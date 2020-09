Theaters in Haaglanden mogen meer dan 30 bezoekers ontvangen, Hollands Midden wacht nog af

De veiligheidsregio Haaglanden geeft culturele instellingen ontheffing om meer dan dertig bezoekers te ontvangen. Theaters in de veiligheidsregio Hollands Midden zijn woensdagochtend nog in afwachting op een besluit. Zonder een uitdrukkelijke vrijstelling dreigen veel van de geplande voorstellingen de komende drie weken niet door te gaan.

In Haaglanden kregen ze dinsdag rond 17.00 uur uitsluitsel. 'Theaters en podia mogen meer dan dertig mensen ontvangen als ze voldoen aan een streng protocol', aldus Jan Zoet, directeur van het Zuiderstrandtheater en Amare op Radio West. 'Daar voldoen alle theaters en alle podia al aan, anders zouden ze niet nu al open zijn. Het belangrijkste is de anderhalve meter handhaven. Er zijn veel minder mensen in de zaal en alle bezoekers worden geregistreerd.'

Theaters in de veiligheidsregio Hollands Midden wachten nog op een besluit. Mochten er slechts dertig mensen worden toegelaten, dan zien veel zalen het somber in. Directeur van de Goudse Schouwburg en Cinema Tineke Maas stelt: 'Voor de cinema: we kunnen doordraaien met beperkte capaciteit. Voor de schouwburg: een financieel niet haalbare situatie.'

Alternatieve programmering

'Als er slechts dertig mensen naar binnen mogen, is het de vraag of theaterproducenten wel voor dat aantal gaan spelen', stelt Christiaan van Arkel, directeur van theater de Muze in Noordwijk. 'We moeten dan heel snel kijken naar een alternatieve programmering. Gelukkig zijn wij ook een bioscoop en kunnen we dan meerdere films per dag vertonen om het publiek te spreiden.'

'We worden niet bevoorrecht ten opzichte van de horeca, de bar moet om 22.00 uur dicht', voegt Zoet er nog aan toe. Dat betekent een beperking van de nazit in het theater en dat heeft ook consequenties. 'Onze horeca zal de grootste schade lijden, daarvan zijn wij afhankelijk om de schouwburg overeind te houden', vertelt Renee van Ingen van de Rijswijkse Schouwburg.

Mondkapjes

In de cultuursector wordt nog overlegd over het al dan niet verplichten van mondkapjes. Een aantal theaters wacht niet op regelgeving, maar neemt zelf het initiatief. Zo heeft het Stadstheater Zoetermeer besloten om overal mondkapjes te gaan dragen in de publieke ruimte. 'Dus we dragen ze in het restaurant en rondom theatervoorstellingen', zegt directeur van het Stadstheater Hilko Folkeringa. 'We voeren deze plicht niet door richting onze gasten, maar gaan dit wel adviseren.'

Ook in het Zuiderstrandtheater draagt het personeel mondkapjes. 'Uitgezonderd is het personeel dat achter een plastic scherm zit', aldus Zoet.