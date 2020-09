Vrijwilligers gezocht: toestroom eenzame ouderen na eerste coronagolf groot

'Door de corona-lockdown heeft alles maanden stilgelegen, dus de mensen die eenzame mensen naar ons verwijzen klopten vanaf augustus bij ons aan', vertelt Else Kodde van het netwerk. 'Dus de aantallen die we normaal verspreid over het jaar binnenkrijgen, zijn de afgelopen weken ineens binnengekomen.'

Het maakt dat de organisatie voor haar doen alles uit de kast trekt om tijdens de Week tegen Eenzaamheid (van 1 tot en met 8 oktober) aandacht te vragen voor dit urgente probleem. Dinsdag 6 oktober gaat een dubbeldekker bus Den Haag in om vrijwilligers te werven.

Maak kennis met een buddy

Het Buddy Netwerk brengt jaarlijks zo'n 400 eenzame ouderen (maatjes) uit onder meer Zoetermeer, Rijswijk en het Westland in contact met vrijwilligers (buddy's). Per maand, of per week hebben ze contact, doen ze samen boodschappen of trekken eropuit.

In de dubbeldekker bus kunnen geïnteresseerden kennis maken met een maatje. Ook horen ze van een buddy hoe het vrijwilligerswerk eruit ziet en krijgen ze informatie over de trainingen die het netwerk geeft.

Corona-alternatieven

Tijdens de corona-lockdown waren de tientallen maatjes opeens op zichzelf aangewezen. Het Buddy Netwerk heeft sindsdien verschillende acties opgezet om contact toch mogelijk te maken.

