, 6-2, 6-0.

Bertens kwam in de eerste set geen moment goed in de wedstrijd en grossierde in onnodige fouten tegen Zavatska, die 112e staat op de wereldranglijst. In de tweede set kreeg Bertens in het regenachtige Parijs, waar de tribunes leeg zijn, meer grip op het fanatieke spel van de Oekraïense. Daarmee kantelde de wedstrijd in het voordeel van de Wateringse; 6-2.

In de derde en beslissende set kwam Bertens, die door een achillespeesblessure geen gelukkige voorbereiding had op Roland Garros, niet meer in de problemen. Net als in de tweede set wist ze al snel de service van Zavatska te breken en ze won gemakkelijk met 6-0. Bertens speelt in de volgende ronde tegen Sara Errani, een Italiaanse die 150e staat op de wereldranglijst.

Arantxa Rus later in actie

De eerste partij van Arantxa Rus op Roland Garros staat ook voor maandag gepland, al is het door de weersomstandigheden onduidelijk of die wedstrijd doorgaat. De tennisster uit Monster speelt tegen de Française Clara Burel, die op een wildcard meedoet.