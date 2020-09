Coronavirus: 'Gedrag van grootste belang voor terugdringen corona'

Ook Bibliotheek Den Haag vraagt om mondkapje

Bezoekers van Bibliotheek Den Haag wordt gevraagd om altijd een mondkapje te dragen bij hun bezoek. Ook moet elke bezoeker die naar de bieb gaat zich registreren. 'Om het bibliotheekbezoek zo veilig mogelijk te maken, gelden nog altijd de (hygiëne-) maatregelen zoals het desinfecteren van de handen bij binnenkomst, aandacht voor de 1,5 meter afstand en het verzoek niet langs te komen bij symptomen die wijzen op besmetting met het coronavirus', zo laat de bibliotheek weten.

Alleen afhalen in IKEA-restaurants, maar geen mondkapjesplicht

De meeste restaurants in IKEA-winkels gaan over op afhalen. De Zweedse meubelwinkelketen sluit het zitgedeelte als gevolg van de strengere coronamaatregelen die de regering deze week aankondigde. Ook beperkt IKEA het aantal bezoekers en de grootte van groepen, maar een plicht om gezichtsmaskers te dragen komt er niet. In de winkels in Delft, Barendrecht en Amsterdam komt wel een dringend advies om zo'n masker te dragen, zowel voor winkelend publiek als voor personeel van IKEA.

Ook kledingketen H&M komt niet met een verplichting. Dat bedrijf gaat in zijn winkels in de regio's rond Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Eindhoven klanten wel nadrukkelijk vragen om een mondkapje te dragen. Klanten die dat weigeren zullen niet gevraagd worden om te vertrekken. Werknemers van H&M in die gebieden moeten wel verplicht een mondkapje dragen.

Geen mondkapjesplicht voor supermarktmedewerkers

Medewerkers van supermarkten worden niet verplicht om een mondkapje te dragen. Dat zegt directeur Marc Jansen van de koepelorganisatie van supermarkten CBL dinsdag. Het dragen van een mondmasker zou voor bijvoorbeeld vakkenvullers te belastend zijn. Eerder maakte CBL al bekend dat supermarkten geen mensen zonder mondkapjes gaan weigeren.

Weer drukker op corona-verpleegafdelingen

Het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen van ziekenhuizen neemt steeds verder toe. De afdelingen behandelen momenteel 551 mensen vanwege een besmetting met het coronavirus. Dat zijn er 33 meer dan op maandag. In iets meer dan een week is het aantal klinisch opgenomen patiënten verdubbeld.

De grote toename van het aantal coronabesmettingen is de laatste tijd vooral op de verpleegafdelingen te zien. Het aantal coronapatiënten op de intensive care bleef gelijk op 142. Maar ook dat is twee keer zo veel als anderhalve week geleden.

Vanwege de toenemende drukte worden patiënten soms verplaatst naar andere ziekenhuizen. Afgelopen etmaal zijn 9 mensen overgebracht naar een andere regio. Onder hen was één persoon die op de intensive care ligt.

Tweeduizend nieuwe besmettingen in Haaglanden

De GGD Haaglanden heeft vorige week 2.038 nieuwe besmettingen geconstateerd. In week 38 waren dit er nog 1522. Het totaal aantal bevestigde coronabesmettingen in de veiligheidsregio Haaglanden komt hiermee op 10.657.

De GGD Haaglanden maakt de regionale cijfers een keer per week bekend. Zo werden er vorige week 42 mensen die met het coronavirus zijn besmet in het ziekenhuis opgenomen en overleden tien inwoners van de regio aan de gevolgen van het virus.

'Gedrag van grootste belang voor terugdringen corona'

RIVM-baas Jaap van Dissel heeft er vertrouwen in dat het extra pakket aan coronamaatregelen werkt om het aantal nieuwe besmettingen tegen te gaan. Maar hij benadrukte tijdens een briefing in de Tweede Kamer dat hij niet zeker weet of het voldoende zal zijn, omdat veel afhangt van het gedrag van mensen om de maatregelen op te volgen.

Gedrag is volgens hem het belangrijkste onderdeel, maar juist dat is niet op voorhand in te schatten. Zo zijn sommige maatregelen niet te handhaven door de overheid, zoals het beperkt ontvangen van bezoek thuis, zei hij. Het gaat erom dat mensen hun gedrag zelf aanpassen, vanuit een solidariteitsgevoel, zei Van Dissel.

