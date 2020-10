Coronavirus: Extra beveiligers vanwege agressie op corona-afdeling HMC-ziekenhuis

Haags ziekenhuis zet extra beveiligers in tegen agressie

Het Haagse ziekenhuis HMC zet in de strijd tegen agressie op corona-afdelingen extra beveiliging in. Het ziekenhuis doet dat na een aantal agressie-incidenten rondom patiënten die naar een ander ziekenhuis moesten worden overgeplaatst. Een woordvoerder van het ziekenhuis bevestigt berichtgeving hierover in NRC. Het gaat om extra eigen beveiligingsmensen; het ziekenhuis bepaalt per dag hoeveel er nodig zijn.

In NRC zegt Ingrid Wolf, voorzitter van de raad van bestuur, dat 'een familie zo boos was dat hun familielid zou worden verplaatst, dat ze de verpleegkundigen bedreigden. Bij een andere coronapatiënt stond opeens een advocaat op de afdeling. Om te eisen dat de patiënt niet zou worden verplaatst.'

Als het druk wordt op de corona-afdeling in een bepaald ziekenhuis kan het voorkomen dat corona-patiënten naar een ziekenhuis moeten worden verplaatst om de druk op de zorg zo draaglijk mogelijk houden. Veel ziekenhuizen geven daarover patiënten en familieleden informatie via een brief.

Voorzitter Wolf zegt in de krant het 'heel vervelend' te vinden 'dat een patiënt soms helemaal naar Groningen moet worden vervoerd om beter te worden. Wij begrijpen dat dat voor de naasten zwaar is. Maar het kan nu niet anders, wij liggen vol. En dan gaat het erom hóe je met die tegenslag omgaat. Agressie kán niet.'

Den Haag deelt mondkapjes uit

De gemeente Den Haag gaat mondkapjes uitdelen bij het gemeentehuis en de stadsloketten. De gemeente geeft hiermee invulling aan het 'dringende advies' van het kabinet om een mondkapje te dragen in de openbare ruimte.

De kapjes moeten einde van de week op alle locaties klaarliggen, meldt een woordvoerder. De gemeente komt niet met een speciale regeling voor kwetsbare groepen. "Alle bezoeken aan gemeentelocaties zijn in Den Haag op afspraak. Zo zorgen we dat er nooit te veel mensen in één ruimte zijn en iedereen veilig blijft", aldus de woordvoerder.

Ook Rotterdam gaat mondkapjes uitdelen. Amsterdam maakte al woensdag bekend het dragen van mondkapjes actief te gaan stimuleren op gemeentelocaties.

Theaters krijgen ontheffing voor aantal bezoekers

Theaters en culturele instellingen worstelen met de nieuwe coronaregels. Sinds dinsdag geldt binnen de aangescherpte coronamaatregelen dat er in principe niet meer dan dertig mensen in een zaal bij elkaar mogen zitten.

De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft acht theaterzalen in de regio aangewezen die in aanmerking komen voor ontheffing om meer dan dertig mensen te ontvangen. Daaronder vallen onder andere de Goudse Schouwburg, de Leidse Schouwburg en de TheaterHangaar in Katwijk. Veiligheidsregio Haaglanden is nog aan het kijken naar ontheffingen. Ook daar wachten schouwburgdirecteuren in spanning af.

Coronamedicijn van bloedbank Sanquin ligt klaar

Bloedbank Sanquin heeft 8800 doses gereed van een medicijn, gemaakt uit plasma van voormalige coronapatiënten, dat kwetsbare mensen tijdelijk bestand moet maken tegen het coronavirus. Sanquin bevestigt een bericht van Hart van Nederland daarover. Het gaat niet om een vaccin, want dat laat het lichaam zelf antistoffen tegen het virus aanmaken. Het is een medicijn dat de antistoffen bevat en maar tijdelijk werkt.

