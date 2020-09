Michel Bezuijen start in stilte als burgemeester in Zoetermeer, opnieuw geen afscheid Aptroot

Bezuijen treedt donderdag aan als nieuwe burgemeester van Zoetermeer. Hij zou door commissaris van de Koning Jaap Smit officieel beëdigd worden in de raadsvergadering, maar door de nieuwe coronamaatregelen heeft de gemeente besloten om de bijzondere raadsvergadering niet door te laten gaan.

De nieuwe burgemeester zal nu op het provinciehuis door de commissaris worden beëdigd. 'Ik steun dit besluit van de gemeente en de aanstaande burgemeester volledig', liet Smit weten. 'We moeten er nu alles aan doen om meer besmettingen te voorkomen.'

Afscheid Aptroot

Voor Bezuijen was de afgelasting van de raadsvergadering een logische beslissing. 'De snelle toename van het aantal coronabesmettingen is erg zorgelijk. De nieuwe maatregelen die het fysieke contact tussen mensen zoveel mogelijk beperken, hebben wederom veel impact op iedereen. Maar ze zijn nodig om het virus te stoppen. Daarom het besluit om de installatie-vergadering geen doorgang te laten vinden. Ik ga desondanks met volle energie aan de slag in Zoetermeer.'

In de vergadering zou ook afscheid genomen worden van voormalig burgemeester Charlie Aptroot. Hij ging op 31 maart met pensioen, maar kon door de coronacrisis ook geen afscheid nemen van de gemeente. In de tussentijd is Aptroot sinds mei waarnemend burgemeester in Voorschoten. De taken van Aptroot in Zoetermeer werden tussen maart en oktober waargenomen door Jan Pieter Lokker, Ook met hem gaat de gemeente kijken hoe aandacht aan zijn afscheid kan worden besteed.

