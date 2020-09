Coronavirus: Geen Sinterklaasintocht in Alphen, Madurodam Marathon afgelast

Teruglezen wat er maandag in het nieuws was rond het coronavirus? Dat lees je hier.

Geen Sinterklaasintocht in Alphen aan den Rijn

Sinterklaas komt dit jaar niet met de stoomboot naar Alphen aan de Rijn. 'Sinterklaas komt. Dat is het allerbelangrijkste voor de kinderen. Maar hoe hij zijn entree maakt, dat is nog een geheimpje', zegt burgemeester Liesbeth Spies tegen mediapartner Studio Alphen.

'Op dit moment kan er geen vergunning verleend worden voor een buitenevenement waar meer dan veertig volwassenen bij zijn', is Spies helder. En een rondrit? 'Dat vind ik lastig. Daar komen waarschijnlijk heel veel mensen op af.'

De burgemeester wil met andere gemeenten afspraken maken over de intocht van de Sint, om te voorkomen dat inwoners van Alphen massaal naar andere gemeenten gaan. In Den Haag en Delft werd eerder deze maand al besloten om de traditionele Sinterklaasintocht niet door te laten gaan.

Rutte: dringend advies dragen mondkapje

Voor heel Nederland geldt vanaf nu een dringend advies om in de publieke ruimte een mondkapje te dragen. Dat zei premier Mark Rutte in debat met de Tweede Kamer. Veel partijen hadden om een landelijke richtlijn gevraagd. Het kabinet moet de precieze regeling nog uitwerken.

Veel verzet tegen overplaatsing coronapatiënten

Tientallen patiënten uit de regio Haaglanden zijn overgeplaatst naar andere ziekenhuizen. Volgens Annette de Boer, directeur GGD Haaglanden, gaat dit niet van harte. 'Waar we ook mee worden geconfronteerd, bijvoorbeeld in het HMC Westeinde, is dat veel patiënten en hun familie zich tegen overplaatsing verzetten', zegt De Boer. 'Daarvoor moet veel extra beveiliging worden ingezet.'

Het aantal patiënten dat met corona in het ziekenhuis is opgenomen is de laatste weken bijna verdriedubbeld in de regio Haaglanden. Op de verpleegafdelingen in de regio Haaglanden lagen twee weken geleden nog 17 coronapatiënten, een week geleden waren dat er al 39 en inmiddels zijn er 47 patiënten in het ziekenhuis opgenomen. Op de intensive care is het aantal patiënten opgelopen van 6 twee weken geleden naar 9 vorige week en inmiddels liggen er 12 patiënten met ernstige coronaklachten.

Rutte: Aanpak risicogebieden mogelijk niet stevig genoeg

Minister-president Mark Rutte erkent dat de afgelopen tijd wellicht niet hard genoeg is ingegrepen in gebieden waar het coronavirus snel om zich heen greep. Dat geldt onder meer voor de regio's Haaglanden en Hollands Midden, waar de situatie als 'zorgelijk' werd aangemerkt. Een vraag die voorligt is volgens Rutte of de aanpak daar wel 'stevig genoeg was', aangezien het aantal besmettingen daar toch hard is blijven oplopen.

De premier zegt dat in een debat met de Tweede Kamer over de ontwikkelingen rond het coronavirus. Verscheidene oppositiepartijen vinden dat het kabinet de zaak sinds juli te veel op zijn beloop heeft gelaten. Daardoor is volgens PvdA-leider Lodewijk Asscher 'kostbare tijd' verloren gegaan.

Het beperken van sociale contacten druist volgens de premier in tegen de menselijke natuur, maar is nodig totdat een 'medische oplossing' is gevonden, in de vorm van een vaccin of medicijn. De aangescherpte maatregelen die het kabinet maandag voor het hele land afkondigde, blijven drie weken gelden. Maar er is 'geen garantie' dat daarna al een versoepeling mogelijk is, waarschuwt Rutte.

Madurodam Marathon afgelast

De Madurodam Marathon gaat zondag niet door, zo heeft de organisatie na overleg met de gemeente Den Haag besloten. De nieuwe coronamaatregelen waarbij er geen publiek mag zijn bij (amateur) sportwedstrijden en -evenementen is de aanleiding voor de afgelasting.

