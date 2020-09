Sportcompetities gaan door, ook met dichte kantines en zonder publiek

Het kabinet heeft besloten dat er de komende drie weken geen publiek mag komen bij sportwedstrijden. Dit geldt zowel voor de profs als de amateurs. Ook moeten de kantines van de sportverenigingen dicht blijven. 'Het belangrijkste is dat er gesport kan blijven worden, voor de sport, voor de clubs en voor de spelers', aldus de KNVB. 'Bewegen is gezond en belangrijk in deze tijd. Alle competities, veld- en zaalvoetbal, blijven dan ook de komende drie weken doorgaan volgens het huidige speelschema.'

Direct na de persconferentie gingen er in de voetbalwereld stemmen op om de competitie tijdelijk stil te leggen. 'Alle begrip voor de maatregelen die er zijn, maar hij hakt er wel in in deze periode', zo vertelde voorzitter Mart Vergouwen van VV Katwijk. 'Met name die kantine dicht. Dat is een groot gemis voor elke sportvereniging die daar toch zijn centjes vandaan haalt. Er gaan geluiden op om de competitie voor drie of vier weken stil te leggen. Dat zou dan om alle competities gaan. Dan heb je ook minder kosten.'

Weer veilig open

Niet elke club was voorstander, zo wilde Westlandia gewoon doorvoetballen. 'Voor het eerste team kan ik het me nog voorstellen, maar voor de jeugd zou ik pleiten om zoveel mogelijk door te spelen', zo zei voorzitter Ton van Marrewijk.

De KNVB liet dinsdag weten aan de kant van Westlandia te staan en het competitievoetbal door te laten gaan. 'We gaan ervan uit dat als iedereen zich aan de nieuwe maatregelen houdt, de sportparken en kantines over drie weken weer veilig open kunnen gaan voor publiek', verklaarde Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal bij de KNVB.

Tenniscompetitie

Ook andere grote sportbonden hebben al laten weten dat de verschillende competities voorlopig gewoon doorgaan. Zo gaat de tenniscompetitie, die al van het voorjaar naar het najaar werd verplaatst, gespeeld worden. 'De competitie gaat gewoon door, alleen dan zonder bitterballen na afloop', aldus Erik Poel, algemeen directeur van tennisbond KNLTB.

De basketbalcompetitie staat op het punt van beginnen. Voorzitter Ramses Braakman van de Dutch Basketball League vertelt dat er gewoon gestart gaat worden. 'Als je nu uitstelt, heb je te maken met doorlopende kosten en problemen met de kalender, want niet alle accommodaties zijn eigendom van de club. Een club als Leiden had al een plan voor het verwelkomen van zeshonderd fans, maar dat zetten we maar in de ijskast. We hopen gauw op betere tijden.'

