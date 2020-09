OM: Delftenaar die zichzelf in brand stak, deed dat om ex te bedreigen

Delftenaar Robert K. (47), die zichzelf in 2018 in brand stak voor de deur van zijn ex in Zoetermeer, beweert dat per ongeluk te hebben gedaan. Het OM beweert daarentegen dat hij haar wilde laten schrikken.

Eerder, in 2012 en 2013, zou hij haar al eens hebben mishandeld, zo is hem ook ten laste gelegd. Toch eiste het OM maar een gevangenisstraf van een week tegen de verdachte, en bovendien voorwaardelijk. Hij had namelijk goed meegewerkt aan allerlei behandelingen en was zelf al zwaar gestraft door de verwondingen die hij opliep, zo is de gedachte achter de strafeis.

Robert K. (47) reed op 7 maart naar het huis van zijn ex-vriendin aan de Stadhoudersring in Zoetermeer. Bij een benzinestation kocht hij een jerrycan benzine. Hij was het zat na een jarenlange vechtscheiding met ruzies over bezittingen. 'Ik wilde de auto in brand steken', zei hij in de rechtbank. Dan was daar in ieder geval geen gedoe meer over.

'Jij gaat boeten'

Via berichten op de telefoon was de spanning al opgelopen. 'Jij gaat boeten, no mercy', appte hij voor het incident aan zijn ex. Toen hij voor de deur stond, deed ze niet open. Hij zou haar over de telefoon hebben gezegd dat hij dan zichzelf in de brand zou steken. Over wat er daarna gebeurde, zijn er verschillende beschrijvingen.

Volgens de vader van de ex, overgoot Robert K. zijn hoofd met benzine en stak hij zich aan. Maar de verdachte bleef erbij dat hij de brandstof enkel over de wagen had willen werpen.

Fakkel

Feit is in elk geval dat de Delftenaar op een gegeven moment, brandend als een fakkel en in paniek, rondrende totdat het vuur werd gedoofd. Hij raakte zwaargewond en bleef tweeënhalve maand in coma.

In de rechtbank vertelde zijn ex dat ze dat beeld nooit meer zal vergeten. 'Wat als ik de deur had geopend? Was ik dan ook verminkt?' Volgens het OM geeft die angst aan dat de daad van de Zoetermeerder een bedreiging is geweest. 'Het maakt duidelijk dat hij tot alles in staat is.'

Vrijspraak

De verdachte zei over de eerdere beweerde mishandelingen zeven jaar geleden dat zijn vrouw juist hém in zijn rug had getrapt. 'En ze komt met alles weg', mopperde hij. Zijn advocaat vroeg om vrijspraak voor de bedreiging met het vuur. 'Mijn cliënt zal nooit meer herstellen, dat is al genoeg straf.' De rechtbank doet op 12 oktober uitspraak.