De Madurodam Marathon is een run voor kinderen. Een marathon op de schaal van Madurodam 1:25, dit komt neer op 1,69 kilometer. Met deze run halen de deelnemers geld op voor het Gehandicapte Kind. Er is door de kinderen ruim 11.500 euro opgehaald.

De organisatie moedigt kinderen aan om de afstand nu in de eigen buurt te gaan rennen. Door een foto te maken kunnen ze toch nog meedoen en laten zien dat zij zich in hebben gezet voor het goede doel. Alle deelnemers krijgen als ze hun inschrijving laten zien na 4 oktober gratis naar binnen in Madurodam.

WK zeilen op Scheveningen jaar uitgesteld

Het WK zeilen in Den Haag is nu al een jaar uitgesteld als gevolg van het coronavirus. Het evenement zou oorspronkelijk in de zomer van 2022 voor de kust van Scheveningen worden gehouden, maar gaat nu naar augustus 2023, zo hebben de wereldzeilbond en de gemeente Den Haag bekendgemaakt.

Ook het WK zeilen voor junioren, dat volgend jaar op Scheveningen gehouden zou worden, is met een jaar uitgesteld. Het is nog niet bekend wanneer in 2022 dit evenement gehouden gaat worden.

Wethouder Hilbert Bredemeijer (Sport) legt uit waarom beide evenementen jaar uitgesteld zijn. 'Corona is er nog steeds en we willen het evenement wel veilig en succesvol neer kunnen zetten. De duidelijkheid die we nu geven om beide WK’s een jaar uit te stellen, stelt de sporters, de organisatie en de gemeente in staat om er een geweldig en veilig evenement van te maken.'

Geen aanvullende maatregelen Hollands Midden

De burgemeesters in Hollands Midden hebben besloten geen extra regionale maatregelen te nemen. 'Het maatregelenpakket van het kabinet is er effectief op gericht om mensen weer stevig wakker te schudden', zegt Liesbeth Spies (CDA), die als burgemeester van Alphen aan den Rijn samen met de Leidse burgemeester Henri Lenferink het dagelijks bestuur van veiligheidsregio Hollands Midden vormt, tegen mediapartner Studio Alphen.

Diverse regio's hebben besloten om bovenop de landelijke maatregelen nog regionale regels toe te voegen. De burgemeesters in Hollands Midden vinden dit nog niet nodig. Daarnaast komt er ook geen advies over het gebruik van mondkapjes. 'Daarvan geldt nog steeds dat het RIVM en de GGD zeggen dat het nut en noodzaak van die mondkapjes in de openbare ruimten, in winkels, is nog steeds niet vastgesteld. Wij hebben dan ook in Hollands Midden afgesproken dat we daar geen strakke adviezen voor gaan geven.'

Bijna 3300 nieuwe coronabesmettingen

Het aantal coronabesmettingen is tussen dinsdagochtend en woensdagochtend met 3294 gestegen. Dat is een nieuw dagrecord in de cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. In de afgelopen zeven dagen zijn meer dan 20.000 nieuwe besmettingen gemeld. In Haaglanden kwamen er de afgelopen dag 427 nieuwe besmettingen bij.

Het RIVM registreerde de afgelopen 24 uur dertien sterfgevallen, evenveel als in het etmaal ervoor. Dat wil niet zeggen dat die mensen in het afgelopen etmaal zijn overleden of opgenomen, omdat zulke gegevens soms wat later worden verwerkt.

Theaters in Haaglanden mogen meer dan 30 bezoekers ontvangen

De veiligheidsregio Haaglanden geeft culturele instellingen ontheffing om meer dan dertig bezoekers te ontvangen. Theaters in de veiligheidsregio Hollands Midden waren woensdagochtend nog in afwachting van een besluit. Zonder een uitdrukkelijke vrijstelling dreigen veel van de geplande voorstellingen de komende drie weken niet door te gaan.

'Opleving consumptie, maar najaar remt herstel'

Nederlandse huishoudens hebben in het derde kwartaal veel meer uitgaven gedaan dan in het tweede kwartaal. Ondanks die opleving ligt de consumptie nog een stuk lager dan in de periode voor de coronapandemie, verwachten economen van ING. Doordat de werkloosheid dit najaar waarschijnlijk toeneemt, komt het herstel van de consumptie in het vierde kwartaal onder druk te staan.

