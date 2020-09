Schuldhulpverlening Den Haag toegankelijker: 'Voorkomen dat mensen verder in de shit komen'

De wethouder Sociale Zaken weet uit eigen ervaring hoe snel je in financiële problemen kan komen. 'Ik heb het ook meegemaakt. Mijn relatie ging kapot en ik kwam ineens alleen voor de huur van mijn huis te staan. Dat red je dan nog wel een periode, maar er kan een moment komen dat het niet meer gaat. Dan moet je eigenlijk hulp vragen, maar dat durf je vaak niet. Je voelt dan toch een vorm van schaamte.'

De gemeente wil de stap om hulp te vragen kleiner maken. Zo komen er een aantal helpdesks Geldzaken in de Haagse wijken, zodat mensen met problemen niet meer naar het stadhuis hoeven. 'We willen dat mensen zo snel mogelijk hulp zoeken', legt Van Alphen uit. 'Door de rekeningen ongeopend op een stapel te leggen worden de problemen alleen maar erger. Hoe eerder mensen met die brieven bij ons zijn, hoe makkelijker het wordt om een oplossing te vinden.'

Corona

In de afgelopen zes maanden is het aantal hulpverzoeken gestegen met dertig. Van Alphen zegt niet te zijn geschrokken van die toename. 'De groei komt niet alleen doordat de problemen van mensen door corona zijn versneld, maar ook omdat ze door ons laagdrempelige karakter eerder naar ons toekomen.'

De gemeente kan mensen die om hulp vragen op verschillende manieren ondersteunen. 'Soms willen ze weten hoe ze de goedkoopste energie kunnen krijgen, maar ook bij grotere financiële problemen kunnen we helpen', zo vertelt de wethouder. 'Als de brieven over de huur of van de bank zich maar op blijven stapelen, dan schieten mensen vaak in de emotie en komen ze er helemaal niet meer uit. Wij kunnen helpen dingen op een rijtje te zetten en nieuwe oplossingen bedenken.'

Woningcorporaties

Een van de dingen die de gemeente voor mensen met schulden kan regelen, is voorkomen dat ze hun sociale huurwoning moeten verlaten. 'Door de coronacrisis gebeurt het al zelden dat mensen uitgezet worden', vertelt Van Alphen. 'Dan moet je ongeveer zeven wietplantages op zolder hebben. Maar we zijn in gesprek met de woningcorporaties om hier structurele afspraken over te maken. En die werken over het algemeen goed mee, want zij hebben ook een belang bij tevreden huurders.'

Voor mensen met een eigen woning of die particulier huren is het lastiger om te helpen, geeft de wethouder toe. 'Hier kunnen we minder in bemiddelen, dus ik verwacht wel dat dit een groot probleem gaat worden. We zien het aantal aanvragen stijgen. Toch raden we die mensen aan om naar ons toe te komen zodra ze in de problemen komen, zodat we kunnen kijken of we op andere vlakken iets kunnen doen.'

Dak- en thuislozen

Een van de onderdelen van het nieuwe schuldhulpverleningsplan is de bijstand voor dak- en thuislozen. 'Het merendeel van hen is mede door financiële problemen in de ellende gekomen. Door een plan te maken met dak- en thuislozen, kunnen we hen ook weer een perspectief bieden.'

'We zijn er als overheid niet om mensen te straffen als ze mogelijk iets fout hebben gedaan', besluit Van Alphen. 'We willen dat mensen zien dat het veilig is om bij ons aan te kloppen. We willen samen met de mensen kijken hoe we kunnen voorkomen dat iemand verder in de shit komt.'

