Jonge Alphenaar voor de rechter om doodsteken 16-jarig neefje

De 19-jarige Tariq C. uit Alphen aan den Rijn staat woensdag terecht voor het doodsteken van zijn 16-jarige neefje. C. zou in de nacht van 22 op 23 februari op hem in hebben gestoken terwijl de jongen nietsvermoedend zat te gamen. Daarna zou C. ook zijn moeder, een andere neef en buiten een toevallige passant hebben verwond.

Het 16-jarige slachtoffer uit Amsterdam werd met een vleesmes geraakt in zijn halsslagader. Hij wist nog naar buiten te vluchten maar overleed uiteindelijk aan zijn verwondingen.

Na de fatale steekpartij in het huis in de Robijnstraat zou C. ook zijn andere neef hebben verwond om daarna zijn moeder in haar slaapkamer neer te steken. 'Hij is gek geworden', zou de vluchtende vrouw volgens het OM naar buren hebben geroepen.

'Geen herinnering'

Eenmaal buiten moest een toevallige voorbijganger het ontgelden. De 17-jarige jongen werd in zijn linkerwang gestoken en kreeg knietjes tegen zijn hoofd.

C. zegt dat hij zich niks meer herinnert van de steekpartij en dat hij psychische problemen heeft. Zijn advocaat denkt dat waarschijnlijk C. behandeling nodig heeft.

Geen moord

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft C. zijn neefje opzettelijk om het leven gebracht maar had hij geen vooropgezet plan. Daarom vervolgt het OM hem niet voor moord maar voor doodslag.

Voor het verwonden van zijn andere neef en zijn moeder legt justitie hem twee keer een poging tot doodslag ten laste. De aanval op de voorbijganger is een poging tot zware mishandeling, volgens het OM. De zaak tegen C. begint om 10.00 uur. Volg de zaak hieronder via onze verslaggever Miranda van Dam vanuit de rechtbank.