Burgemeester steekt inwoners Den Haag hart onder riem

Burgemeester Jan van Zanen steekt de inwoners van Den Haag in een brief een hart onder de riem nu de tweede golf van de coronaepidemie een feit is. 'Dit betekent dat veel van de vrijheden die we deze zomer hadden, worden ingeperkt. We konden weer genieten van het kijken naar een sportwedstrijd of met wat meer mensen samenkomen. Helaas moeten we nu een stap terug doen. Dat betekent ook voor mij dat ik me houd aan de regels voor sociale terughoudendheid. Dat wat ik het liefste doe, kan even niet. Kennismaken met de inwoners van Den Haag, werkbezoeken brengen aan de acht stadsdelen, langsgaan bij plekken waar Hagenaars samenkomen, het zal moeten wachten. De komende dagen wordt het grootste deel van mijn kennismakingsbezoeken afgezegd, tot mijn grote spijt.'

Zijn kennismaking met de stad loopt zo anders dan hij zich had voorgesteld. 'Dat betreur ik. Maar op dit moment kan alleen een gezamenlijke inspanning ervoor zorgen dat we het coronavirus onder controle krijgen. Daarom kunnen wij bepaalde dingen niet doen. Dat geldt ook voor mij. De afgelopen tijd heeft u mij, ondanks alles en binnen de mogelijkheden , een warm welkom gegeven. Ik kijk ernaar uit u weer te ontmoeten. Want ik zal u ontmoeten. Samen kunnen we dit aan. Hou vol.'

Brancheorganisatie zorg: 'Waar blijven de sneltesten?'

Zorgbrancheorganisatie ActiZ vraagt zich af hoe lang de sector nog moet wachten op sneltesten die het coronavirus kunnen detecteren. "Die moeten als de wiedeweerga worden ingevoerd. Daar moet echt werk van worden gemaakt", zegt een woordvoerder van ActiZ. "In andere landen kan het ook, wij begrijpen niet goed waarom het hier zo lang duurt."

FNV en CNV willen snel duidelijkheid van Shell

De vakbonden FNV en CNV willen dat Shell snel duidelijk maakt wat de aangekondigde wereldwijde reorganisatie voor Nederlands personeel betekent. Het olie- en gasconcern, met het hoofdkantoor in Den Haag, maakte woensdag bekend tot eind 2022 tussen 7000 en 9000 banen te schrappen om kosten te besparen vanwege de moeizame marktomstandigheden in de oliesector door de coronacrisis.

'De aankondiging van Shell gaat over het wereldwijde banenverlies, maar ze specificeren dat niet per land of locatie', zegt FNV-bestuurder Egbert Schellenberg. 'De reorganisatie duurt tot eind 2022, wat betekent dat er lang de tijd voor wordt genomen en dat werknemers voor lange tijd in onzekerheid moeten zitten.' De FNV-bestuurder speculeert dat de tien procent van het totaalaantal geschrapte banen wellicht wordt doorgerekend op het Nederlandse personeel, en dan zouden in ons land circa negenhonderd posities verloren gaan.

Meerderheid Kamer wil mondkapjes in publieke binnenruimte

Een meerderheid in de Tweede Kamer is voor het gebruik van mondkapjes in publieke binnenruimte. Ook de VVD wil dat het kabinet duidelijk maakt dat er overal in Nederland een mondkapje moet worden gedragen in publieke binnenruimtes. Fractievoorzitter Dijkhoff zei dat hij een aanstaand advies van het OMT daarover niet wil afwachten. Hij laat het aan het kabinet over of het een wettelijke verplichting moet worden of alleen een zeer dringend advies, meldt de NOS.

Klaas Dijkhoff en Lodewijk Asscher tijdens het debat over het coronavirus. I Foto: ANP/Bart Maat

Het kabinet wil tot nu toe niet verder gaan dan een advies, en laat het aan winkeliers over of ze klanten zonder mondkapje weigeren. De Kamer vindt dat te onduidelijk. Op sommige plekken moet je nu wel een mondkapje dragen, op andere niet.

