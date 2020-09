Aangespoeld zeilschip is na een jaar wachten van Jan: 'Je vraagt je toch af wat ermee is gebeurd'

'Dit is onze Albin Vega die we vorig jaar op het strand hebben gevonden', zegt Jan van der Putten. Hij kijkt naar de zeilboot die ter ondersteuning op een container rust. Het schip ligt achter op het land bij de rondscharrelende varkens, naast afvalverwerkingsbedrijf Gebr. van der Putten in Noordwijk. 'Hij ligt nu een jaar hier en nu is ie van mij en een maat.'

De verlaten zeilboot op het Noordwijkse strand | Foto: Leander Stolwijk

Jan en een collega vonden de boot vorig toen ze het strand aan het schoonmaken waren. 'Het was een droge dag. Er was helemaal geen storm geweest. In één keer lag die boot in de branding. Toen ben ik er nog in gegaan, want ik dacht: misschien heeft iemand een hartaanval gehad en ligt die er nog in. Maar er zat niemand in, er lag alleen een broek en wat snoep en chocola en verder niks.'

Het schip aan de binnenkant | Foto: Leander Stolwijk

Geen aanknopingspunten

De politie nam de boot in beslag om er onderzoek naar te doen, maar dat leverde niets op. Niemand meldde zich en de politie heeft verder geen aanknopingspunten.

'We hoorden van mensen dat wie iets vindt, het mag hebben', vertelt Jan. Hij informeerde bij de gemeente en inderdaad: als niemand het schip het komend jaar zou komen halen, mocht hij hem houden. En zo geschiedde. 'Heel leuk', vindt Jan.

'Ouder dan we dachten'

Jan loopt een rondje om de boot die deels is afgedekt met zeil. Doordat de masten en zeilen eraf zijn gehaald ziet hij er een stuk minder imposant uit dan net na de vondst. 'Zoals je ziet: hij valt een beetje tegen. Hij is toch wat ouder dan we dachten. Hij is uit 1974 en we gaan nog kijken of we er mee kunnen zeilen volgend jaar.'

Het schip is getaxeerd voor een paar duizend euro. 'We gaan hem eerst maar opknappen en ermee zeilen en dan zien we wel weer verder, of we hem verkopen of niet.'

'Geen zuivere koffie'

De ramen van het schip zijn van binnen zwart gespoten, wijst Jan aan. 'Er zijn dingen mee gebeurd die wij niet weten, maar het zal niet helemaal zuivere koffie zijn. Je gaat je toch afvragen wat er mee is gebeurd.'

Wat zijn vermoeden is? 'Dat weet niemand, alleen de vorige eigenaren. Ik denk drugs of mensenhandel.'

Opknappen

Nu de zeilboot echt zijn bezit is, gaan Jan en zijn maat er binnenkort mee aan de slag. 'We gaan kijken of we de motor en het roer kunnen maken. En dan kijken we of we hem volgend jaar in het water kunnen gooien.'

Of een eigen boot een droom is die uitkomt? 'Wij zijn eigenlijk een motorbotenfamilie en geen zeilbotenfamilie.' Jan lacht. 'Maar ja, het is toch een boot.' Hij hoopt dat het met het zeilen ook goed komt. 'Ik heb vroeger op zeilles gezeten, dus we gaan zien of ik er nog wat van over gehouden heb.'