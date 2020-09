'Pakketbezorger' en twee anderen overvallen Rijswijkse vrouw

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 29 september. Meer zaken zijn hier te vinden.

Woensdagmiddag 22 april rond 16.30 uur wordt er aangebeld bij het huis aan de Admiraal Helfrichsingel in Rijswijk. De 38-jarige bewoonster is alleen thuis en omdat ze haar vriend verwacht, doet ze niets vermoedend open. Er staat iemand voor de deur met een pakket in zijn handen. De man draagt een gekleurd vest van DHL. Maar het is geen echte bezorger, want de vrouw wordt naar binnen geduwd.

Er komen meteen nog twee andere mannen het huis in. Eén van hen heeft een vuurwapen bij zich. Twee overvallers doorzoeken het huis, de derde blijft bij het slachtoffer. Ze wordt bedreigd, krijgt een schop in haar gezicht en wordt beroofd van geld, sieraden en andere persoonlijke spullen. Het motief voor de overval is nog niet duidelijk. De bewoner van het huis is eigenaar van een juwelierszaak in Rijswijk. Dat zou ermee te maken kunnen hebben, maar de winkel is niet bij hen thuis.

Weggevlucht

Na 10 tot 15 minuten vluchten de overvallers. De zogenaamde DHL-bezorger vertrekt via de voordeur. Van hem heeft de recherche op dit moment geen geschikte camerabeelden. De twee anderen vluchten door de achterdeur en zijn daarna op diverse locaties in Rijswijk gefilmd.

De verdachte | Beeld: Politie

De mannen lopen door het station van Rijswijk en zijn vastgelegd door camera's bij het Sir Winston Casino. De identiteit van één van hen is inmiddels bekend. Daarom is hij onherkenbaar gemaakt. De politie krijgt graag tips over de donker getinte, forse man met het streepjesshirt.