'Ziekenhuizen kunnen meer patiënten helpen dan bij eerste golf'

De ziekenhuizen in Gouda, Leiden en Leiderdorp zijn, voor zover als mogelijk, voorbereid op een nieuwe golf coronapatiënten. De Alphense burgemeester Liesbeth Spies (CDA) zegt tegen mediapartner Studio Alphen dat de kans groot is dat ziekenhuizen meer patiënten kunnen helpen dan in maart en april.

'We zien dat mensen die in het ziekenhuis terecht komen of op de intensive care worden opgenomen, daar minder lang blijven liggen', legt Spies uit. 'Dat maakt dat je met dezelfde capaciteit als in maart en april, meer mensen kunt helpen.'

Burgemeester Spies hoopt dat mensen die in de zorg werken, hun verhaal vertellen aan bekenden om op die manier zoveel mogelijk mensen ervan te overtuigen zich aan de coronaregels te houden. 'Alles is erop gericht om niet weer zo'n uitputtingsslag in de zorg te hebben.'

Weer ruim 3200 nieuwe besmettingen

Tussen woensdag- en donderdagochtend is het aantal coronabesmettingen met 3252 gestegen. Dat is iets minder dan woensdag, toen het aantal bevestigde coronagevallen met 3294 toenam in de cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

In de afgelopen zeven dagen zijn meer dan 20.000 nieuwe besmettingen gemeld. Het aantal sterfgevallen steeg met dertien, evenveel als op dinsdag en woensdag. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven.

Het totale aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is in 24 uur iets gedaald, van 701 tot 691. Van de patiënten liggen er 152 op de intensive cares, twee meer dan woensdag.

Minister Slob: 360 miljoen voor betere ventilatie scholen

Het ministerie van Onderwijs trekt 360 miljoen euro uit om de ventilatie in scholen te verbeteren. Dat maakte minister Arie Slob donderdagmiddag bekend. Uit een peiling onder schooldirecteuren bleek al dat de ventilatie op ongeveer de helft van de scholen onvoldoende is.

Uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders onder 643 schooldirecteuren blijkt dat de ventilatie vaak niet voldoet aan de normen uit het bouwbesluit. 'Het verbaast ons zeker niet. Natuurlijk zijn er scholen die in een mooi of nieuw gebouw zitten, maar heel veel scholen moeten het doen met een oud en gedateerd gebouw', aldus AVS-voorzitter Petra van Haren.

Volgens de AVS is de luchtkwaliteit al jaren een probleem in het onderwijs en is er op veel plekken te weinig geïnvesteerd in gebouwen. Van Haren: 'Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het schoolgebouw, maar daarbij zijn voldoende middelen nodig. Waar het gaat over nieuwbouw of renovatie is de gemeente een partner waar veel blijft liggen.'

Minister Slob raadt scholen aan om bij een slechte ventilatie ramen en deuren open te zetten en extra maatregelen te nemen. Ook kunnen scholen andere maatregelen nemen, zoals extra ventilatieroosters of hogere klapramen installeren.

ANBO wil verplichte mondkapjes voor thuiszorg

Ouderenorganisatie ANBO wil dat mondkapjes verplicht worden voor thuiszorgmedewerkers. 'Er wonen in Nederland bijna 600.000 kwetsbare ouderen die thuiszorg krijgen. En zonder beschermingsmiddelen kunnen zij ernstig ziek raken door besmetting met het coronavirus', aldus de belangenorganisatie.

ANBO wijst erop dat thuiszorgmedewerkers zorg verlenen op minder dan anderhalve meter afstand, waardoor kans op besmetting bestaat. 'Zeker omdat een wijkverpleegkundige op een dag meerdere kwetsbare ouderen bezoekt en tussen het ene en andere bezoek geen tijd heeft om zich te ontsmetten of andere kleding aan te trekken.'

GGD Hollands Midden uit zorgen in brief aan leerlingen en ouders

De GGD Hollands Midden heeft donderdag twee brieven verstuurd, een aan alle leerlingen en een aan alle ouders. De organisatie maakt zich zorgen om het gedrag van jongeren. Zo zouden leerlingen naar school gaan terwijl ze op de uitslag van hun coronatest wachten. Vooral onder jongeren ziet de gezondheidsdienst een sterke groei van het aantal besmettingen.

