Horeca baalt van opnieuw vervroegde sluitingstijd: 'We gaan weer volledig kopje onder'

Vanaf dinsdagavond moet de deuren van de horeca in heel Nederland om 22.00 uur dicht en de laatste persoon mag om 21.00 uur naar binnen. Dat zei minister-president Mark Rutte maandagavond tijdens de persconferentie. Maarten Hinloopen, voorzitter van de Haagse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN), vindt de nieuwe maatregel 'apart'. '

Sinds vorige week gold er al een verplichte sluitingstijd om 01.00 uur in de horeca, maar dat is een paar dagen later dus al teruggeschroefd naar 22.00 uur. 'De vorige regels zijn eigenlijk het afgelopen weekend pas voor het eerst goed ingevoerd', zegt Hinloopen. 'We moesten om 01.00 uur dicht en 00.00 uur mocht de laatste klant naar binnen. Doordeweeks is dat allemaal niet zo heel spannend, pas donderdag, vrijdag en zaterdag ga je dat merken. Er wordt steeds geroepen dat je zeker tien dagen nodig hebt om de effecten te merken van een bepaalde maatregel, dus ze hebben de effecten van de vorige maatregel helemaal niet afgewacht. Dat vind ik apart.'

Ook denkt Hinloopen dat het juist niet verstandig is om mensen vanuit de 'controlerende' horeca, naar huis te sturen. 'Wij weten in de horeca ook dat mensen later in de avond makkelijker worden. In de horeca kunnen wij dat controleren. Thuis gebeurt dat niet, dan kunnen mensen gewoon over elkaar heen hangen. Ik blijf dat niet begrijpen.'

Kopje onder

De nieuwe maatregelen hebben volgens Hinloopen weer een gigantisch impact op de sector. 'Het was watertrappelen deze zomer, soms kwam je met je kop boven water en soms ging je weer even onder, maar we gaan nu weer volledig onder water.'

Volgens Rutte komen er wel nieuwe gesprekken met de branche om te kijken naar steunmaatregelen. 'Het lijkt me reëel om ervan uit te gaan dat er extra zaken nodig zijn willen we de mensen aan het werk houden en de binnenstad leefbaar houden. Want anders hebben we toch echt over een half jaar dat iedereen daar weg is en alles failliet is. En hoe we het dan weer op moeten pakken... Ik weet het niet.'

