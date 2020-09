Geen publiek bij sportwedstrijden en alle kantines dicht: 'Dat hakt er wel in in deze periode'

'Wij hebben altijd gezegd dat voetballen met publiek hoort. Onze fans horen erbij. Als je kijkt naar de afgelopen weken dan zie je dat het voetbal echt zijn best heeft gedaan om te voldoen aan de coronaprotocollen', zegt Mohammed Hamdi, algemeen directeur van ADO Den Haag teleurgesteld op Radio West. 'Maar goed, gezondheid staat op één. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat het voetbal zich buiten de maatschappij plaatst. We kunnen niks anders doen dan deze rigoureuze maatregelen accepteren.'

Mart Vergouwen, voorzitter van VV Katwijk, is het daarmee eens. 'Alle begrip voor de maatregelen die er zijn, maar hij hakt er wel in in deze periode. Met name die kantine dicht. Dat is een groot gemis voor elke sportvereniging die daar toch zijn centjes vandaan haalt.'

Moeilijke financiële situatie

Ook het voetballen zonder publiek is voor VV Katwijk een aderlating. 'Dat geldt niet alleen voor het eerste elftal, maar ook voor alle andere wedstrijden waar papa's en mama's komen kijken. Op zaterdagochtend en woensdagmiddag hebben we de mini's die voetballen en daar komen normaal honderden ouders bij kijken. Dat kan nu even niet.'

Voor ADO Den Haag geldt het spelen zonder publiek voorlopig voor één thuiswedstrijd, namelijk die tegen Vitesse op 18 oktober. Hamdi hoopt dat er na die periode gewoon weer publiek toegestaan is. 'Ik denk dat maar heel weinig clubs in Nederland het kunnen volhouden zonder publiek, laat daar geen illusies over ontstaan. Het is gewoon een belangrijke inkomstenbron, ook voor ADO Den Haag. Laten we hopen dat we het de komende drie weken onder controle krijgen, maar het lijkt me duidelijk dat het een hele moeilijke financiële situatie is voor de club.'