De organisatie waarschuwt ook voor het Leidens Ontzet komend weekend. De GGD vraagt ouders om thuisfeestjes te verbieden en wil graag dat jongeren op andere manieren er een leuk weekend van maken.

Dringend advies voor mondkapjes op middelbare school

Voor middelbare scholen komt er een dringend advies om een mondkapje te dragen. Volgens verschillende bronnen krijgen leerlingen het advies in de gangen, de aula en de kantine een mondkapje op te zetten. Voor de lessen zou het advies niet gelden, zo meldt de NOS.

Het is een van de manieren waarop verspreiding van het coronavirus moet worden voorkomen. Gisteren pleitte premier Rutte er in de Tweede Kamer nog voor om de richtlijnen voor het dragen van mondkapjes in publieke binnenruimtes niet op scholen in te voeren.

Burgemeester deelt speciaal hutspotrecept voor Leidens Ontzet

Burgemeester Henri Lenferink van de gemeente Leiden heeft een speciaal recept voor hutspot gedeeld voor Leidens Ontzet. Het feest wordt elk jaar op 3 oktober gevierd, maar kan door het coronavirus dit keer niet doorgaan zoals normaal. 'De 3 October Vereeniging, die al sinds 1886 het Feest der Feesten organiseert heeft er veel moeite voor gedaan om met een 3 oktober-app en een livestream iedereen straks in eigen kleine huiselijke kring toch het speciale Leidens Omzet gevoel te geven', zo laat Lenferink weten.

De burgemeester roept op om het feest in huiselijke kring te vieren en zaterdag allemaal de vlag uit te hangen. Traditioneel wordt er de avond voor het feest hutspot gegeten in de stad. Lenferink deelt een speciaal recept van zijn moeder, waarbij hachee gebruikt wordt in plaats van klapstuk. 'Maar dit jaar is toch alles anders, dus dit kan er ook nog wel bij', zo schrijft Lenferink. Het recept is hier te vinden.

Geen Sinterklaas in Katwijk, meet and greet in Voorschoten

Sinterklaas zal dit jaar niet aankomen in Katwijk. De organisatoren in alle dorpskernen in de gemeente hebben besloten dit jaar niets aan het sinterklaasfeest te doen. De organisaties zijn bang voor een te grote toeloop van mensen, waardoor er niet aan de coronaregels voldaan kan worden.

De organisatoren in Valkenburg, Katwijk en Rijnsburg hebben gezamenlijk besloten om helemaal niets aan de intocht te doen, om te voorkomen dat mensen uit een van de dorpskernen massaal naar een intocht zouden gaan in een andere kern.

In Voorschoten komt er eveneens geen intocht, maar zorgt de organisatie ervoor dat kinderen bij Sinterklaas langs kunnen gaan. 'Ouders moeten hun kinderen van te voren inschrijven en dan laten we vijftien kinderen per kwartier toe. Op die manier ontstaan er geen lange rijen of grote groepen, maar kunnen we wel iets aan Sinterklaas doen', laat de organisatie weten.

H&M sluit 250 winkels vanwege coronacrisis

Hennes & Mauritz (H&M) gaat volgend jaar permanent 250 winkels sluiten. De Zweedse modeketen worstelt door de coronacrisis met een recordopbouw aan voorraad. In totaal heeft H&M wereldwijd meer dan 5000 winkels. Het is nog niet bekend welke winkels gesloten gaan worden.

H&M maakte de geplande sluiting bekend tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers. De onderneming kampte in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar met een daling van de verkopen met 16 procent. Dat kwam veelal doordat winkels wereldwijd hun deuren tijdelijk moesten sluiten vanwege coronamaatregelen. Ook de winst viel fors lager uit, maar minder dan eerder werd voorspeld.

