Verdachte van diefstal Audi Q7 is gefilmd

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 29 september.

De 62-jarige eigenaar van de auto parkeert zijn Audi op woensdagavond 29 juli in de Morsebellaan in Oegstgeest. Als hij even later terugkomt, is de auto weg. Uit het politieonderzoek blijkt dat een getuige de diefstal heeft gezien. Diegene zag een man langs de geparkeerde Audi lopen, er geïnteresseerd naar kijken en even later instappen. Omdat hij direct wegreed was het voor de getuige geen opvallende situatie.

De verdachte | Beeld: Politie

Camera's hebben de verdachte gefilmd op het moment dat hij in de buurt loopt. De man is ook te zien achter het stuur van de auto terwijl hij wegrijdt. Het gaat om een man met kort zwart haar, met een blauw jack met lange mouwen. Daaronder draagt hij een lichte spijkerbroek. Hij is weggereden in een zwarte Audi Q7 uit 2017, met het kenteken NP-954-T.

De gestolen auto | Beeld: Politie

