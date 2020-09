'Neem je dessert maar mee naar huis', horeca zit met nieuwe regels in de maag

Nog voordat de verscherpte maatregelen dinsdagavond ingaan, heeft Paats noodgedwongen al een streep door de nodige reserveringen gezet. Haar bar en 'biefstro' DAAN aan de Alphense Julianastraat - een bistro die gespecialiseerd is in biefstuk - biedt plaats aan 95 personen. Maar dat mogen er de komende drie weken maximaal dertig zijn. 'Dat is voor hier eigenlijk niks', zegt ze. 'En de huur wordt er ook niet minder op, helaas'.

Zulke aantallen vormen op zich niet het grootste probleem voor Mike Schuurman, die ruim 6,5 jaar een eigen pub heeft aan de Prins Hendrikstraat in Alphen aan den Rijn. Binnen kan hij namelijk niet veel meer gasten kwijt. En ook het feit dat de verplichte sluitingstijden eerder deze maand al wat waren vervroegd, heeft hem geen pijn gedaan.

Minder dronken mensen

'Dat was eigenlijk een beetje mijn doel, om het iets meer naar voren te halen', vertelt Schuurman, wiens gezin boven het pand van Hendrick's Café woont. Hij somt de voordelen op: 'Minder dronken mensen aan het eind van de avond. En je houdt het zelf langer uit, want ik ben ook geen 18 meer. Alleen, nu mis je echt een avondshift. En ik verwacht dat mensen die normaal gesproken 's avonds uitgaan, gewoon thuisblijven. Of stiekem bij vrienden gaan afspreken.'

Sinds dinsdagavond mogen horecagelegenheden vanaf 21.00 uur geen bezoekers meer binnenlaten en om 22.00 uur moeten de deuren verplicht dicht. Daar heeft Paats zo haar bedenkingen bij. 'Als mensen uit eten gaan, zeker in het weekend, komen ze meestal om een uurtje of half acht binnen. En dan moet je eigenlijk zeggen: joh, het dessert kun je beter mee naar huis nemen. Die tijden vind ik wel een beetje apart.'

'Als god in Frankrijk'

Corrie van der Maat en twee vriendinnen zitten buiten te genieten van het zonnetje. Uiteraard is de Boskoopse blij dat ze nog een hapje kan eten, maar dat doet ze wel voorzichtig. 'Ik zoek het niet op, want ik behoor tot de risicogroep. Daarom blijf ik meestal thuis, maar dat vind ik ongezellig, want je ziet al niet zo veel mensen', luidt haar uitleg. 'Dit is heerlijk, je zit als God in Frankrijk. Als het kan met de mogelijkheden, dan blijf ik dit doen.'

Direct gevolg van de nieuwe regels is dat Schuurman al meerdere muziekoptredens én een bruiloft moest afzeggen. Wel heeft hij geld opzij gezet voor een eventuele volgende lockdown. 'Die gaat er komen, daar durf ik mijn geld op in te zetten', beweert de kroegeigenaar stellig. 'Ik verwacht ook niet dat deze maatregelen gaan werken. Het is een beetje symboolpolitiek. Ik snap dat het moet, maar ik ben bang dat mensen helemaal klaar zijn met de regels.'

Penibel voor personeel

Eén ding is voor hem als ondernemer wel duidelijk: 'Het gaat zeker weten geld kosten, dat sowieso. Een maand of twee à drie houden we het wel uit. Daarna wordt het echt penibel, zeker voor mijn enige personeelslid. Hem heb ik echt hard nodig, maar dat zijn kostenposten die je als kleine zelfstandige ondernemer echt niet kan dragen.'

Paats probeert op haar beurt optimistisch te blijven. 'We houden het wel vol', voorspelt ze. 'Dat moet wel, denk ik dan. Als we het gewoon met zijn allen doen, dan komen we er wel weer sterker uit. Hoop ik...'

LEES OOK: Dit zijn vanaf dinsdagavond alle nieuwe coronamaatregelen