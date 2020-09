Opvanglocatie Leger des Heils op bedrijventerrein in Den Haag

In een leegstaand kantoorgebouw op bedrijventerrein Zichtenburg in Den Haag komt een opvanglocatie van het Leger des Heils. In het pand wordt een groep van zeventig voormalig daklozen met psychiatrische problemen opgevangen die nu nog in een gebouw aan de Noordpolderkade wonen. Op die plek komen huizen.

In het gebouw aan de Zichtenburglaan komen woningen voor zowel begeleid als beschermd wonen. Cliënten die beschermd wonen, hebben 24-uurs toezicht en ondersteuning nodig. Begeleid wonen is bedoeld voor mensen die zelfredzaam genoeg zijn om, met begeleiding, zelfstandig te wonen. In de bijbehorende werkruimten kan volgens de gemeente een passende dagbesteding voor de bewoners worden gerealiseerd. Daarmee wordt volgens de gemeente 'aansluiting gevonden op het bedrijfskarakter van de omgeving'.

Wethouder Saskia Bruines laat weten 'heel blij' te zijn dat de betrokken partijen het eens zijn geworden over de opvang van deze groep mensen en daarnaast 'de herontwikkeling en opwaardering van de locatie tot een toekomstbestendig en hoogwaardig werkgebied'. Al geeft ze toe dat een bedrijventerrein niet de meest geschikte plek is voor deze mensen. 'In principe niet, maar er zijn heel veel mensen die een plek nodig hebben in deze stad en het is heel moeilijk om plekken te vinden.'

Strijd om de ruimte

Het stadsbestuur noemt het 'van groot belang' dat er voor de groeiende groep cliënten die beschermd moet wonen, passende woonoplossingen worden gevonden. In totaal staan er 250 mensen op de wachtlijst voor beschermd wonen en op de wachtlijst voor maatschappelijke opvang staan 160 mensen. 'Het is belangrijk dat de wachtlijst niet verder groeit, wanneer de locatie in Laak sluit', aldus de wethouder. De druk op de - sociale - woningvoorraad is volgens het stadsbestuur 'dermate groot dat buiten de gebaande paden gezocht moet worden naar tijdelijke oplossingen'.

Bruines spreekt van een 'strijd om de ruimte' omdat de stad groeit en ook bedrijven ruimte nodig hebben. 'Dit betekent dat je nauwkeurig moet manoeuvreren. Dat is wat we de afgelopen tijd hebben gedaan.' Ze wijst erop dat het voor mensen ook niet altijd prettig is om in de omgeving van een bedrijventerrein te wonen. 'Maar soms kun je niet anders en soms is dit tijdelijk een goede oplossing.'

Punten van zorg

Er waren volgens de Haagse wethouder wel een aantal punten van zorg. 'Maar daar zijn we aan tegemoet gekomen.' Zo zijn er afspraken gemaakt met Haag Wonen, maatschappelijke organisaties en ondernemersvereniging Zichtenburg-Kerketuinen-Dekkershoek (ZKD). De verhuizing van het Leger des Heils naar de Zichtenburglaan mag bijvoorbeeld een verdere economische doorontwikkeling van het bedrijventerrein niet in de weg staan. Met de ondernemersvereniging en andere partners wordt een convenant opgesteld met afspraken over onder meer de beheersbaarheid en de veiligheid van het terrein.

'Zodat dit niet criminaliteit of nare mensen aantrekt, die we niet in dit gebied willen hebben', legt de wethouder uit. 'Sowieso is dat een risico voor bedrijventerreinen dat moet worden teruggedrongen. We maken daarom een handhavings- en veiligheidsplan om te zorgen dat er voldoende handhaving kan plaatsvinden. Dat wil niet zeggen - dat geldt natuurlijk voor de hele stad - dat er niet ooit ergens iets kan gebeuren. Maar onze inspanning hierop is zeer groot en we realiseren ons ook dat dit heel erg nodig is.'

Komende tien jaar

Het plan is om zeker tien jaar lang mensen op te vangen in het Leger des Heils-gebouw aan de Zichtenburglaan, al wordt er volgens de wethouder gekeken of dit ook korter kan. Geschat wordt dat het Leger des Heils, als de gemeenteraad akkoord gaat, rond half 2021 gebruik kan maken van dit pand. 'Want eerst moet er nog worden verbouwd.'