'Kleinere Leidse kroegen staan op omvallen'

De horecasector in Leiden reageert teleurgesteld op de nieuwe maatregelen die premier Mark Rutte gisteren tijdens een persconferentie aankondigde. Voorzitter Reanne Bakker van de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Leiden voorspelt dat binnen afzienbare tijd de eerste kleine ondernemers de stekker eruit moeten trekken.

Horecazaken mogen nog maar dertig mensen binnen ontvangen, maximaal veertig gasten op een terras bedienen en alle zaken moeten om 22.00 uur de deuren al sluiten. 'Wij zijn wéér aan de beurt, wéér de horeca', zo zegt Bakker tegen mediapartner Sleutelstad. 'Je merkt vooral dat veel kroegeigenaren daar echt boos om zijn. Voor hen is dit echt verschrikkelijk. Ik weet niet wanneer de eerste kleine ondernemers omvallen, maar het zit er nu wel heel dicht tegenaan', voorspelt Bakker. Het gaat dan met name om kroegen.

De voorzitter van de horecakoepel benoemt daarnaast dat het nieuwe maatregelenpakket niet alleen consequenties heeft voor ondernemers, maar ook voor de studentenbaantjes en flexwerkers. Zij moeten als eerste uren inleveren.

De Bijenkorf verplicht mondkapjes in Haagse winkel

De Bijenkorf gaat bezoekers aan de winkel in Den Haag verplichten om een mondkapje te dragen. Ook mensen die in Amsterdam, Rotterdam of Eindhoven de winkelketen willen bezoeken zullen een mondkapje op moeten. Voor de andere vestigingen geldt deze verplichting voorlopig nog niet.

Speciaal daarvoor aangestelde veiligheidscoördinatoren gaan er bij de deur op toezien dat bezoekers een mondkapje op hebben. Mensen die geen mondkapje bij zich hebben, krijgen er dan gratis eentje uitgereikt.

Met deze maatregel onderscheidt de Bijenkorf zich van grote Nederlandse winkelketens als Blokker, HEMA en Intertoys, die mondkapjes niet verplicht stellen. Ook de supermarktbranche laat klanten die geen mondkapje dragen komende tijd gewoon binnen. Ze vinden dat het niet aan winkeliers is om dergelijke maatregelen af te dwingen.

Meer dan drieduizend nieuwe besmettingen

Er zijn de afgelopen 24 uur 3011 nieuwe coronabesmettingen bijgekomen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM. Het is de grootste stijging tot nu toe in 24 uur.

In de afgelopen zeven dagen zijn 19.326 nieuwe gevallen gemeld bij het RIVM. Vorige week meldde het instituut 13.471 nieuwe gevallen, dus het aantal is opnieuw met ongeveer de helft gestegen. Het aantal ziekenhuisopnames steeg ook. Verpleegafdelingen namen 501 coronapatiënten op, tegen 350 de week ervoor. Het aantal opnames op de intensive cares steeg afgelopen week van 53 naar 100.

Het RIVM meldde dinsdag ook 102 meldingen van sterfgevallen in de afgelopen zeven dagen. Dat betekent niet dat iedereen in de afgelopen week is overleden. In de update van vorige week stonden 33 sterfgevallen.

Kunstmuseum en Mauritshuis: mondkapje niet verplicht

Het Kunstmuseum en het Mauritshuis in Den Haag gaan bezoekers vragen om een mondkapje te dragen, maar deze bescherming wordt niet verplicht. Het laatstgenoemde museum gaat wel het personeel dat met bezoekers in aanraking komt verplichten om een mondkapje te dragen.

Het Kunstmuseum stelt dat zijn gebouw erg ruim van opzet is, waardoor het ook binnen gemakkelijk is om afstand te houden. Het verzoek om toch een mondkapje te dragen wordt via de website en bij de ingang gecommuniceerd. Het museum beschikt overigens over een 'grote voorraad' gekregen mondkapjes en stelt die ter beschikking zolang de voorraad strekt.

Het publiek van het Mauritshuis krijgt volgens een woordvoerder alleen het 'dringende advies' om een kapje op te zetten. Dat wordt via alle communicatiekanalen gedeeld. Het museum heeft steeds de richtlijnen van het RIVM gevolgd en wil nu niet op eigen houtje een andere afslag nemen, verklaart de woordvoerder.

