Gijs (8) gaat 18 kilometer lopen voor de Hartstichting: 'Ik wil hen bedanken voor mijn hartje'

Gijs Hagedoorn is geboren met twee afwijkingen. Zijn twaalfvingerige darm zat vast aan z’n maag, daar is hij vijf dagen na z’n geboorte aan geopereerd. Daarbuiten had hij gaten in zijn hartkamers en in de boezems, waaraan hij later is geopereerd tijdens een openhartoperatie. Na vele maanden in het ziekenhuis mocht Gijs weer naar huis.

‘Hij gaat nog regelmatig op controle, maar met Gijs gaat het hartstikke goed’, vertelt zijn moeder Manon. ‘Je merkt niet aan hem dat er iets met zijn hart is, hij is vrolijk en sportief, we hebben alle vertrouwen in de toekomst.’

Wandelen voor de hartstichting

Gijs hoorde van zijn ouders het plan om te gaan wandelen tijdens de hartstocht, een sponsorloop van de Hartstichting. Dit jaar is het geen gezamenlijke loop, maar loopt ieder een eigen gekozen route. Zijn ouders wilden gaan wandelen van Den Haag naar het ziekenhuis in Leiden. Toen Gijs dat hoorde zei hij: 'Dat wil ik ook doen, ik ga mee.’

Gijs heeft al bijna drieduizend euro opgehaald aan sponsorgeld. ‘Ik ga op 3 oktober lopen en mijn ouders hebben gezegd dat ze er een mooi bedrag van gaan maken. Dus ik denk dat we wel op vierduizend euro komen’, zegt Gijs zelfverzekerd.

Een flinke wandeling voor de 8-jarige Gijs. | Foto: Omroep West

SV Die Haghe

Gelukkig kunnen zijn ouders ook rekenen op de donaties via de voetbalclub van Gijs. Bij SV Die Haghe zijn ze allemaal op de hoogte van de wandeltocht van Gijs.

‘Ik train twee keer per week en op zaterdag spelen we een wedstrijd. Ik merk helemaal niet dat ik hartpatiënt ben,' vertelt Gijs bezweet van het rennen in het veld. Gijs zal zaterdag 3 oktober de wandeling gaan maken, doneren kan hier.