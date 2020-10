Titelaspiraties ZZ Leiden zonder publiek: 'Vijf Meihel wordt weer Vijf Meihal'

Na een maandenlange stop, gaat de bal voor basketbalvereniging Zorg en Zekerheid Leiden dit weekend eindelijk weer stuiteren. Aankomende zaterdag speelt ZZ Leiden haar eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen in de Dutch Basketball League, uit tegen Den Helder Suns. Het begin van een jaar waar jacht wordt gemaakt op de dubbel. 'Als we van ons huidige spelersmateriaal een team kunnen maken, gaan we meedoen om de prijzen.'

'Je weet niet wat je overkomt', zuchtte voorzitter Marcel Verburg twee weken terug in een interview met mediapartner Sleutelstad, toen hij terugblikte op de afgelopen maanden. Na de plotselinge stop van de competitie kreeg de Leidse basketbalgrootmacht te maken met vraagstukken waar nog nooit over was nagedacht. 'Bij alles hebben we moeten kijken of het anders kon, goedkoper kon of zelfs helemaal kon worden geschrapt. Het was een behoorlijke operatie om de kosten zoveel mogelijk te beheersen.'

Inmiddels, twee weken later, staat de eerste speelronde in de DBL voor de deur en is er het nodige veranderd. Waar de club zich eerst nog had ingesteld op de mogelijkheid om 646 toeschouwers per wedstrijd te kunnen verwelkomen, werd afgelopen maandag bekend dat er de komende drie weken geen publiek bij wedstrijden aanwezig mag zijn. Een grote verassing voor Verburg.

'Gevolgen nog te overzien'

'Je probeert je zo goed mogelijk voor te bereiden, maar zit altijd in onzekerheid. Bij alles stelt de club zich nu de vraag hoe het verder moet.' De gevolgen voor ZZ Leiden zijn nu nog te overzien. Door de maatregelen mist de club in het meest gunstige geval maar één thuiswedstrijd met publiek, op 17 oktober tegen Almere Sailors. 'Maar het moet niet veel langer duren', benadrukt Verburg. 'Een gat in de begroting ligt op de loer.'

Het oorspronkelijke plan voor de thuiswedstrijden was al uitgewerkt. Niet alleen zouden toegangskaartjes online moeten worden gekocht. Ook een gezondheidsverklaring zou nodig zijn geweest om een wedstrijd van ZZ Leiden te bezoeken. Toeschouwers hadden een mondkapje gedragen en eten en drinken moest via een app worden besteld. Een protocol dat nu in de ijskast wordt gezet. 'In mei zeiden we nog stellig dat we niet zonder publiek willen spelen, maar nu moeten we wel. Zó kort op de competitiestart is het onmogelijk om alles weer om te gooien. De ploegen zijn klaar met hun voorbereiding. We staan al in de startblokken', aldus Verburg.

'Vijf Meihel wordt weer Vijf Meihal'

Deze zomer trok ZZ Leiden Geert Hammink aan als nieuwe coach. De voormalig NBA-speler vermoedt dat de ploeg uit de Sleutelstad het aankomend seizoen naar verhouding lastiger krijgt dan andere ploegen. Het in beperkte mate toelaten van de achterban gaat Leiden voelen. 'ZZ Leiden staat bekend om de supporters die altijd in grote getale hun ploeg steunen. Het verschil met voorgaande seizoenen zal ongekend zijn.' Ook Verburg denkt dat de Vijf Meihal, waar Leiden haar thuiswedstrijden afwerkt, bijna niet te herkennen zal zijn.

'We staan bekend om onze Vijf Meihel', legt de voorzitter uit. 'Tegenstanders komen hier niet graag. Dat we onze anderhalve centimetersfeer nu moeten inruilen voor een anderhalve metersfeer of zelfs helemaal geen sfeer, gaan we merken.'

Afgelopen jaren viste ZZ Leiden meerdere malen achter het net bij het verdelen van de prijzen. In 2019 gingen de Leidenaren er dan wel met de beker vandoor, het laatste kampioenschap dateert uit 2013. Daar moet verandering in komen, vindt Verburg. 'De doelstelling voor aankomend seizoen is simpel: het landskampioenschap en de beker. Het moet meezitten, maar als we de selectie heel houden, is alles mogelijk.' Verburg doelt daarmee op 2019, toen Leiden wél de beker pakte, maar niet de titel. 'Dat was by far ons beste team van de afgelopen jaren. Maar in de halve finale van de play-offs tegen Donar was het gewoon op. Dat kan gebeuren. Als we van ons huidige spelersmateriaal een team kunnen maken, gaan we meedoen om de prijzen.'

'Intelligentie, snelheid en schietend vermogen'

Coach Hammink is liever wat voorzichtiger en laat zich nog niet uit over een eventuele prijs aan het eind van de rit. 'Laten we eerst proberen om zoveel mogelijk wedstrijden te winnen. Dan zien we na een paar wedstrijden waar we staan en kunnen we misschien hoge ogen gooien. Voor nu is het vooral belangrijk dat we de gemaakte trainingsuren omzetten in overwinningen.'

De 51-jarige trainer is wel van mening dat de groep zo is samengesteld dat er voldoende kwaliteit in huis is om mee te draaien in de top. 'Het team is samengesteld op basis van intelligentie, snelheid en schietend vermogen. Ik hoop op een mooi seizoen.'

Derby met Den Haag?

Komend seizoen verwelkomt de Dutch Basketball League naast Almere Sailors ook The Hague Royals. De toevoeging van de Haagse ploeg betekent niet alleen dat de Hofstad is vertegenwoordigd in de DBL. Het resulteert tevens in een derby. Of het ook een échte derby gaat worden, is volgens coach Hammink nog maar de vraag. 'Arrogantie is misplaatst, maar in sportief vermogen is er op dit moment nog geen sprake van een derby.'

Desalniettemin hoopt hij dat deze regionale derby juist zal uitgroeien tot een echte wedstrijd. 'Ik wens Den Haag veel succes. Hoe beter zij het doen, hoe beter het is voor de DBL. Pas als The Hague Royals gaat presteren, kunnen we ook spreken van een sportieve derby.'

Zaterdag start jacht op prijzen

Voorzitter Marcel Verburg is benieuwd naar de extra's die wedstrijden tussen de Sleutel- en Hofstad gaan brengen. Wanneer 'zijn' Leiden een wedstrijd in Amsterdam of Rotterdam speelt, is het voor de bezoekers bijna als een thuiswedstrijd. 'Er gaat altijd zoveel publiek mee. Moet je nagaan hoe dat zal zijn als we maar een kwartiertje hoeven te rijden. Dat wordt prachtig.'

Komende zaterdag moet Leiden het nog zonder publiek stellen wanneer het op bezoek gaat bij Den Helder. Om 19:30 uur begint de Leidse ploeg aan haar nieuwe uitdaging: de jacht op de bovenste plaatsen.