TNO doet proef met klaar-terwijl-u-wacht coronatest

Bij de RAI in Amsterdam houdt TNO vanaf woensdag een proef met een snelle coronatest. Die moet binnen een uur uitsluitsel geven of iemand besmet is met het virus. De proef duurt twee weken.

Mensen die zich melden om te worden getest, kunnen vrijwillig ook meedoen aan de nieuwe test. Bij hen worden dan twee monsters afgenomen: een voor de 'normale' PCR-test, waarvan de uitslag binnen 24 tot 48 uur bekend is, en een voor de nieuwe test. De uitslagen worden met elkaar vergeleken. Zo moet duidelijk worden of de nieuwe methode n de praktijk goed en betrouwbaar werkt.

Van Dissel tempert verwachtingen carnavalsvierders

Er moet heel kritisch worden gekeken naar het aanstaande carnavalsseizoen, en of en hoe het mogelijk is dat door te laten gaan. Dat zei RIVM-topman Jaap van Dissel dinsdag in een briefing over de aanpak van het coronavirus in de Tweede Kamer.

Van Dissel memoreerde eraan dat het virus in maart onder meer het land binnenkwam in mensen die terugkeerden uit Italië en Oostenrijk, en dat tijdens carnaval 'veel verder' werd verspreid. Volgens Van Dissel 'moeten we heel erg nadenken' of het verstandig is om in begin volgend jaar weer met veel personen bij elkaar te komen. Een vaccin zal dan waarschijnlijk nog niet breed beschikbaar zijn, benadrukt hij.

'Verwarring over coronamaatregelen vergroot gevoel urgentie'

Het is helemaal niet zo erg dat er opnieuw verwarring is over coronamaatregelen die maandagavond zijn aangekondigd. Doordat er verwarring is over welke maatregelen nu op landelijk en regionaal niveau gaan gelden, praten mensen er veel over en dat vergroot het gevoel van urgentie. "De aanpak is misschien niet optimaal, maar iedereen snapt nu wel weer dat het noodzakelijk is dat er maatregelen genomen worden", zegt Paul Stamsnijder van de Reputatiegroep, een communicatie-adviesbureau voor bestuurders en overheid.

ProDemos stopt activiteiten drie weken

Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet van maandagavond zet ProDemos vanaf woensdag de activiteiten in Den Haag voor drie weken stop, tot en met woensdag 21 oktober. Het gaat om de educatieve programma’s, de rondleidingen en de tentoonstelling. Ook de programma’s op fort De Bilt worden stopgezet. De andere activiteiten op locatie gaan wel door.

Directe aanleiding voor de sluiting in Den Haag is de zorgelijke coronasituatie in regio Den Haag en omgeving en de landelijke maatregelen die in dat verband maandagavond zijn afgekondigd.

'Mondkapjesplicht had klanten meer duidelijkheid gegeven'

Het mondkapjesadvies van de overheid is veel te vrijblijvend. Dat vindt Kim Schofaerts van MKB Den Haag. Het kabinet gaf maandag winkeliers in de veiligheidsregio's Den Haag, Amsterdam en Rotterdam het advies om klanten mondkapjes te laten dragen in verband met de hoge besmettingsaantallen daar. Het is echter geen verplichting, maar winkeliers mogen klanten weigeren die geen mondkapje dragen.

Volgens Schofaerts had een mondkapjesplicht meer duidelijkheid verschaft. 'Nu is het moeilijk voor winkeliers om op een lijn te komen en dat schept onduidelijkheid voor de klanten.'

Kim Schofaerts van het MKB Den Haag I Foto: Omroep West

Corry Joris gaat een mondkapje niet verplicht stellen in haar bloemenwinkel aan de Reinkenstraat in Den Haag. 'Je hebt als verkoper in een kleine winkel niet zoveel te willen', legt zij uit. 'Ik ben blij met elke klant die mijn winkel binnenkomt.'

Ook bij de Dierenboetiek wordt klanten niet om mondkapjes gevraagd. De medewerkers dragen er echter wel een. 'Om de klanten gerust te stellen', leggen zij uit. 'Zo willen wij uitstralen dat ze hier save zijn.'

