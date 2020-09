Dit zijn vanaf dinsdagavond alle nieuwe coronamaatregelen

Voor Den Haag is er een dringend advies om in winkels mondkapjes te gaan dragen, dat zei minister-president Mark Rutte maandagavond. 'Dat is geen verplichting, maar winkeliers mogen klanten weigeren die dat niet willen doen.' Volgens Rutte is de situatie rond het coronavirus in Den Haag, maar ook in Amsterdam en Rotterdam, inmiddels 'ernstig'. 'Winkelen is geen uitje, doe het alleen', was sowieso de boodschap.

'Het aantal besmettingen loopt zo snel op dat we dreigen achter het virus aan te lopen', stelde de premier. 'Het virus is al een paar weken met een opmars bezig.' En daarom neemt het kabinet landelijk maatregelen om het virus te stoppen. Die maatregelen worden dinsdag om 18.00 uur van kracht en blijven drie weken gelden.

Het kabinet heeft onder meer besloten dat horecazaken de lichten om 21.00 uur aan moeten doen en dat er niemand meer naar binnen mag. Een uur later moeten ze dicht. Ook moet thuiswerken de norm worden. Werkgevers die er niet aan meewerken riskeren uiteindelijk zelfs tijdelijke sluiting, als het kantoor een besmettingsbron wordt. Rutte: 'Het is op veel plaatsen weer te druk geworden op het werk. Tegen werkgevers zeg ik: neem je verantwoordelijkheid.'

Groepsgrootte

Binnen mogen nog maar dertig personen samen zijn. Thuis wordt aangeraden nog maar drie gasten te ontvangen (kinderen tot 13 jaar vallen hier niet onder). De groepsgrootte buiten gaat naar maximaal veertig personen. Er zijn wel een paar uitzonderingen zoals bij demonstraties, culturele instellingen, dierentuinen en bedrijven. Vorige week gaf het kabinet al aan scholen zo lang mogelijk open te willen houden.

Bij alle wedstrijden in het betaalde voetbal zit vanaf dinsdag 18.00 uur minimaal drie weken lang geen publiek meer op de tribune. Ook bij andere sportwedstrijden, zowel bij de profs als de amateurs, zijn voorlopig geen supporters welkom.

'We kunnen blijven sporten'

'Het is niet dat de sector het slecht doet', zei Rutte. 'Maar we hebben het virus niet voldoende kunnen terugdringen. Alle spelers, profs en amateurs, en toeschouwers leiden tot veel reisbewegingen en sociale contacten. We kunnen blijven sporten, maar even zonder aanmoedigingen vanaf de kant en de tribunes. De sportkantines gaan dicht.'

'Het virus is als een mammoettanker', zei zorgminister Hugo de Jonge. 'Het kost tijd om bij te sturen en af te remmen. We doen ons best, maar het virus doet het beter.' Hij verwacht dat er half oktober zo'n 400 IC-bedden bezet zullen zijn met coronapatiënten. 'Dat betekent dat mensen met een andere ziekte langer moeten wachten.

Reisbewegingen

Ook wordt mensen gevraagd zo weinig mogelijk te reizen. Je mag wel op herfstvakantie gaan, zei Rutte. 'Als je wil uitpuffen moet dat kunnen.' Maar eenmaal op je vakantielocatie blijf je daar en ga je bijvoorbeeld niet 'funshoppen'. Eerder op de dag werd verwacht dat het kabinet met de maatregel zou komen dat er alleen nog maar noodzakelijke reizen van en naar Den Haag, Rotterdam en Amsterdam zouden mogen plaatsvinden, maar dat is niet het geval.

Rutte en De Jonge blijven benadrukken dat alles afhangt van hoe wij ons gedragen. De Jonge: 'Uiteindelijk is er maar één ding belangrijk en dat is gedrag. Als iedereen zich voorbeeldig aan de regels zou houden, hoef je geen extra maatregelen te nemen. Maar het is moeilijk, dat blijkt. Daarom moeten we nu het aantal contacten drastisch beperken.' Als het niet werkt moeten we terug naar de lockdown van maart, waarschuwde de zorgminister.

Mondkapjes

Aan het OMT vraagt het kabinet verder een advies over bredere inzet van mondkapjes. Dat moet er snel komen. Op dit moment is het dragen van een mondkapje alleen verplicht in het openbaar vervoer.

Dit zijn de belangrijkste maatregelen vanaf dinsdag 18.00 uur:

Binnen en buiten

Gezelschappen tot maximaal 4 personen, zowel binnen als buiten.

Binnen totaal maximaal 30 personen.

Buiten totaal maximaal 40 personen.

Uitzonderingen gelden voor onder meer uitvaarten, detailhandel en scholen. Voor culturele instellingen kunnen lokaal uitzonderingen worden gemaakt.

Op doorstroomlocaties, bijvoorbeeld musea en monumenten, geldt: bezoek op basis van reservering of tijdvak.

Contactberoepen: klanten worden gevraagd zich te registreren

Thuis

Voor bezoek thuis geldt: maximaal 3 personen (exclusief kinderen t/m 12 jaar).

Kom je terug uit een gebied met een oranje reisadvies vanwege corona, dan ga je 10 dagen in thuisquarantaine. (kinderen t/m 12 jaar mogen wel naar de kinderopvang, school en sport)

Werk

Werk thuis, tenzij het niet anders kan.

Vervoer

Beperk je aantal reizen.

In het openbaar vervoer is het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht.

Horeca

Vanaf 21.00 uur geen nieuwe bezoekers.

Sluiting uiterlijk om 22.00 uur.

Reserveren (vooraf of aan de deur), een gezondheidscheck en een vaste zitplaats zijn altijd verplicht. Bezoekers worden gevraagd zich te registreren.

Sluiting afhaalrestaurants uiterlijk om 2.00 uur en geen verkoop van alcohol na 22.00 uur.

Sport

Geen publiek bij sport, zowel amateur als professioneel.

Sluiting van sportkantines.

Een PDF van alle maatregelen is hier te downloaden.

