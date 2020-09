Supermarkten gaan mensen zonder mondkapjes niet weigeren

Het kabinet kwam maandag met het dringende advies in alle gemeenten in de regio Haaglanden een mondkapje te dragen tijdens het winkelen. Winkeliers kregen daarbij de mogelijkheid om klanten zonder mondkapje te weigeren. Maar de supermarktbranche heeft via koepelorganisatie CBL besloten dat niet te doen om discussie aan de deur te voorkomen. Eerder liet HEMA al weten dat de warenhuisketen klanten zonder mondkapje niet de toegang tot de winkel zal ontzeggen.

'Als winkels mondkapjes gaan verplichten, leidt dat naar verwachting tot veel extra discussie en zelfs agressie aan de deur', zo vreest het CBL. De brancheorganisatie wil het personeel daarvoor behoeden. De supermarkten roepen klanten wel dringend op om de coronamaatregelen in de supermarkt te respecteren. 'Dus houd afstand, kom alleen, doe efficiënt boodschappen met een lijstje en wees aardig voor elkaar, ook als je het bijvoorbeeld niet eens bent met de keus van andere klanten om geen mondkapje te dragen.'

Vooralsnog een advies

Zorgminister Hugo de Jonge wil inhoudelijk niet ingaan op de aankondigingen van supermarkten en andere winkels dat zij klanten die geen mondkapjes dragen, toch gewoon toelaten. 'Het is vooralsnog een advies', benadrukte hij dinsdagochtend in een eerste reactie. 'Er geldt een advies voor het winkelend publiek om een mondkapje te dragen. Maar het is vooralsnog een advies. We vragen eerst advies aan het OMT en op basis daarvan zullen wij een besluit nemen.'

Ook de ondernemers aan de Haagse Frederik Hendriklaan gaan het gebruik van mondkapjes in de winkel niet verplichten. 'We gaan ze wel gratis uitdelen aan iedereen die dat wil. Zo krijgen de mensen die dat willen de mogelijkheid, maar we gaan het niet verplichten', legt Fabian Paagman van de gelijknamige boekhandel uit.

Overzichtelijker

Zijn collega's sluiten zich bij hem aan. Verschillende winkels geven aan dat ze het vooral belangrijk vinden om met elkaar op te trekken. 'Het zou raar zijn als de ene winkel besluit het niet te doen en de ander wel. En het maakt het ook een stuk overzichtelijker voor mensen als er een duidelijke beslissing is in een winkelstraat. Dus ook daar zal mijn besluit van afhangen.'

'Ik denk dat een mondkapje mensen qua gedrag binnen in een winkel wel helpt', zegt een van de vroege klanten aan de Frederik Hendriklaan. 'Buiten vind ik het wat ingewikkelder. We zijn in Duitsland geweest en daar was het duidelijk. Als je binnen bent doe je een mondkapje op en als je buiten loopt, hou je afstand.'

'Je wordt losser'

Een man met een mondkapje op, vindt 'het wel goed zo'. 'Het is een beetje te losgelaten de laatste weken', zegt hij. 'Ik denk dat we dit keihard nodig hebben.' Een vrouw die van haar koffie geniet aan de winkelstraat beaamt dat. 'Je wordt losser omdat je er niet meer bij stilstaat. Maar na zo'n persconferentie van maandag denk je: oja, het is er nog.'

