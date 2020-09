Delftse aanpak alcoholmisbruik jeugd krijgt navolging in Antwerpen

De Delftse kinderarts Nico van der Lely, bekend van zijn voortvarende aanpak van alcoholmisbruik door jongeren, wordt hoogleraar in Antwerpen. Hij gaat zich aan de Universiteit Antwerpen richten op wetenschappelijk onderzoek naar problematisch alcoholgebruik door de jeugd. Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen krijgt bovendien een speciale alcoholpolikliniek, in navolging van het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft, waar Van der Lely in 2006 ook al zo'n kliniek opzette.

Op de poli voor Jeugd en Alcohol worden minderjarigen met een alcoholvergiftiging behandeld. Na de acute fase krijgen de jongeren en hun ouders voorlichting over de onherstelbare schade aan de hersenen die comazuipen veroorzaakt. Die aanpak is een stuk effectiever dan alleen een ziekenhuisopname, ontdekte het ziekenhuis. In Nederland zijn inmiddels al 12 van dit soort poliklinieken.

Het Reinier de Graaf ziekenhuis is ook betrokken bij de nieuwe leerstoel in Antwerpen, die op 1 januari 2021 start. Het plan is om de alcoholpoli in 2022 te openen. 'De leerstoel biedt mij de mogelijkheid om de samenwerking die al een tiental jaar bestaat te intensiveren en structureel op een hoger niveau vorm te geven', zegt Van der Lely.

Alcoholmisbruik terugdringen

De Belgische professor Guido Van Hal, die is gespecialiseerd in sociale epidemiologie en gezondheidsbeleid, zegt dat van de Belgische 17- en 18-jarigen één op de drie minstens een keer per maand aan bingedrinken doet. 'Via de leerstoel willen het probleem gedetailleerd in kaart brengen. De bedoeling is om alcoholmisbruik onder jongeren terug te dringen, maar ook preventie en bewustwording zullen veel aandacht krijgen.'