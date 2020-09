Verbouwing Haagse Galvanischool voorlopig van de baan na uitspraak Raad van State

De verbouwing van de Galvanischool duurt inmiddels al 2,5 jaar, vanwege alle procedures en omdat een aannemer failliet ging. Toen een nieuwe aannemer de verbouwing wilde hervatten, dienden de procederende buurtgenoten een verzoek in bij de Raad van State om de bouwvergunning te schorsen. Ze vinden dat de school te groot wordt, vrezen geluidsoverlast van de verhoogde speelpleintjes en dat fietsen straks overal geparkeerd zullen worden.

Toch houdt de Raad van State de verbouwing nu tegen. De reden is de mogelijk onaanvaardbare geluidsoverlast van de verhoogde speelterreinen van de school. Volgens de bouwplannen moeten de speelplaatsen bovenop de daken van de fietsenstallingen en de kleedkamers komen. Daardoor zouden omliggende woningen meer last hebben van spelende en schreeuwende kinderen, dan toen ze nog op het oude speelplein speelden.

Geluidsschermen

Hoewel Scholenstichting Haagse Scholen bereid is om geluidschermen te plaatsen is de hoogste bestuursrechter er niet van overtuigd dat die alle overlast binnen aanvaardbare perken blijft. Vooral de omwonenden die in de Snelliusstraat wonen kunnen meer last krijgen van herrie.

De Raad vindt bovendien dat er in de vergunning geen keiharde garanties staan dat de geluidschermen daadwerkelijk worden aangelegd en dat de eventueel wel geplaatste schermen de geluidoverlast voldoende dempen. Dat betekent dat de gemeente Den Haag voor de behandeling van de bodemzaak eind dit jaar of begin 2021 de vergunning zal moeten aanpassen om hardere geluidschermeisen af te dwingen.

Verkeersoverlast

Op alle andere bezwaren van omwonenden, zoals over de fietsparkeer- en andere verkeersoverlast gaat de Raad nu niet in. Dat komt later in de bodemzaak aan bod. De uitspraak betekent in ieder geval een tegenvaller voor de Haagse scholenstichting. Die zei eerder tijdens de rechtszaak van begin deze maand een drama voor leerlingen en ouders te vrezen als de herbouw en renovatie van de Galvanischool niet snel hervat kan worden.

Veertig omwonenden richtten onlangs het actiecomité 'Galvani Vooruit Nu' op. Volgens het comité grijpen de procederende buurtgenoten 'elk middel aan om de verbouwing te traineren'. Het buurtcomité wil niet dat de bouw opnieuw wordt stilgelegd en noemt dit 'rampzalig voor de honderden ouders en leerlingen' en 'schadelijk voor de buurt'. 'De Galvanischool was het kloppend hart van deze wijk', legt Maarten van den Berg van het buurtcomité uit. 'In plaats van een levendige leer- én speelplek voor alle kinderen uit de buurt moeten we het nu al jaren doen met een steeds verder verloederende bouwput.'

LEES OOK: Galvanischool vreest drama bij blokkade bouwvergunning: 'Het is onhoudbaar'