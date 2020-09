'We hebben maatregelen voor als het 3 oktober toch druk wordt in Leiden'

De gemeente Leiden heeft een plan klaarliggen als het toch druk wordt in de binnenstad tijdens 3 oktober, zegt burgemeester Henri Lenferink. 'In het ergste geval gaan we gebieden afhekken. Maar ik verwacht niet dat het nodig is.'

'3 oktober is er altijd', zegt Lenferink. 'We eten hutspot thuis, we hangen de vlag uit. Maar we gaan niet met zijn allen naar de stad, zoals we gewend zijn. Er is ook geen reden om naar de stad te komen nu alle activiteiten zijn afgelast. Doe alsof het een normale zaterdag is.'

'Het is bij de mensen ingeramd dat ze met 3 oktober naar de stad gaan', weet Lenferink. 'Doe het niet. Het is onverstandig voor je eigen veiligheid en voor de gezondheid. Vier 3 oktober thuis.'

Deuren dicht

Een aantal kroegen heeft besloten om de deur dicht te gooien. 'Het is gewoonweg niet te handhaven', zegt Bas Regeer, eigenaar van De Valk tegen mediapartner Sleutelstad. Zijn etablissement sluit dan ook de deuren op de Leidse feestdag.

Regeer is er niet van overtuigd dat het hem en zijn personeel lukt het publiek anderhalve meter afstand van elkaar te laten bewaren. 'Je moet toch inzien dat wanneer mensen vrolijk zijn en een biertje op hebben dat het allemaal 'gezellig, gezellig' wordt. Mensen gaan dan uiteindelijk toch bij elkaar staan. Het is op zo'n moment ouwe-jongens-krentenbrood, vrienden onder elkaar en lang leven de de lol. Dus helaas.'

'Mensen teleurstellen'

De Valk is niet de enige kroeg waar het bier niet stroomt komend weekend. 'Ik hoor van steeds meer kleine cafés dat ze dicht gaan op 2 en 3 oktober', vertelt Paul Herman, bestuurslid Koninklijke Horeca Nederland (KHN) afdeling Leiden en eigenaar van onder meer cafés The Duke en De Vergulde Kruik. 'Dat kan ik mij heel goed voorstellen. Wij hebben het bij The Duke ook overwogen. Je moet natuurlijk heel veel mensen teleurstellen, je kan nog geen derde of een kwart van de mensen die je gewoonlijk ontvangt binnenlaten.'

Ook café De Bonte Koe aan de Hooglandsekerk Choorsteeg heeft al besloten niet open te gaan op 3 oktober. Ook zal de avond ervoor al om 20.00 uur de tap dichtgaan. 'Volgens mij komen er toch een boel mensen naar de stad', voorspelt bedrijfsleider Sandra Valuckaite. 'Wanneer mensen niet naar binnen kunnen, blijven ze al gauw in de steeg rondhangen, wat natuurlijk niet de bedoeling is. De zaak zit snel vol, waardoor ik mensen aan de deur zou moeten weigeren. Dat wil ik eigenlijk ook niet, Daarnaast wil ik niet dat mijn personeel gezondheidsrisico’s loopt.'

Zwaar besluit

'Het voelt superraar om dicht te zijn op 3 oktober', vervolgt Valuckaite. 'Behalve eerste kerstdag zijn wij gewoonlijk elke dag van het jaar geopend. Het was dan ook een heel zwaar besluit om de deuren uit voorzorg dicht te houden, maar wel een juiste beslissing.'

