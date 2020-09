Verdriedubbeling ziekenhuisopnames in Haaglanden, veel verzet tegen overplaatsingen coronapatiënten

Het aantal patiënten dat met corona in het ziekenhuis is opgenomen is de laatste weken bijna verdriedubbeld in de regio Haaglanden. Ook het verzet bij coronapatiënten en hun families tegen overplaatsing neemt toe, net als het aantal boetes voor het overtreden van de coronamaatregelen. Dat bleek woensdag tijdens een briefing van de GGD in de Haagse gemeenteraad.

'De aantallen nemen toe, maar dat zijn nog steeds die uit de eerste golf', legt Annette de Boer, directeur Publieke Gezondheid bij de GGD Haaglanden, uit aan de Haagse gemeenteraad. 'Maar ze nemen zeker wel toe, en ook de druk op de ziekenhuizen neemt toe.' Op de verpleegafdelingen in de regio Haaglanden lagen twee weken geleden nog 17 coronapatiënten, een week geleden waren dat er al 39 en inmiddels zijn er 47 patiënten in het ziekenhuis opgenomen. Op de intensive care is het aantal patiënten opgelopen van 6 twee weken geleden naar 9 vorige week en inmiddels liggen er 12 patiënten met ernstige coronaklachten.

Tientallen patiënten moeten worden verplaatst buiten de regio, en dat gaat niet altijd van harte. 'Waar we ook mee worden geconfronteerd, bijvoorbeeld in het HMC Westeinde, is dat veel patiënten en hun familie zich tegen overplaatsing verzetten', zegt De Boer. 'Daarvoor moet veel extra beveiliging worden ingezet.'

'Snel afgelopen als iedereen in eigen bubbel blijft'

Sinds augustus is er in de regio rond Den Haag een sterke stijging van het aan positief geteste personen. Dat zijn er nu zo'n 300 per dag, terwijl het er tijdens de eerste golf op het hoogtepunt iets meer dan 50 per dag waren. 'Maar we testen nu natuurlijk ook veel meer', aldus De Boer.

De meeste besmettingen vinden plaats tijdens feestjes bij mensen thuis, onder studenten, in zorginstellingen en op het werk. 'Overal waar mensen samenkomen bij gezellige dingen, maar ook op het werk', zegt de GGD-directeur. 'Als iedereen in zijn eigen bubbel blijft, is het snel afgelopen.'

'Veel ouderen besmet, veel in drukke wijken'

De meeste besmettingen vinden plaats bij twintigers, maar onder veertigers en zeventigers is er de grootste toename. 'Met name die oudere groep is zorgelijk, omdat oudere mensen kwetsbaarder zijn waardoor er meer mensen in het ziekenhuis of het verpleeghuis terechtkomen.'

Relatief veel mensen met corona blijken besmet te worden in wijken waar veel mensen bij elkaar komen, of waar veel mensen in kleinere woningen dicht op elkaar wonen. Dan gaat het om de stadsdelen Centrum, Laak en Escamp. 'Maar vergis u niet, het komt overal voor', zegt Den Boer tegen de raad. 'Denk niet dat je er vanaf bent als je maar bepaalde wijken aanpakt. Helaas zien we het virus niet, we kunnen dus niet goed zien waar het virus is opgetreden.'

Vooral boetes in centrum

De handhavers van de gemeente Den Haag hebben de afgelopen zes maanden 143 boetes uitgedeeld voor het overtreden van de coronamaatregelen. Dat zegt Hans van der Vet, directeur Veiligheid van de gemeente Den Haag, woensdagmiddag tijdens de briefing van de Haagse gemeenteraad. De meeste boetes werden uitgedeeld in de stadsdelen Loosduinen, Escamp en Centrum. Dat laatste vooral omdat het Malieveld dé plek is voor demonstraties tegen de coronamaatregelen.