Mondkapjes voorlopig niet verplicht op universiteiten

Mondkapjes worden voorlopig niet verplicht gesteld op universiteiten, maakte de universiteitenkoepel VSNU bekend. 'Wel kan het zijn dat een individuele universiteit in overleg met de veiligheidsregio het gebruik van mondkapjes dringend adviseert, bijvoorbeeld bij verplaatsingen in de gebouwen', aldus de universiteitenkoepel. De organisatie merkt daarbij op dat in universitair medische centra andere regels kunnen gelden.

'Universiteiten wachten het OMT-advies en regeringsbesluit over mondkapjes af en zullen het landelijke of regionale beleid ten aanzien van mondkapjes volgen', aldus de VSNU.

PvdA: kabinet neemt gevaarlijke gok met coronamaatregelen

Het kabinet neemt volgens PvdA-leider Lodewijk Asscher 'een gok' door met een pakket maatregelen te komen dat bedoeld lijkt om het tempo waarin het coronavirus zich verspreidt, precies ver genoeg omlaag te brengen. 'Ik denk dat de problemen groter zijn en dat je dus eigenlijk nu sneller meer zou moeten doen om de gezondheid én de economie te beschermen', zei Asscher tijdens een Kamerdebat over de ontwikkelingen rond het coronavirus. Het maandag aangekondigde pakket geldt voor in ieder geval de komende drie weken, maar de PvdA-voorman denkt dat de kans dat daarna weer kan worden versoepeld 'eigenlijk nul' is.

Ook SP-leider Lilian Marijnissen vreest dat het kabinet met de nieuwe maatregelen achter de feiten aan blijft lopen, omdat ze volgens haar te vrijblijvend zijn. Zij noemt het dringende advies om in winkels mondkapjes te dragen als voorbeeld. 'Vervolgens gaat heel Nederland met elkaar in discussie of we dat advies volgen of niet. Daar hebben we geen tijd voor. We kunnen dit virus niet kapot polderen, maar alleen kapot stampen.'

Toestroom eenzame ouderen groot na coronagolf

Het Buddy Netwerk Haaglanden is naarstig op zoek naar vijftig vrijwilligers om eenzame ouderen uit hun isolement te halen. De toestroom na de eerste coronagolf is zo groot, dat het vrijwilligersnetwerk de vraag niet aankan. 'In korte tijd kregen we opeens 150 aanvragen binnen.'

Meerdere ziekenhuizen voeren mondkapjesplicht in voor bezoekers

Bezoekers van de ziekenhuizen van HMC moeten sinds woensdag verplicht een mondkapje op. Het HMC geeft hiermee gehoor aan de oproep van burgemeester Jan van Zanen om ook in openbare binnenruimtes een mondkapje op te zetten. Alleen patiënten die opgenomen zijn op een verpleegafdeling hoeven geen mondkapje te dragen. Ook het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft en Pieter van Foreest Ziekenhuis in Westland en Delft hebben een mondkapjesplicht ingevoerd voor bezoekers.

'Nu harder ingrijpen en later eerder regionaal ingrijpen'

Het kabinet moet nu harder ingrijpen om het aantal coronabesmettingen terug te dringen. Als de stijging eenmaal weer onder controle is, moet bij een nieuwe lokale opleving sneller worden ingegrepen. Dat zeiden Wim Schellekens en Bert Slagter van het Red Team, een onafhankelijke expertgroep gericht op preventie en bestrijding van het coronavirus, tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer.

Donderdag tweede persconferentie coördinatiecentrum spreiding

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen loopt zo snel op, dat het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) ook donderdag een persconferentie geeft. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, deelt vanuit het Erasmus MC in Rotterdam mee wat de laatste stand van zaken is. Ziekenhuizen behandelen momenteel ongeveer zevenhonderd coronapatiënten. Tegen het einde van de week zal dit zijn gestegen naar meer dan duizend, vreest het LCPS.