De mondkapjes leven wel een praktisch probleem op, zo signaleert een klant. 'De medewerkers zijn minder goed te verstaan. Helemaal als ze achter het stuk plastic staan achter de toonbank, want liplezen lukt met die mondkapjes ook niet meer.'

Amateurvoetbal gaat door, zonder publiek en sportkantines op slot

Het amateurvoetbal gaat gewoon door, ook nu de komende drie weken geen publiek is toegestaan langs de lijn en de sportkantines dicht moeten blijven. De KNVB vindt het belangrijk dat er gesport kan blijven worden. Na de persconferentie van maandag werd gesproken over het mogelijk stilleggen van de amateurcompetities gedurende drie weken, maar dinsdag besloot de KNVB dat alle competities doorgaan.

Naturalis past koninklijke opening aan na nieuwe coronaregels

De opening door koning Willem-Alexander van de jubileumtentoonstelling en viering van Natuurhistorisch museum Naturalis in Leiden verloopt dinsdagmiddag anders dan gepland. De maandag aangekondigde nieuwe coronamaatregelen hebben er toe geleid dat tal van uitnodigingen om bij het gelijktijdige Gala van de Biodiversiteit aanwezig te zijn, in allerijl moesten worden ingetrokken.

Dit om tot het kleine nog toegestane aantal aanwezigen te komen en te zorgen dat Willem-Alexander niet zou afzeggen. De koning verricht de opening nog wel en bezoekt daarna de speciale en nieuwe tentoonstelling 'Van onschatbare waarde - 200 jaar Naturalis'.

Paardensportbond wil vanwege coronavirus buitenseizoen verlengen

De hippische federatie KNHS wil het seizoen in de buitenlucht verlengen. Dat zegt Theo Fledderus, directeur van de organisatie. "Wij roepen de verenigingen en organisatoren daartoe op. Sporten in de buitenlucht brengt vermoedelijk toch minder risico's met zich mee." Normaal stapt de paardensport in de herfst over naar het indoorseizoen, mogelijk komen er nu 'outdoor' nog wat evenementen bij.

Winkeliers huiverig om mondkapjesplicht in te voeren

Grote Nederlandse winkelketens als Blokker, HEMA en Intertoys gaan mondkapjes niet verplicht stellen voor klanten. Ook de supermarktbranche laat klanten die geen mondkapje dragen komende tijd gewoon binnen. Ze vinden dat het niet aan winkeliers is om dergelijke maatregelen af te dwingen.

Het kabinet kwam maandag met het dringende advies in bepaalde gebieden een mondkapje te dragen tijdens het boodschappen doen. Daarbij werd aan winkels de mogelijkheid geboden klanten die geen mondkapje dragen te weigeren. Dat laatste doen de ketens liever niet, want ze zitten niet te wachten op discussies met hun klanten.

Financiële sector heeft boodschap over thuiswerken goed begrepen

Grote Nederlandse banken en verzekeraars zoals ABN AMRO, ING, Rabobank en NN Group hebben de boodschap van het kabinet om zoveel mogelijk thuis te werken goed begrepen. De financieel dienstverleners scherpen het beleid nog verder aan: werk thuis tenzij het echt niet anders kan.

Het kabinet kwam maandag met het advies om zo weinig mogelijk te reizen en thuiswerken als de norm te stellen. Werkgevers die er niet aan meewerken riskeren uiteindelijk zelfs tijdelijke sluiting, als het kantoor een besmettingshaard van het coronavirus wordt.

Druk overleg theaterzalen

Overal in de cultuursector wordt druk overleg gevoerd 'Wij hopen voor 18.00 uur te horen of wij een uitzondering zijn en daarmee meer dan 30 bezoekers mogen (blijven) ontvangen', zegt Renee van Ingen van de Rijswijkse Schouwburg. 'Het is een ramp als de maatregelen wel doorgaan', vervolgt Van Ingen.

Ook Westland Theater De Naald ziet het somber in als de cultuursector geen uitzondering wordt. 'Dan moeten wij helaas alle theatervoorstellingen van de komende drie weken annuleren en zijn wij alleen als bioscoop geopend voor max. 30 bezoekers per film.'