Dringend advies: Mondkapjes in alle publieke binnenruimtes

Het kabinet adviseert iedereen in Nederland dringend om in publieke ruimtes een mondkapje te dragen. Dat zei premier Rutte woensdag in debat met de Tweede Kamer. Veel partijen vroegen het kabinet om een landelijke richtlijn.

Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag hoopt dat het dragen van mondkapjes verplicht wordt, zegt hij woensdag tijdens een vergadering. 'Een advies is maar een advies', aldus de burgemeester.

OMT-lid: coronadiscussie niet goed voor draagvlak

De coronamaatregelen worden in Nederland dusdanig bediscussieerd, dat die daardoor minder goed worden nageleefd. Dat zegt hoogleraar infectiepreventie Andreas Voss, die zitting heeft in het Outbreak Management Team (OMT) dat het kabinet adviseert, in het AD.

'Hier discussiëren we maar door', zegt Voss over het Nederlandse maatschappelijke coronadebat. 'Ik denk dat we het draagvlak voor het coronabeleid in Nederland daardoor echt kapot kunnen praten. We moeten stoppen met twijfel zaaien.'

Dit geldt volgens Voss ook voor het Red Team, een onafhankelijke expertgroep gericht op preventie en bestrijding van het virus. Premier Mark Rutte ontving deze week advies van het Red Team over de richtlijn voor het gebruik van mondkapjes. Ook ging hij in een persconferentie in op de rol van de groep deskundigen. 'Daarmee geeft hij ze status, en creëer je een soort competitief adviesmodel', vindt OMT-lid Voss. 'Dat helpt in mijn ogen niet om draagvlak te creëren bij de burger.'

Mondkapjes op Haagse scholen

De overkoepelende onderwijsorganisatie, de VO-raad, overlegt donderdag over het dragen van mondkapjes en andere maatregelen op Haagse scholen.

Leerlingen op het Gymnasium Haganum zijn verdeeld over het dragen van mondkapjes. Lionel vindt het 'veel te benauwd.' Een ander is juist blij met de gezichtsbedekking. 'Dan ziet niemand mijn gezicht en kan ik geeuwen', zegt Louke woensdag tegen Omroep West.

Ruim 10.000 coronadoden tijdens eerste golf

Tijdens de eerste coronagolf dit voorjaar stierven ruim 10.000 mensen in Nederland aan vastgestelde of vermoedelijke Covid-19, maakte statistiekbureau CBS bekend op basis van voorlopige cijfers.

Van alle coronadoden ontving 60 procent langdurige zorg. Dat zijn chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek stelt ook vast dat er meer mannen (53 procent) dan vrouwen (47 procent) zijn overleden aan corona. Onder 75- tot 80-jarigen stierven bijna twee keer zo veel mannen als vrouwen aan de ziekte. De gemiddelde leeftijd van overleden mannen bij wie corona was vastgesteld was 79,7 jaar. Bij vrouwen was dit 83,8 jaar.

Zorgwerkgevers kunnen coronabonus aanvragen voor personeel

Werkgevers in de zorg kunnen vanaf donderdag een door de overheid aangeboden bonus aanvragen voor personeel dat een extraatje verdient vanwege de inzet in de coronacrisis. Het gaat om een bedrag van 1000 euro netto.

De bonusregeling geldt voor alle medewerkers in de zorg, zoals verpleegkundigen en schoonmakers, die tussen 1 maart en 1 september een uitzonderlijke prestatie hebben moeten leveren.

De zorgmedewerkers die in aanmerking komen moeten zich hebben ingezet voor patiënten met corona. Bijvoorbeeld door te verzorgen, verplegen, behandelen en begeleiden. Ook zorgprofessionals die hebben bijgedragen aan de strijd tegen de ziekte komen in aanmerking. Daarbij gaat het om mensen die bijvoorbeeld extra uren hebben gedraaid, collega’s moesten vervangen of preventieve taken hebben uitgevoerd om het risico op verspreiding te verkleinen.