Ook in de winter weer extra grote terrassen in Den Haag

De tijdelijk, grotere terrassen kunnen ook na 1 november blijven staan. Dat maakt het Haagse stadsbestuur bekend. Eerder dit jaar gaf Den Haag horeca-ondernemers al meer ruimte door een terrasuitbreiding van 25 procent toe te staan. Die tijdelijke regeling is nu verlengd tot 1 mei 2021. Overkappingen worden ook toegestaan. Zo krijgen horecaondernemers in de herfst- en wintermaanden extra ruimte om de capaciteit die ze als gevolg van de coronamaatregelen binnen kwijt raken, buiten te exploiteren.

'Mede dankzij de grotere terrassen in de zomer heeft een flink aantal horecagelegenheden in Den Haag de inkomsten nog enigszins op peil kunnen houden', legt wethouder Hilbert Bredemeijer uit. 'Die extra plekken in de buitenlucht willen we ook het komend seizoen weer bieden. Hopelijk lukt het de horecaondernemers om met deze grotere terrassen ook te overwinteren.'

Bezoekers HMC moeten verplicht mondkapje dragen

Bezoekers van de ziekenhuizen van HMC moeten sinds woensdag verplicht een mondkapje op. Het HMC geeft hiermee gehoor aan de oproep van burgemeester Jan van Zanen om ook in openbare binnenruimtes een mondkapje op te zetten. Alleen patiënten die opgenomen zijn op een verpleegafdeling hoeven geen mondkapje te dragen.

'Voel me veiliger als meer mensen mondkapje dragen'

Het 'dringende mondkapjesadvies' van de overheid leidt er nog niet toe dat veel mensen daadwerkelijk een mondkapje dragen als ze gaan winkelen. In ieder geval niet woensdagochtend bij winkelcentrum Ypenburg in Den Haag. Een vrouw die dit wel doet, legde uit dat ze dit doet voor haar eigen veiligheid,. 'Ik zou willen dat meer mensen dit zouden doen', vertelde ze. 'Dan voel ik me veiliger.'

Ook een medewerker van een supermarkt laat weten dat ze het 'eigenlijk wel prettig zou vinden als meer mensen dit zouden doen'. 'Maar sommige mensen worden al boos als ik zeg dat ze een winkelwagentje moeten meenemen in de winkel. Ik denk dat dit ook gebeurt als ik hen vraag een mondkapje op te doen...' Het dragen van een mondkapje wordt ' dringend geadviseerd', maar is alleen verplicht als winkeliers daar expliciet om vragen. Maar veel winkeliers doen dit niet omdat ze discussies aan de deur willen voorkomen en bang zijn dat klanten anders niet komen.

Rechtbanken blijven open na verscherping coronamaatregelen

De verscherpte coronamaatregelen hebben vooralsnog geen invloed op de rechtbanken. Pers en belangstellenden blijven op beperkte schaal welkom bij fysieke zittingen. 'Omdat alle gerechtsgebouwen inmiddels coronabestendig en volgens de anderhalvemeter-norm zijn ingericht, kunnen fysieke zittingen in rechtszalen op een veilige manier doorgaan', laat de Raad voor de rechtspraak weten.

'Nederlanders bellen vaker tijdens coronacrisis'

Nederlanders belden tijdens de coronacrisis meer dan normaal, zowel mobiel als met een vast toestel. Dat meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op basis van cijfers over de eerste helft van het jaar. Het dataverbruik was de afgelopen tijd juist minder dan gebruikelijk, waarschijnlijk omdat veel mensen thuis wifi gebruikten en minder vaak onderweg mobiele data nodig hadden, aldus de toezichthouder. Het aantal belminuten voor mobiel steeg in de meetperiode met 23 procent, voor vaste telefonie was dat 19 procent. In voorgaande jaren nam het aantal belminuten juist af.

Grote zorgen bij huisartsen over ziekteverzuim en werkdruk

Huisartsen maken zich grote zorgen over de continuïteit van de huisartsenzorg de komende maanden. Daarbij zijn ze ontevreden over de zorg die ze nu leveren, blijkt uit een peiling onder 1600 huisartsen van de Landelijke Huisartsen Vereniging.

'Zorgen over kwetsbare patiënten, de oplopende werkdruk, het eigen team en uitval door verkoudheidsverschijnselen zijn aan de orde van de dag. We moeten er samen voor zorgen dat huisartsenpraktijken overeind blijven en zoveel mogelijk zowel de gewone zorg als coronazorg kunnen blijven bieden', aldus de LHV.