Zelfs als de theaters gewoon open mogen blijven met de huidige zaalbezetting, zal er weer verlies worden geleden. De na-zit in het theater wordt beperkt omdat de horeca om 22.00 uur moet sluiten. 'Onze horeca zal de grootste schade lijden, waarvan wij afhankelijk zijn om de schouwburg overeind te houden', aldus Van Ingen.

Nationale sportcompetities gaan komende weken gewoon door

De grootste sportbonden van het land zijn voornemens de competities de komende weken voort te zetten. Dat blijkt een dag na de persconferentie van premier Mark Rutte, waar bekend werd gemaakt dat publiek voorlopig niet welkom is op de sportvelden.

Advies mondkapjes in winkels in drie regio's, niet alleen in steden

Het advies van het kabinet om mondkapjes te dragen in supermarkten en andere winkels, geldt voor de drie veiligheidsregio's Amsterdam-Amstelland, Haaglanden en Rotterdam-Rijnmond. Het gaat niet alleen om de grote steden Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Over het advies was verwarring ontstaan in enkele kleinere gemeenten in deze regio's omdat premier Mark Rutte maandag tijdens zijn persconferentie zei dat het over deze drie grote steden gaat. De adviezen en maatregelen betreffen echter steeds een hele veiligheidsregio.

De Jonge: 'Dragen mondkapjes is een advies'

Minister Hugo de Jonge wil inhoudelijk niet ingaan op de aankondigingen van supermarkten en andere winkels dat zij klanten die geen mondkapjes dragen, toch gewoon toelaten. 'Het is vooralsnog een advies', benadrukte hij dinsdagochtend in een eerste reactie. Het kabinet vraagt eerst advies aan het OMT. ' Op basis daarvan zullen wij een besluit nemen.'

Kabinet sluit avond- en nachtklok niet uit

Het kabinet sluit niet uit dat er een avond- en nachtklok wordt ingesteld, als het oplopende aantal coronabesmettingen met de nieuwe maatregelen niet genoeg wordt teruggedrongen. Dat schrijft minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer.

De maatregelen die De Jonge en premier Mark Rutte maandag aankondigden, komen grotendeels overeen met het advies van het Outbreak Management Team (OMT). De experts uit die groep adviseerden echter ook nog enkele maatregelen die vooralsnog niet worden doorgevoerd. Een avond- en nachtklok is er één van. Een andere is het sluiten van de douche- en kleedgelegenheden bij sportfaciliteiten. Het kabinet houdt deze 'achter de hand'.

ZZ Leiden gaat spelen zonder publiek

De nationale basketbalcompetitie gaat dit weekend vanwege de aangescherpte coronamaatregelen zonder publiek van start. Tijdens het begin van de coronacrisis hebben de clubs die uitkomen in de Dutch Basketball League, waaronder Zorg en Zekerheid Leiden Basketball, besloten de competitie niet te starten als er zonder publiek gespeeld moet worden. Op dat besluit komen ze nu terug.

'Zoals de kaarten nu op tafel liggen, geven de clubs juist prioriteit aan het investeren in de band met fans en sponsors', zegt DBL-voorzitter Ramses Braakman aan mediapartner Sleutelstad. 'Het is mooi om de collectieve strijdvaardigheid te ervaren en we zijn er samen van overtuigd dat deze keuze ook door onze achterban begrepen en positief ontvangen wordt.' ZZ Leiden begint de competitie zaterdag om 19.30 uur met een uitwedstrijd tegen Den Helder Suns. Alle wedstrijden worden live gestreamd, zodat fans hun favoriete team kunnen volgen.

Carnavalsoptocht Boskoop afgelast

De carnavalsoptocht die zaterdag 13 februari 2021 zou plaatsvinden in Boskoop is afgelast en ook alle gebruikelijke feesten zijn afgeblazen. Carnavalsvereniging De Krooshappers ziet het niet zitten om evenementen te organiseren waar mensen anderhalve meter afstand tot elkaar moeten bewaren. 'Bij carnaval hoor je gezellig bij elkaar te staan, samen te feesten en polonaise te lopen', legt De Krooshappers-voorzitter Arjan Hoogendoorn uit bij mediapartner Studio Alphen. 'Dat gaat niet op anderhalve meter afstand. Zeker niet met een borrel of een biertje erbij.'

