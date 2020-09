Rijswijk wil zelf huurwoningen bouwen voor middeninkomens

De nieuwe woningen moeten in de wijk Rijswijk Buiten worden gebouwd. Er zijn volgens de gemeente nauwelijks woningen beschikbaar met een huur tussen de 737 en 1000 euro per maand, terwijl de vraag groot is omdat mensen te veel verdienen voor een sociale huurwoning, maar niet genoeg om een hypotheek te krijgen om een woning te kunnen kopen.

'We willen graag dat deze grote groep woningzoekers, zoals onderwijzers, politieagenten en zorgmedewerkers, in Rijswijk blijven werken en we moeten hen dan ook een goede, betaalbare woning kunnen bieden', legt wethouder Johanna Besteman (Wonen) uit.

Geen alledaagse oplossing

Woningmarktdeskundige Peter Boelhouwer van de TU Delft is enthousiast. 'Ik vind het bijzonder dat de gemeente die stap zet, maar het is geen gek idee. Gemeenten kunnen momenteel enorm goedkoop lenen, ze betalen bijna geen rente. Dan moet het mogelijk zijn om woningen te bouwen en te exploiteren.'

De bouw van de huurwoningen is voor de gemeente voorlopig een proef, legt wethouder Financiën en Rijswijk Buiten Jeffrey Keus uit: 'We starten met een pilot met ongeveer negentig vrije sector woningen, eengezinswoningen en appartementen in het middensegment. In de pilot doen we ervaring op met zelf ontwikkelen. Het is geen alledaagse oplossing om als gemeente zelf woningen te ontwikkelen.'

Goede oplossing

Volgens Boelhouwer is de oplossing van de gemeente Rijswijk uniek in Nederland. 'Er zijn gemeenten die dit met sociale woningbouw doen, maar Rijswijk is volgens mij de eerste gemeente die zelf woningen in het middensegment gaat bouwen.'

De Delftse professor hoopt dat meer steden het voorbeeld van Rijswijk volgen. 'Als je als gemeente merkt dat er een bepaald segment aan woningen ontbreekt dan is dit een goede oplossing. Woningcorporaties willen vaak wel, maar zitten niet goed in hun slappe was om dit soort woningen te kunnen bouwen. Dan richten zij zich liever op het sociale segment. Het enige wat je dan als gemeente kunt doen is om de woningen zelf te bouwen.'

