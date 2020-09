Veel zieken op middelbare scholen: 'Het is koud met open ramen, straks is hele school verkouden'

'Het is vooral koud als het waait en de deur moet altijd open', zegt leerling Lionel. Rector Hanneke ten Have zegt dat ze het meeste last hebben van de temperatuur en dat er veel leerlingen afwezig zijn; 110 van de 830, dat is zo'n 12 tot 13 procent. 'Met de ramen open hebben we straks een hele verkouden school.'

Mondkapjes op school

De overkoepelende onderwijsorganisatie, de VO-raad, overlegt donderdag over het dragen van mondkapjes en andere maatregelen op de scholen. Rector Hanneke ten Hove maakt het niet veel uit wat er besloten wordt donderdagochtend. Als de leerlingen maar fysiek les kunnen krijgen. Ze zijn goed voorbereid op online lesgeven. 'Maar online lessen zijn funest voor het leerproces. Dat weten we inmiddels wel. Het is voor niemand goed', zegt Ten Have. Hoe funest het is voor de leerlingen is nu moeilijk in te schatten. 'Dat weten we pas over een paar jaar.'

De leerlingen op het Haganum zijn verdeeld over het dragen van mondkapjes. Lionel vindt het 'veel te benauwd.' Een ander is juist blij met de gezichtsbedekking. 'Dan zien niemand mijn gezicht en kan ik geeuwen', zegt Louke.