Veiligheidsregio's werken advies mondkapjes nader uit

De vier veiligheidsregio's die het dringende advies geven een mondkapje te dragen in alle publiek toegankelijke binnenruimtes werken momenteel nog aan de precieze invulling ervan. Dat gebeurt gezamenlijk om het zo eenduidig mogelijk te laten zijn, laat een woordvoerster van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland weten.

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam maakte maandagavond bekend dat zij samen met de regio's Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden en Brabant-Zuidoost nog een stap verder gaat dan het advies van het kabinet om mondkapjes te dragen in winkels in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. Halsema wil dat het dragen ervan een gewoonte wordt in alle publieke ruimtes, zoals horeca, musea, bibliotheken en overheidsgebouwen. Daarnaast adviseren de veiligheidsregio's ook in alle contactberoepen een mondkapje te dragen.

Cultuursector vreest groot probleem na nieuwe maatregelen

Theaters, bioscopen en concertpodia hebben een groot probleem als ook voor hen geldt dat maximaal dertig personen tegelijkertijd de zaal in mogen. De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) heeft dinsdagochtend een brief geschreven aan de voorzitter van het Veiligheidsberaad, de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls. Hierin vragen ze dringend om een vrijstelling voor alle zalen die een goed coronaprotocol hebben.

Supermarkten weigeren klanten zonder mondkapje ook niet

Supermarkten ondersteunen het advies van het kabinet en een aantal burgemeesters om in bepaalde gebieden een mondkapje te dragen in de winkel, maar laten de keus aan klanten of zij dit daadwerkelijk doen. Maandagavond gaf het kabinet het dringende advies aan klanten in bepaalde gebieden om een mondkapje te dragen tijdens het boodschappen doen. Het kabinet meldde ook dat supermarkten klanten die geen mondkapje dragen mogen weigeren. De supermarktbranche heeft besloten dat niet te doen om discussie aan de deur te voorkomen.

'Veertig kilometer fietsen voor coronatest is onacceptabel'

De Haagse Partij voor de Dieren is niet te spreken over het feit dat diverse Haagse inwoners die een coronatest willen ondergaan tot drie dagen moeten wachten op een test en hiervoor ook nog eens naar een locatie in Schiedam moeten. 'Dit terwijl onlangs bekend werd dat Den Haag een van de grootste coronabrandhaarden van Europa is', benadrukt Robert Barker. 'Daarnaast heeft het kabinet gisteren weer aanvullende maatregelen aangekondigd.' De Partij voor de Dieren vindt de ondermaatse testcapaciteit onacceptabel en roept het stadsbestuur op hier snel iets aan te doen.

'Het regent weer afmeldingen in de trouwbranche'

De trouwbranche staat opnieuw zwaar onder druk. Sinds de bekendmaking van de nieuwe coronaregels regent het weer afmeldingen, blijkt uit een rondgang. Tijdens de intelligente lockdown eerder dit jaar werd geschat dat het omzetverlies voor de sector tegen het einde van het jaar op zou zijn gelopen tot 675 miljoen euro. Daarbij zouden duizenden banen verloren gaan, voor een groot deel van zzp'ers die in deze branche erg actief zijn.

Vraag naar uitzendkrachten nog altijd lager dan in 2019

De vraag naar uitzendkrachten ligt nog altijd duidelijk lager dan een jaar eerder. Tegelijkertijd is de daling op jaarbasis minder hevig dan in eerdere meetperiodes, meldt de brancheorganisatie voor uitzendbedrijven ABU.

In de periode van 10 augustus tot en met 6 september daalde het aantal uren dat uitzendkrachten werkten met veertien procent. In april en mei, de eerste volle maanden waarin in Nederland lockdownmaatregelen van kracht waren, nam het aantal gewerkte uren nog met bijna 24 procent af.

'Houd vol!'

Burgemeester Bouke Arends van de gemeente Westland roept zijn inwoners op om vol te houden, nu er strengere coronamaatregelen zijn afgekondigd. 'Jullie hebben de afgelopen maanden laten zien wat er nodig is om verspreiding van het virus te voorkomen. We willen de extra maatregelen zo snel mogelijk weer kwijt. Met elkaar zetten we de schouders eronder. Blijf gezond!

