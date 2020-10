Coronavirus: Wel of geen mondkapjes op Haagse scholen

Wel of geen mondkapjes? Er wordt al dagen gepraat over een mondkapjesplicht in winkels en buiten op straat. Ook de koepel van Haagse middelbare scholen overlegt er vandaag over. Lees alles over het coronavirus en de gevolgen daarvan in ons liveblog.

Het kabinet adviseert iedereen in Nederland dringend om in publieke ruimtes een mondkapje te dragen. Dat zei premier Rutte woensdag in debat met de Tweede Kamer. Veel partijen vroegen het kabinet om een landelijke richtlijn.

Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag hoopt dat het dragen van mondkapjes verplicht wordt, zegt hij woensdag tijdens een vergadering. 'Een advies is maar een advies', aldus de burgemeester.

OMT-lid: coronadiscussie niet goed voor draagvlak

De coronamaatregelen worden in Nederland dusdanig bediscussieert, dat die daardoor minder goed worden nageleefd. Dat zegt hoogleraar infectiepreventie Andreas Voss, die zitting heeft in het Outbreak Management Team (OMT) dat het kabinet adviseert, in het AD.

'Hier discussiëren we maar door', zegt Voss over het Nederlandse maatschappelijke coronadebat. 'Ik denk dat we het draagvlak voor het coronabeleid in Nederland daardoor echt kapot kunnen praten. We moeten stoppen met twijfel zaaien.'

Dit geldt volgens Voss ook voor het Red Team, een onafhankelijke expertgroep gericht op preventie en bestrijding van het virus. Premier Mark Rutte ontving deze week advies van het Red Team over de richtlijn voor het gebruik van mondkapjes. Ook ging hij in een persconferentie in op de rol van de groep deskundigen. 'Daarmee geeft hij ze status, en creëer je een soort competitief adviesmodel', vindt OMT-lid Voss. 'Dat helpt in mijn ogen niet om draagvlak te creëren bij de burger.'

Mondkapjes op Haagse scholen

De overkoepelende onderwijsorganisatie, de VO-raad, overlegt donderdag over het dragen van mondkapjes en andere maatregelen op Haagse scholen.

Leerlingen op het Gymnasium Haganum zijn verdeeld over het dragen van mondkapjes. Lionel vindt het 'veel te benauwd.' Een ander is juist blij met de gezichtsbedekking. 'Dan zien niemand mijn gezicht en kan ik geeuwen', zegt Louke woensdag tegen Omroep West.

Ruim 10.000 coronadoden tijdens eerste golf

Tijdens de eerste coronagolf dit voorjaar stierven ruim 10.000 mensen in Nederland aan vastgestelde of vermoedelijke Covid-19, maakte statistiekbureau CBS bekend op basis van voorlopige cijfers.

Van alle coronadoden ontving 60 procent langdurige zorg. Dat zijn chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek stelt ook vast dat er meer mannen (53 procent) dan vrouwen (47 procent) zijn overleden aan corona. Onder 75- tot 80-jarigen stierven bijna twee keer zo veel mannen als vrouwen aan de ziekte. De gemiddelde leeftijd van overleden mannen bij wie corona was vastgesteld was 79,7 jaar. Bij vrouwen was dit 83,8 jaar.

Zorgwerkgevers kunnen coronabonus aanvragen voor personeel

Werkgevers in de zorg kunnen vanaf donderdag een door de overheid aangeboden bonus aanvragen voor personeel dat een extraatje verdient vanwege de inzet in de coronacrisis. Het gaat om een bedrag van 1000 euro netto.

De bonusregeling geldt voor alle medewerkers in de zorg, zoals verpleegkundigen en schoonmakers, die tussen 1 maart en 1 september een uitzonderlijke prestatie hebben moeten leveren.

De zorgmedewerkers die in aanmerking komen moeten zich hebben ingezet voor patiënten met corona. Bijvoorbeeld door te verzorgen, verplegen, behandelen en begeleiden. Ook zorgprofessionals die hebben bijgedragen aan de strijd tegen de ziekte komen in aanmerking. Daarbij gaat het om mensen die bijvoorbeeld extra uren hebben gedraaid, collega’s moesten vervangen of preventieve taken hebben uitgevoerd om het risico op verspreiding te verkleinen.

