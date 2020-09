OM eist jeugd-tbs voor steekpartij Alphen: 'In drie minuten heb ik mijn leven verkloot'

'Ik heb me nog nooit zo angstig gevoeld', vertelt de 19-jarige Tariq C. over de fatale nacht in februari in Alphen aan den Rijn. 'Pas in het politiebusje voelde ik mij veilig.' Hij zegt waanbeelden te hebben gehad toen hij zijn 16-jarige neefje doodstak en drie anderen verwondde. Volgens deskundigen handelde Tariq in een psychose. Het Openbaar Ministerie wil dat de Alphenaar wordt behandeld en eist geen gevangenisstraf, maar jeugd-tbs voor de steekpartij.

'Ik heb zoveel spijt. Dat doet gewoon letterlijk pijn', vertelt de inmiddels 19-jarige Alphenaar in de rechtbank van Den Haag over de nacht van 22 op 23 februari. Het 16-jarige slachtoffer is vanuit Amsterdam met zijn broer op bezoek in Alphen aan den Rijn. Het tweetal zit in een woning aan de Robijnstraat te gamen als C. opeens met een vleesmes begint te steken. Het uiteindelijke slachtoffer vlucht de straat op, maar overlijdt daar aan zijn verwondingen.

In de rechtbank verklaart de verdachte woensdag dat hij vanuit een psychose heeft gehandeld. 'Hij is dood door mij. In drie minuten heb ik mijn leven verkloot. Ik mis mijn neefje nog iedere dag.'

'Je liegt tegen mij'

De verdachte vertelt in de rechtbank over de angsten en waanbeelden die hij in de twee weken voorafgaand aan het incident heeft gehad. 'Ik heb een keer m’n kat op bed gelegd en geschreeuwd: je liegt tegen mij.' De verdachte is in de weken voor de steekpartij bij de huisarts geweest voor zijn angsten. 'Hij had me afgewezen. Om nog een keer te gaan, lukte me gewoon niet. Het was al een hele stap om te gaan.'

Op de fatale avond krijgt Tariq nieuwe waanbeelden. 'Ik dacht dat we naar de hemel zouden gaan. Ik belde mijn vader en hij deed nonchalant. Ik ben toen naar mijn neefjes gegaan die zaten te gamen en heb hen mijn theorie uitgelegd.'

Duivelse manier lachen

'Toen ik naar de gang ging, hoorde ik hen giechelen en op een duivelse manier lachen', vervolgt C. 'Ik zag mezelf worden vermoord. Toen pakte ik een groot mes om mezelf te verdedigen. Ik ben mijn kamer in gerend en heb mijn neefjes gestoken. In welke volgorde weet ik niet meer. Dat moest ik op dat moment doen: het was ik of hun.'

De broer van het dodelijke slachtoffer moet in het ziekenhuis worden opgenomen. C. gaat vervolgens naar de kamer van zijn moeder. Zij wordt tien keer gestoken. 'Ik heb hechtingen in mijn gezicht, hoofd en schouder', vertelt ze tijdens de zitting. 'Ik ben naar buiten gerend en vervolgens bij de buurman naar binnen gevlucht.'

Nog nooit zo angstig

De verdachte kan zich nog flarden van de avond herinneren. 'Opeens stond ik in m’n moeders kamer en toen stond ik opeens buiten met een ander mes. Een botermes.' Hij kwam toen iemand anders tegen. 'Die zei: je bent gek. Toen zat ik opeens in m'n kamer en belde ik de politie. Ik heb me nog nooit zo angstig gevoeld.'

De persoon die hem voor gek verklaarde, is een voorbijganger die C. buiten aanviel. 'Hij pakte mij en prikte een botermes in m’n wang', aldus de voorbijganger die ook zijn verhaal doet. 'Ik riep om hulp. Hij gaf me zes knietjes op m'n hoofd. Tariq rende weg, ik zag hem later terug rennen naar zijn huis. Elke nacht zie ik die jongen terug in m'n dromen. Vanuit het huis van mijn moeder zie ik de plek waar de jongen is overleden. Ik wil verhuizen. Ik kom tot niets.'

Ziekte heeft gehandeld, niet Tariq zelf

Deskundigen zijn van mening dat de verdachte de steekpartij niet is aan te rekenen. Herhaling zou alleen kunnen gebeuren bij een nieuwe psychose. Ook de moeder van de verdachte wil vooral dat haar zoon behandeld wordt. 'In deze zaak zijn alleen maar verliezers. Hij moet behandeld worden. Uiteindelijk hoop ik dat Tariq vergeven kan worden door de familie en hemzelf. Het is een ziekte die gehandeld heeft en niet Tariq zelf.'

De officier van justitie is het met de deskundigen eens. Ook zij wil dat de op het moment van de steekpartij nog 18-jarige verdachte via het jeugdstrafrecht wordt behandeld. Volgens het OM is de Alphenaar ontoerekeningsvatbaar en moet hij in een jeugdinrichting worden geplaatst voor verdere behandeling.

Extra therapie

De verdachte noemt de afgelopen periode zwaar. 'Vanwege corona heb ik mijn familie vier maanden niet gezien in de moeilijkste periode van mijn leven. Tariq wil zelf ook graag behandeld worden. Hij zat de afgelopen tijd vast in de gevangenis in Vught. 'Ik werk daar 32 uur per week. Ik heb school, schaken en Spaans. Daarnaast heb ik begeleiding. Ik zou graag extra therapie krijgen.'

De rechtbank doet op 14 oktober uitspraak.