HEMA weigert klanten zonder mondkapje niet

HEMA gaat klanten die geen mondkapje dragen niet weigeren. Volgens de winkelketen is het niet aan winkeliers om dergelijke maatregelen af te dwingen. HEMA zal klanten in lijn met het overheidsbeleid in de grote steden wel aanraden om winkels alleen met een mondkapje te betreden. In die vestigingen wordt het voor HEMA-personeel wel verplicht om een maskertje te dragen.

Ziekteverzuim in zorg het hoogst van alle sectoren in Nederland

Het ziekteverzuim in de zorgsector is in het tweede kwartaal van dit jaar opgelopen tot 6,1 procent, van 5,7 procent in dezelfde periode een jaar eerder. Volgens statistiekbureau CBS is het verzuim in de zorg daarmee hoger dan in alle andere sectoren in Nederland. In het eerste kwartaal van dit jaar lag het percentage zieke medewerkers in de zorg echter nog hoger: 6,6 procent.

Internisten: patiënten minder ziek en liggen korter in ziekenhuis

Patiënten die besmet zijn met het coronavirus lijken een minder ernstig ziektebeloop te hebben dan patiënten bij de eerste golf. Dat meldt de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) op basis van een inventarisatie bij 180 patiënten, verspreid over negen ziekenhuizen. Dit zou onder meer te danken zijn aan betere behandelingen.

'De ligduur is met een derde afgenomen, en het percentage patiënten dat alsnog naar de ic moet worden verplaatst lijkt meer dan gehalveerd te zijn' , aldus de organisatie. De NIV benadrukt wel dat in individuele gevallen de gevolgen van corona onverminderd groot kunnen zijn voor patiënten.

Medische mondkapjes in verpleeghuizen

Verpleeghuizen in de drie regio's waar de besmettingssituatie nu ernstig is moeten extra maatregelen nemen om het risico te verlagen. Het gaat om de regio's Haaglanden, Rotterdam-Rijnmond en Amsterdam-Amstelland. Zo zullen medewerkers en bezoekers preventief een medisch mondkapje gaan gebruiken bij contacten met patiënten binnen de anderhalve meter.

Dit hoeft niet bij patiënten met een 'laag risicoprofiel op ernstige complicaties of overlijden'. Zorgminister Hugo de Jonge schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het om een advies gaat dat de beroepsgroep zelf al had opgesteld. Hij gaat ervan uit dat dit advies wordt opgevolgd.

De directeur Publieke Gezondheid zal contact opnemen met de verpleeghuizen in de grootste steden over alle te nemen extra maatregelen in deze fase. Naast persoonlijke beschermingsmiddelen gaat het ook om regels voor testen, dagbesteding, contact en bezoek.

Persconferentie Rutte en De Jonge trok twee keer zoveel kijkers

De corona-persconferentie van premier Mark Rutte en ' coronaminister' Hugo de Jonge heeft maandag met tegen de 6,5 miljoen kijkers bijna twee keer zoveel mensen getrokken als de vorige, anderhalve week geleden. Toen stemden 3,6 miljoen mensen af op het praatje over de ontwikkelingen rond het coronavirus. Zoals gebruikelijk volgden de meeste kijkers, 4,66 miljoen, de persconferentie van maandag op NPO 1.

De premier en de minister maakten strenge maatregelen bekend om de snelle opmars van het virus te stuiten. Als die te weinig effect blijken te hebben, dan moet Nederland terug naar de lockdown van maart, waarschuwde De Jonge.

'Handhaven coronaregels gaat ten koste van ander politiewerk'

Het handhaven van de nieuwe coronamaatregelen zal ten koste gaan van ander politiewerk. Daarvoor waarschuwt Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond, in reactie op het besluit van het kabinet en het Veiligheidsberaad om strengere coronamaatregelen te treffen. Struijs noemt dit in De Telegraaf 'onvermijdelijk'. Hij hoopt dat dit goed wordt uitgelegd aan de burgers. 'Want dit is nu topprioriteit, dat snappen we natuurlijk wel.'

OMT-lid: bedenkingen of deze maatregelen voldoende zijn

Arts-microbioloog Jan Kluytmans van het Amphia Ziekenhuis in Breda - lid van het Outbreak Management Team (OMT) het kabinet adviseert - heeft zijn twijfels of de aangekondigde coronamaatregelen van het kabinet voldoende zullen zijn om het oplopende aantal besmettingen tegen te gaan. Volgens hem is het vooral een kwestie van gedrag bij de mensen.

