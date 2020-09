Arantxa Rus onderuit in eerste ronde Roland Garros

Arantxa Rus is na een lange driesetter uitgeschakeld in de eerste ronde van het tennistoernooi van Roland Garros in Parijs. De 29-jarige Westlandse verloor maandagavond in drie sets van de 19-jarige Fran├žaise Clara Burel.

Voor Rus, die na een goede reeks op ITF-toernooien in 2019 en enkele WTA-toernooien opklom naar de 71e plaats op de wereldranglijst, was dit de zesde keer dat ze mee mocht doen aan het grandslamtoernooi van Parijs. In 2012 wist ze de vierde ronde te behalen.

Tegen de 19-jarige Burel, finaliste van het juniorentoernooi van de Australian Open en US Open in 2018, had Rus het vanaf de start lastig. Ze kwam al snel een break achter en wist die pas op 5-4 weer recht te trekken. In de tiebreak kwam Rus met 5-1 achter, maar knokte zich terug en won de tiebreak met 9-7.

Breaks over en weer

Met een break in de tweede set leek Rus de partij naar zich toe te trekken. Maar het Franse talent beet zich vast in de partij en kwam terug tot 3-1. Na breaks over en weer stond het 4-4. Rus kon na een break op 6-5 serveren voor de partij, maar de Française kwam weer langszij. Burel liep opnieuw uit naar 5-1 in de tiebreak en maakte het in deze set wel af.

In de derde set knokte Rus zich twee keer terug van een break achterstand, maar op 3-3 brak de jeugdige Franse tennisster Rus opnieuw en nu had de Westlandse geen antwoord.. Op haar eerste matchpoint na bijna drie uur spelen maakte Burel het meteen af.