FNV: geef mensen met laagste inkomens gratis mondkapjes

De FNV wil dat mensen die op of rond het minimum leven gratis mondkapjes krijgen. Die oproep doet de vakbond in een brief aan de Nederlandse gemeenten.

'De mensen met de kleinste portemonnees hebben het al extra zwaar door corona en kunnen de kosten voor die mondkapjes er niet bij hebben', zegt Maureen van der Pligt, bestuurder van FNV Uitkeringsgerechtigden. 'Helemaal niet nu je in sommige steden en regio’s het dringende advies krijgt om een mondkapje te dragen en winkels je mogen weigeren als je dat niet doet.'

Shell schrapt duizenden banen om kosten te besparen

Olie- en gasconcern Shell schrapt tussen de 7000 en 9000 banen. Dat heeft het bedrijf woensdagochtend bekendgemaakt. Het is onduidelijk hoeveel banen er in Nederland verloren gaan. Het hoofdkantoor van Shell is gevestigd in Den Haag. In totaal werken er nu 83.000 mensen bij de Brits-Nederlandse multinational, minder dan 10.000 werken er in Nederland. Waar de banen verdwijnen, is nog niet duidelijk.

Topman Ben van Beurden kondigde heeft eerder dit jaar al aan dat er een reorganisatie aan zat te komen. De olieprijs is de laatste tijd flink gedaald door de coronacrisis. Het bedrijf lijdt daardoor flinke verliezen.

Omzet winkeliers in augustus een tiende hoger

Winkeliers hebben in augustus 10,2 procent meer omgezet dan een jaar eerder. Dat is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek de op één na sterkste omzetgroei sinds het begin van de metingen in 2005. Vooral online stegen de verkopen sterk. De opbrengsten uit webshops lagen vorige maand bijna 42 procent hoger dan een jaar eerder.

Schoenenzaken zetten in augustus voor het eerst sinds de forse omzetverliezen in het voorjaar weer meer om dan een jaar eerder. Kledingwinkels hadden nog te maken met een lichte daling op jaarbasis, maar het ging niet meer om zo'n hevige klap als vlak na de afkondiging van de lockdownmaatregelen in maart.

Rode Kruis aan overheid: vergeet meest kwetsbaren niet

De overheid moet tijdens de tweede coronagolf de meest kwetsbare mensen niet uit het oog verliezen bij de hulpverlening en de ontwikkeling van steunmaatregelen. Die oproep doet het Rode Kruis. 'Niet iedereen die zijn baan verliest of tijdelijk niet kan werken, heeft nu recht op overheidssteun. Een deel van hen, zoals seizoenarbeiders en schoonmakers die informeel werk doen, komt zonder inkomen al snel in ernstige omstandigheden terecht.'

Zo zouden er steeds meer mensen zijn die niet genoeg te eten hebben en zijn mensen in sommige gevallen door de crisis hun huis of opvangplek kwijt. Ook lopen ze meer risico om slachtoffer te worden van mensenhandel of uitbuiting, aldus het Rode Kruis woensdag.

Kamer debatteert met Rutte en De Jonge over nieuwe coronaregels

Het kabinet debatteert woensdag weer met de Tweede Kamer over de ontwikkelingen rond het coronavirus. Ditmaal staan de nieuwe maatregelen die afgelopen maandag werden aangekondigd centraal. Premier Mark Rutte en 'coronaminister' Hugo de Jonge staan tegenover een kritische Kamer, die de aangescherpte coronamaatregelen veelal te laat of onvoldoende vindt.

SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen maakt zich 'grote zorgen' over de effectiviteit van de maatregelen. Ook vraagt ze zich af of het niet beter is om richtlijnen, zoals het mondkapjesadvies, landelijk in te voeren in plaats van regionaal. De PvdA en GroenLinks sluiten zich hier bij aan. Ook Rob Jetten, fractievoorzitter van coalitiepartij D66, vindt het verschil in maatregelen moeilijk te begrijpen, zei hij dinsdag tegen Nieuwsuur.