Hij zegt dat er "een vermoeidheid" is in de maatschappij om zich nog langer aan de coronamaatregelen te houden. 'Het gaat vaak over gedrag', zegt Kluytmans. Volgens hem gaat daarom een maatregel als het sluiten van de horeca om uiterlijk 22.00 uur niet ver genoeg. 'Privé gebeurt er ook een heleboel. Moet je niet algemene maatregelen nemen, zoals in Antwerpen de avondklok?', vraagt hij zich af. 'Dat is een maatregel die ook die thuissituatie aanpakt.' Al noemt de arts-microbioloog het ook een 'heel vergaande maatregel'.

Nieuwe coronamaatregelen vanaf dinsdagavond van kracht

Een dringend advies voor het dragen van mondkapjes in Haagse publieke binnenruimtes, horeca die om 22.00 uur de deuren moet sluiten, geen publiek meer bij sportwedstrijden op zowel professioneel- als amateurniveau en alle kantines dicht. Het is een greep uit de nieuwe coronamaatregelen die minister-president Mark Rutte maandagavond tijdens de persconferentie aankondigde. In dit artikel lees je alle reacties op de nieuwe maatregelen en de laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus.'Het aantal besmettingen loopt zo snel op dat we dreigen achter het virus aan te lopen', stelde de premier. 'Het virus is al een paar weken met een opmars bezig.' En daarom neemt het kabinet landelijk maatregelen om het virus te stoppen. Die maatregelen worden dinsdag om 18.00 uur van kracht en blijven drie weken gelden.

Mondkapje in winkels

Het kabinet adviseerde maandagavond onder meer om in winkels in Den Haag, Amsterdam en Rotterdam een mondkapje te dragen. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag riep daarop de inwoners van zijn gemeente op om mondkapjes te dragen in voor het publiek toegankelijke binnenruimtes.

FNV Winkelstraat, de vakbond voor personeel dat in winkels werkt, is hier niet over te spreken. Omdat het alleen om een advies gaat en niet om een verplichting is deze maatregel onduidelijk, aldus Linda Vermeulen van FNV Winkelstraat. 'Zo'n advies levert veel discussie op en daardoor weer tot meer agressie tegen verkopers', aldus Vermeulen. Over de oproep van het kabinet om alleen naar de winkel te gaan is FNV Winkelstraat wel positief. 'Verkooppersoneel heeft last van hele gezinnen die de winkels binnenstormen.'

Thuiswerken als norm

Ook werd maandagavond tijdens de persconferentie opgeroepen zo min mogelijk te reizen en thuiswerken als norm te stellen, omdat de werkplek een van de besmettingshaarden van het coronavirus is. De FNV heeft begrip voor het advies, 'maar er zijn nog steeds veel mensen die niet kunnen thuiswerken en in onveilige werksituaties verkeren, bijvoorbeeld door het gebrek aan beschermingsmiddelen.'

De FNV wijst erop dat daarvan sprake is in verpleeg- en verzorgingshuizen, maar ook op werkvloeren waar veel arbeidsmigranten werken zoals de vleessector en distributiecentra. 'Kantoren worden straks eventueel gesloten bij overtreding van de thuiswerkregels, maar meer handhaving door Inspectie SZW op andere werkvloeren is wellicht nog van groter belang', stelt de bond. 'Niet alleen voor de werknemers zelf, maar ook vanwege het risico op besmetting van anderen. De nu al overbelaste werknemers in zorg en welzijn kunnen de tweede golf niet aan.'

Supermarkten: ouderenuurtje is vooral maatwerk

De supermarktbranche gaat de komende dagen in overleg over hoe ze invulling gaat geven aan de oproep van het kabinet om twee keer per dag een speciaal winkeluur voor kwetsbare groepen in te stellen. Volgens een woordvoerster van koepelorganisatie CBL is het vooral van belang dat maatwerk wordt geleverd.

Ze laat weten dat honderden supermarkten momenteel nog altijd een ouderenuurtje hanteren, dat in het voorjaar tijdens de eerste coronagolf was ingesteld. Maar er zijn ook supermarkten die daarmee gestopt zijn omdat 'er geen behoefte aan was', legt ze uit. Het is dus volgens haar belangrijk om te kijken wat per locatie mogelijk is.

