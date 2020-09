Leidse burgemeester Lenferink ziet niets in verplichten van mondkapjes in winkels

Burgemeester van Leiden en voorzitter van de veiligheidsregio Holland-Midden, Henri Lenferink, ziet niets in de oproep om het dragen van een mondkapje verplicht te maken in winkels. 'Daar zie ik geen aanleiding toe. Er is geen wetenschappelijk overtuigend bewijs dat het echt helpt.'

Tijdens de persconferentie maandagavond gaf minister-president Mark Rutte een dringend advies om in winkels in de regio's Haaglanden, Amsterdam-Amstelland en Rotterdam-Rijnmond mondkapjes te gaan dragen. Burgemeester van Den Haag en voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden Jan van Zanen riep daarop de inwoners van alle gemeenten in de regio Haaglanden op om een mondkapje te dragen in voor het publiek toegankelijke buitenruimtes.

Lenferink is niet van plan om zo'n oproep te doen in de regio Hollands-Midden. 'We zien in het buitenland, waar de mondkapjesplicht al langer is ingevoerd, niet dat het ook echt helpt. Het heeft vooral een psychologisch effect.' Lenferink denkt dat de oproep om weer serieuzer met de maatregelen om te gaan, genoeg zou moeten zijn. 'Dat bleek in maart en april ook zo te zijn en we zien in de stad ook dat het besef dat we echt weer serieuzer met dit vraagstuk om moeten gaan, is toegenomen.'

Enorme tegenvaller

Toch maakt Lenferink zich wel zorgen over het toenemende aantal coronabesmettingen. 'Niet alleen in Leiden, maar in de hele veiligheidsregio zien we dat we behoorlijk zijn bijgekleurd', refereert hij aan de rode kleur die het kabinet geeft aan gemeenten waar de besmettingen hoog oplopen. 'Leiden behoort bovendien binnen de veiligheidsregio tot de gemeenten met het grootste aantal besmettingen. Dat is natuurlijk een enorme tegenvaller, omdat we een paar maanden geleden juist nog heel weinig besmettingen hadden in vergelijking met de rest van het land.'

Lenferink wil daarom nog wel een oproep doen. 'Mensen, realiseer je dat dit echt wel een serieuze zaak is en dat we alleen maar met elkaar het virus eronder kunnen krijgen. Als je zelf het idee hebt dat het jou niet overkomt of dat het bij jou niet zo erg is, wat bijvoorbeeld veel jongeren denken, realiseer je dan, dat door onvoorzichtigheid het virus in de groep aanwezig blijft en makkelijk overspringt naar andere leeftijdsgroepen.'