'Versobering steunpakket moet worden teruggedraaid'

Het kabinet moet de versoberingen van het derde steunpakket , dat donderdag ingaat,terugdraaien. Die oproep doen vakbonden FNV en CNV in De Telegraaf. Nu de coronamaatregelen zijn aangescherpt, is het volgens de bonden noodzakelijk om de steun voor ondernemers juist uit te breiden om een slagveld aan reorganisaties en faillissementen te voorkomen. In het versoberde derde steunpakket wordt onder meer de looncompensatie voor bedrijven verlaagd.

VO Raad: 100.000 scholieren thuis door coronavirus

Door het toenemend aantal coronagevallen op scholen komen steeds meer kinderen thuis te zitten. Het gaat om tien procent van de middelbare scholieren, zo’n 100.000 kinderen, meldt De Telegraaf op basis van de VO Raad. Hierdoor komt volgens de krant het scenario van afgelopen voorjaar, waarbij alle scholieren thuisonderwijs krijgen, steeds dichterbij.

Op ongeveer 400 scholen zijn inmiddels coronagevallen geconstateerd. Daarnaast maken leraren zich zorgen over het feit dat snotterende leerlingen tot dertien jaar gewoon weer in de klas mogen verschijnen, aldus De Telegraaf.

Potentieel vaccin Moderna lijkt werkzaam bij ouderen en veilig

De resultaten van een eerste veiligheidsproef met een potentieel coronavaccin van de Amerikaanse farmaceut Moderna lijken veelbelovend. De oudere proefpersonen die het vaccin kregen toegediend, maakten ongeveer net zoveel antilichamen aan als jongvolwassenen. Volgens onderzoekers zijn de bijwerkingen vergelijkbaar met die van een griepprik.

De studie is gepubliceerd in het gezaghebbende vaktijdschrift New England Journal of Medicine. Dat het potentiële vaccin positieve effecten lijkt te hebben voor ouderen, bij uitstek een kwetsbare groep, is volgens een van de onderzoekers een belangrijke vondst omdat het immuunsysteem van senioren vaak verzwakt is.

Mogelijke privacyfout CoronaMelder niet in landelijke app

Een mogelijke privacyfout in de corona-app CoronaMelder, die nu regionaal getest wordt, zit niet in de landelijke versie wanneer deze gelanceerd wordt. Dat zegt het ministerie van Volksgezondheid, naar aanleiding van berichtgeving door de Volkskrant. Volgens die krant konden GGD-medewerkers zien of besmette personen gebruik maakten van de corona-app. Daardoor konden zij hen mogelijk onder druk zetten.

Soldaat van Oranje ligt stil vanwege coronabesmettingen

De musical Soldaat van Oranje ligt weer stil, ditmaal vanwege coronabesmettingen binnen de cast. Dat bevestigt een woordvoerder van de musical naar aanleiding van berichtgeving van Shownieuws. Begin september werden de eerste voorstellingen weer gespeeld in de TheaterHangaar in Katwijk na een coronastop van zes maanden.

Ongeveer de helft van de cast, zo'n vijftien personen, is positief getest op het coronavirus. Daarom is de musical sowieso tot en met 4 oktober afgelast. Begin maart werd de musical ook al stopgezet, toen vanwege de strengere coronamaatregelen. Bij het heropstarten van de musical begin september zei producent Fred Boot blij te zijn dat het team weer aan de slag kon, ook al is het met 300 in plaats van 1100 mensen in de zaal lang niet rendabel.

Dertig mensen mogen huwelijk bijwonen

Bij een huwelijksvoltrekking mogen toch dertig mensen aanwezig zijn. Eerder waren dat er nog vier. Dat is dinsdag besloten na overleg tussen het ministerie van Volksgezondheid en veiligheidsregio's. De nieuwe maatregel geldt voor heel het land. Het is nog niet bekend of de versoepeling ook geldt voor bruiloftsfeesten. Het ministerie komt woensdag met een nadere uitwerking daarover, zegt een woordvoerder.

Er ontstond direct veel verwarring over de maatregel. Zo gold de maatregel niet voor huwelijksdiensten in kerken, omdat in gebedshuizen geen groepslimiet geldt. Bij de voltrekking bij de burgerlijke stand gold de maximale groepsgrootte van vier dan weer wel. Veel koppels zegden hun bruiloft af.